2020-01-22T13:20:36+03:00
Общество

В школу на автобусе

Образовательным учреждениям передали 10 новых машин.
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Фото: администрация Смоленской области.Фото: администрация Смоленской области.
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Школам области передали 10 новых автобусов. Ездить на новом транспорте будут ученики Верхнеднепровской школы № 3, Монастырщинской школы им. А.И. Колдунова, Кардымовской школы им. С.Н. Решетова, Барановской (Сафоновский район), Глинковской, Хиславичской, Капыревщинской (Ярцевский район), Голынковской (Руднянский район), Темкинской школы им. Г.В. Громова, а также Шаталовского детского дома. Автобусы рассчитаны на 11, 17 и 22 места.

Губернатор Алексей Островский, передавая ключи от машин на торжественной церемонии, отметил:

– Должен сказать, что ежедневно подвоз учеников на территории области осуществляют более 200 автобусов, часть из которых уже отслужила свой срок. Поэтому мы их заменим, чтобы обеспечить безопасность перевозки детей. Ведь это – главное. Другие автобусы выйдут на новые маршруты, где это необходимо. Поступивший в регион автотранспорт сделает дорогу до школы для учащихся даже из самых отдаленных сел и деревень максимально комфортной и, еще раз подчеркну, – безопасной. С этой целью каждый автобус оснащен необходимым оборудованием: тахографами, ограничителями скорости, проблесковыми маячками, кнопками вызова водителя, навигационными приборами. Мы благодарны Министерству просвещения РФ за то конструктивное взаимодействие, которое у нас сложилось и продолжает динамично развиваться. Обязательно и дальше продолжим совместными усилиями обновлять школьный автопарк нашей области.

Активная работа по обеспечению образовательных организаций транспортом по поручению губернатора проводится на Смоленщине постоянно. За последнее время школьный автопарк пополнился 14 автобусами, двенадцать из которых приобретены за счет федерального бюджета в рамках контрактного взаимодействия, заключенного в 2019 году между Министерством промышленности и торговли, администрацией региона и автомобильными заводами – ПАЗ, ГАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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