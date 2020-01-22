Забота о прошлом

Крепость будет жить

- Благодарю, что вы в очередной раз принимаете участие в наших совещаниях, потому что личная включенность губернатора в реализацию двух таких сложных проектов, как реставрация и музеефикация Смоленской крепостной стены и создание федерального музейного комплекса в Гагаринском районе, – это, на мой взгляд, уже половина успеха, – отметила, обратившись к главе региона, Алла Манилова.

Присутствовавший на встрече руководитель Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) Василий Стойков рассказал, что проектно-сметная документация для реставрации сохранившихся участков крепости будет готова в июле – августе 2020 г. В нынешнем году начнутся и сами работы, а завершить их запланировано летом 2022-го. Предполагается восстановить зубцы на пряслах, подпорные столбы, внутренние помещения башен, воссоздать боевые ходы, а также обновить кровлю и установить подсветку и др. Часть стены «законсервируют» для сохранения аутентичной кладки.

– Первая часть федеральной субсидии в размере 100 млн руб. будет направлена уже до конца нынешней недели, – добавил Стойков. – После этого мы объявим конкурс на определение подрядных организаций для проведения работ.

Ремонт башни Громовой, пока приостановленный по техническим причинам, возобновится в апреле–марте нынешнего года. Весной начнутся и противоаварийные работы на участках крепостной стены вдоль улиц Тимирязева и Маршала Жукова, а также у башен Веселуха и Копытенской.

По поручению губернатора уже разрабатываются концепции, предполагающие, в частности, открытие музеев в отдельных башнях, создание вдоль линии стен туристического пешеходного маршрута, благо-устройство территории, прилегающей к стене, и др. Стойков заявил, что АУИПИК готово содействовать работе в этом направлении, и предложил также разместить в помещениях крепости волонтерский или образовательный центр.

Музей высокого полета

Вторым вопросом, который обсудили в ходе встречи, стало создание на базе объединенного мемориального музея Ю.А. Гагарина на малой родине космонавта учреждения культуры федерального ведения. Образованный в 1988 г. музейный комплекс объединяет Музей первого полета, Дом-музей детских лет Ю.А. Гагарина в деревне Клушино, Дом-музей школьных лет Ю.А. Гагарина, Дом-музей родителей Ю.А. Гагарина, Дом космонавтов, а также Историко-художественный музей и интерактивную экспозицию «Изба-чайная». В их фондах хранятся уникальные коллекции, документы, фотографии и личные вещи Юрия Гагарина. В прошлом году объединенный музей посетили более 45 тыс. человек.

Наша страна 12 апреля 2021 г. отметит 60-летие первого полета человека в космос. Еще в августе 2017 г. губернатор Островский направил обращение в адрес Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с инициативой празднования этой знаковой даты на общероссийском уровне. Глава кабинета министров поддержал предложение. Первое заседание федерального оргкомитета празднования прошло в октябре 2019 г.

Создание в Гагарине на базе объединенного музея федерального учреждения культуры способствовало бы развитию филиалов музея и решению многих его насущных проблем.

– В соответствии с поручением Президента РФ Владимира Владимировича Путина в городе Гагарине создадут новый современный музейный комплекс, который будет находиться в федеральном ведении, – заявила Алла Манилова. – Мы изучим потенциал существующего объединенного музея, всех его площадок, проведем инвентаризацию и посмотрим, как можно модернизировать имеющиеся помещения, а также какие существуют варианты строительства нового комплекса. Музей, безусловно, должен соответствовать масштабу личности Юрия Алексеевича Гагарина и в то же время, что немаловажно, отвечать всем современным требованиям, быть мультимедийным, интерактивным.

Как подчеркнула заместитель директора департамента музеев Минкультуры Наталия Чечель, потенциал этого музейного комплекса, в случае его грамотного использования и развития, позволит создать один из крупнейших музеев космонавтики в нашей стране, а также открыть при нем научный центр, «космический» парк развлечений для взрослых и детей, гостиницу.

Ожидается, что презентация итогового проекта должна состояться в Гагарине 12 апреля 2021 г. – в день, когда пройдут основные торжества, приуроченные к празднованию 60-летия первого полета человека в космос.

Подводя итоги встречи, Алексей Островский прокомментировал достигнутые договоренности:

– В рамках совещания, которое состоялось в Министерстве культуры под председательством статс-секретаря – заместителя министра Аллы Маниловой, администрации региона подтвердили выделение 1,3 млрд руб. из средств федерального бюджета на реставрацию Смоленской крепостной стены. Считаю, что это серьезное достижение, которое стало возможным благодаря нашим совместным с Сергеем Ивановичем Неверовым (заместитель председателя Госдумы) обращениям к руководству страны с просьбой спасти этот уникальный памятник.

Также, учитывая, что в следующем году наша страна отметит 60-летие первого полета человека в космос, мы обсудили вопросы модернизации объединенного мемориального музея Юрия Алексеевича Гагарина. В частности, речь шла о том, что уже сегодня будет объявлен конкурс концепций развития музейного комплекса федерального ведения на базе данного учреждения культуры, что будет способствовать максимально оперативному исполнению поручения главы государства.

СПРАВКА «КП»

Смоленская крепостная стена, построенная по проекту зодчего Федора Коня в период с 1595-го по 1602 г., является объектом культурного наследия федерального значения и находится в федеральной собственности. Стена имела важное оборонительное значение, выдерживая неоднократные осады и штурмы города. До нашего времени сохранились 18 из 38 башен и 21 прясло общей протяженностью около 3,5 км.

В 2018 г. Смоленскую крепостную стену передали в ведение АУИПИК. В ноябре того же года после рабочей встречи с Алексеем Островским на тот момент Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев принял решение поддержать обращение администрации Смоленской области и выделить на проведение реставрационных работ 1,3 млрд руб. из средств федерального бюджета.