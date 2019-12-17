2019-12-17T09:24:17+03:00
Общество

Поисковики рассказали о самых трогательных историях полевого сезона

Добровольцы нашли останки 2 243 бойцов, 256 – с медальонами, 121 имен удалось установить, 31 семья спустя десятилетия встретила своего героя.
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Фото: smolensk.er.ru.Фото: smolensk.er.ru.
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Одним из ключевых мероприятий подведения итогов Вахты Памяти - 2019 стала встреча двух поколений «На пути к Победе!». Вечер прошел при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». В зале КДЦ «Губернский» собрались более 200 поисковиков из 19 российских регионов, делегация из Республики Беларусь, ветераны, представители предприятий и общественных организаций города, студенты и школьники.

«На пути к Победе!» – это рассказ о дорогах, которые вели к долгожданному миру. Они измеряются не километрами, а годами, днями, историями. По этим дорогам, начиная с весны, ежегодно идут поисковики и ищут пропавших без вести солдат.

Если говорить о Вахте Памяти – 2019 в цифрах, то это 2 243 поднятых бойца, из которых 256 – с медальонами, 121 установленное имя, 31 семья, которая спустя десятилетия встретила своего героя.

С завершением очередного сезона собравшихся поздравил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областной Думы, командир поискового отряда «Славяне» Игорь Ляхов.

Фото: smolensk.er.ru.

Фото: smolensk.er.ru.

- Чувства переполняют. Слова благодарности поисковым отрядам за огромную и важную работу, которую они выполняют и которая так нужна нашей Родине. Результаты этого дела прозвучали сегодня в цифрах, реальных историях. В течение двух дней мы провели конференцию по итогам Вахты Памяти – 2019, подписали Соглашение о сотрудничестве с Могилевской областью. Полевой сезон в следующем году начнем в Республике Беларусь. А сегодняшняя встреча – это начало мероприятий, посвященных празднованию важной даты – 75-летию Великой Победы, – отметил Игорь Васильевич.

На Смоленщине нет места, до которого не добралась война. 22 июня 1985 года под Вязьмой появилось первое в Советском Союзе Поле Памяти, а затем уже и в других уголках региона. И каждый год силами поисковиков на бескрайних полях обретают покой новые и новые солдаты. В этом году в 20 районах Смоленской области прошло 20 братских захоронений. Александр Клименков, создатель первого Поля Памяти, вручил координатору партпроекта «Связь поколений», лидеру поискового движения на Смоленщине Нине Куликовских сертификат «Народного смотрителя» за развитие и поддержку мемориального комплекса.

Фото: smolensk.er.ru.

Фото: smolensk.er.ru.

На вечере поисковики рассказали о самых трогательных историях, случившихся в этом году, исполнили стихи и песни, написанные в экспедициях. Слова благодарности поисковикам выразила депутат Госдумы от Смоленской области Ольга Окунева. Встреча двух поколений – мероприятие особо важное для всех. Молодые люди встречаются с теми, кто был в тылу, в оккупации, прифронтовой полосе, с теми, кто знает о войне не понаслышке.

- Участников Великой Отечественной войны, к сожалению, становится все меньше. На сегодняшний день у нас насчитывается всего 695 человек. Огромное спасибо волонтерам, поисковикам, юношам и девушкам, которые общаются с ветеранами, поддерживают их, не оставляют в беде. Ребята, любите свою Родину, как любили ваши деды и прадеды. Ветераны верят, что вы сможете продолжить их дело, веды вы – внуки Победителей, – обратился к молодому поколению председатель областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов, депутат облдумы от «Единой России« Виталий Вовченко.

Завершился вечер появлением на сцене колонны «Бессмертного полка». 70 фотографий – это солдаты, чьи имена удалось восстановить поисковикам за этот сезон.

- В музее поискового объединения «Долг» находится уже 360 портретов, - рассказала Нина Куликовских. - Нам так хочется показывать эти лица, ведь более 70 лет от них не было весточки! Хочется смотреть им в глаза, чтобы эти солдаты вдохновляли нас идти на поиск. Снова и снова.

Полевой сезон официально завершен. Однако работа продолжается. На экспертизе находятся медальоны, поисковики работают в архивах. С приходом весны отряды вновь отправятся в леса на поиск тех самых солдат, приблизивших долгожданную Победу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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