В Смоленске прошла благотворительная выставка «От сердца к сердцу»

23 декабря 2019 года в региональном парламенте перед Новым годом по традиции прошла благотворительная выставка-ярмарка детских поделок «От сердца к сердцу». Она проводится по инициативе председателя Смоленской областной Думы Игоря Ляхова уже третий год подряд и направлена на поддержку особенных детей из общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы-Смоленск».

В церемонии открытия благотворительной выставки приняли участие Игорь Ляхов, заместитель губернатора Смоленской области Константин Никонов, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, а также депутаты регионального парламента. Стоит отметить, что мероприятие неизменно пользуется успехом, его с нетерпением ждут и дети, и взрослые, а желающих поучаствовать в нем с каждым годом становится все больше. На этот раз на выставке было представлено более трех тысяч работ по пяти номинациям: «Символ года», «Елочка – пушистая иголочка», «Новогодняя сказка», «Елочные игрушки» и «Новогодние подарки».

Ребята общеобразовательных школ, центров детского творчества и детских садов практически из всех муниципальных образований Смоленской области, а также воспитанники организации «Дети-Ангелы-Смоленск» при поддержке своих родителей с помощью фантазии и воображения сделали удивительные новогодние сувениры. Здесь можно было увидеть забавных снеговиков, Снегурочек, Дедов Морозов, мягких мышек – символа наступающего 2020 года, заснеженные домики, новогодние часы, елочные шары, сосульки, снежинки, шкатулки, картины, фонарики, декор на подушки, открытки, карнавальные маски, венки и панно. Больше всего поделок было посвящено главному атрибуту праздника – елке. Все работы очень красивые, оригинальные, яркие и качественно оформленные вызывали восхищение. Они были изготовлены из разных материалов: цветного картона и бумаги, шерстяной пряжи и ниток, пайеток и бисера, блесток и пластиковых бутылок, мишуры и серебристого дождика, пушистой ваты и еловых колючих веточек.

Фото: smoloblduma.ru.

- Важная инициатива Смоленской областной Думы дает пример всему обществу, как мы должны относиться к людям, нуждающимся в нашей помощи. Особенно, если это касается детей. Эта успешная акция убеждает нас в том, что добро всегда побеждает зло, - отметил руководитель Смоленской епархии.

Посетители выставки-ярмарки не только любовались творчеством ребят, но и приобретали изделия для себя и своих близких. По их словам, неслучайно акция носит символичное название «От сердца к сердцу». Все поделки, сделанные руками ребят, хранят тепло их сердец, в каждую работу вложено много труда, старания, мастерства и души. Одним из первых сувениры приобрел председатель Смоленской областной Думы. Кроме того, Игорь Васильевич в качестве подарка на память выбрал фотографию детей-ангелов, пообещав повесить ее в своем кабинете.

- Замечательно, что в областной Думе сложилась такая хорошая традиция. В преддверии Нового года и Рождества Христова мы все ждем подарков, добрых дел и поступков. Все средства, собранные в ходе акции, будут переданы в организацию «Дети-Ангелы-Смоленск». Мы, взрослые, должны подавать пример нашим детям, учить их добру и милосердию, – подчеркнул парламентарий.

Президент Смоленской областной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы-Смоленск» Наталья Богдаева рассказала, что благодаря ярмарке, которая проходила в прошлом году, им удалось сделать много хороших дел. Были куплены коньки для ребят, которые выступают на разных ледовых площадках Смоленска, концертные платья для девочек, материалы для арт-студии и бытовая техника для кружка «Готовим с мамой», ко Дню защитника Отечества проведен праздник для пап, на День защиты детей в Красном Бору организовано большое мероприятие с участием 130 человек.

- Огромное спасибо организаторам за такую замечательную выставку. Считаю, что это проявление настоящего чуда. Вы даете нам возможность осуществить наши мечты: проводить праздники, оказывать адресную помощь. Однако самое важное – это то, что наши особенные дети общаются с обычными ребятами, – отметила Наталья Анатольевна. Она подарила почетным гостям символ организации – ангелочков ручной работы и сказала: «Хотим поблагодарить судьбу за то, что свела нас с вами. Ангел – символ чуда, и нам всем хочется верить в него. Благодаря вам у нас это получается». Руководитель организации поделилась, что в будущем на вырученные деньги планируется сделать фотовыставку «Моя прекрасная мама».

Фото: smoloblduma.ru.

После мероприятия состоялось чаепитие, где почетные гости тепло пообщались с детьми из организации «Дети-Ангелы-Смоленск» и их родителями. Взрослые были отмечены Благодарственными письмами за воспитание детей, а ребята получили сладкие подарки. Председатель Смоленской областной Думы поблагодарил владыку Исидора и Константина Никонова за участие в благотворительной выставке-ярмарке.

- Именно мы, представители власти, в соработничестве с Русской Православной Церковью должны проводить подобные мероприятия. Я рад, что с нами депутаты всех партий, которые представлены в нашем парламенте. Это говорит о том, что доброе благое дело объединяет, – подвел итог акции Игорь Ляхов, предложив в следующем году провести ее в более масштабном формате и, возможно, на другой площадке.

Как сказала Светлана Смолина, мама 15-летней Даши, эта ярмарка важна не только для особенных детей, но и для тех, кто свой труд и любовь вкладывает в поделки.

- Игорь Васильевич предложил прекрасную идею: в следующий раз собрать всех вместе: и наших детей, и всех участников. Очень хорошо, когда есть обратная связь и ребята видят, на что идут средства, заработанные на ярмарке, - сказала Светлана Смолина.

Улыбки и радость на лицах, чудесное новогоднее настроение и вера в добро – такие эмоции получили посетители благотворительной выставки-ярмарки.