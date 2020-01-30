Детский сад ждёт ребят. Где расцвёл «Аленький цветочек»?

Во время рабочей поездки его посетил губернатор.

Новогодний подарок

Сегодня в «Аленьком цветочке» уже работают две группы, в которых занимаются 33 малыша от двух лет. Для них оборудованы музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок и пищеблок, методический и логопедический кабинеты. На территории детского сада обустроили спортивную и игровую площадки.

Алексей Островский осмотрел групповые комнаты, оценил их оснащение и условия для учебно-воспитательного процесса, пообщался с ребятами.

Начальника областного департамента по образованию и науке Виту Хомутову он попросил доложить, удалось ли выполнить его поручение: ускорить оформление необходимых документов, чтобы уже перед Новым годом новое учреждение открыло двери для малышей.

- 30 декабря прошлого года детскому саду №52, так же, как и детскому саду №83 в микрорайоне Королёвка, была выдана лицензия на осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного и дополнительного образования, - рассказала она. - В преддверии новогодних праздников здесь прошёл день открытых дверей для малышей и их родителей - состоялся утренник, было организовано праздничное новогоднее представление.

Для растущего микрорайона

О работе учреждения рассказала заведующая детсадом Ольга Куликова:

- На первом этаже расположены группы для детей младшего возраста - от полутора до трёх лет, на втором - для ребят постарше, от трёх до семи лет. В ближайшее время число воспитанников увеличится до 81. В перспективе конечно же ждём, что все 150 мест будут заполнены, ведь микрорайон активно застраивается, сюда переезжают молодые семьи с детьми. Сейчас здесь работают шесть воспитателей, но по мере того, как будут набираться новые группы, мы возьмём на работу больше специалистов.

- Правильно. Очень важно, что при строительстве новых микрорайонов возводятся и новые дошкольные учреждения, - отметил Островский. - Иногда это делают сами застройщики, но в наше время это, к сожалению, редкость. Мы как региональная власть обязаны думать о людях, которые переезжают в эти новостройки. Тот факт, что мы здесь построили детский садик, - это наша обязанность, и хорошо, что мы его построили так быстро, успев к активному заселению этих многоквартирных домов, чтобы мамы получили возможность выйти на работу, заниматься иными делами, а у ребятишек была радость от общения со своими сверстниками и возможность получения качественных образовательных услуг. А почему так медленно идёт набор в группы?

Ольга Куликова ответила, что во многом это зависит от сроков оформления медицинских документов. Алексей Островский поручил главе Смоленска Андрею Борисову изыскать возможности, чтобы все необходимые для приёма в этот детский сад справки оформлялись в ускоренном порядке.

- Иначе нелогично получается - детский сад построен, а набор его групп идёт так медленно, - заметил Алексей Островский.

Справка

Детский сад на 150 мест в Алтуховке построили в 2019 г. в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» нацпроекта «Демография». Из средств федерального и областного бюджетов было выделено более 122 млн руб. В рамках этого же проекта в Смоленске построили детский сад №83 «Улыбка» в микрорайоне Королёвка (тоже на 150 мест). Возведение дошкольных образовательных учреждений и сроки их ввода в эксплуатацию губернатор контролировал лично.