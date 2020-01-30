2020-01-30T09:57:44+03:00
Общество

Детский сад ждёт ребят. Где расцвёл «Аленький цветочек»?

Детский сад №52 в деревне Алтуховке Смоленского района активно набирает первых воспитанников.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: администрация Смоленской области.Фото: администрация Смоленской области.
Изменить размер текста:

Во время рабочей поездки его посетил губернатор.

Новогодний подарок

Сегодня в «Аленьком цветочке» уже работают две группы, в которых занимаются 33 малыша от двух лет. Для них оборудованы музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок и пищеблок, методический и логопедический кабинеты. На территории детского сада обустроили спортивную и игровую площадки.

Алексей Островский осмотрел групповые комнаты, оценил их оснащение и условия для учебно-воспитательного процесса, пообщался с ребятами.

Начальника областного департамента по образованию и науке Виту Хомутову он попросил доложить, удалось ли выполнить его поручение: ускорить оформление необходимых документов, чтобы уже перед Новым годом новое учреждение открыло двери для малышей.

- 30 декабря прошлого года детскому саду №52, так же, как и детскому саду №83 в микрорайоне Королёвка, была выдана лицензия на осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного и дополнительного образования, - рассказала она. - В преддверии новогодних праздников здесь прошёл день открытых дверей для малышей и их родителей - состоялся утренник, было организовано праздничное новогоднее представление.

Для растущего микрорайона

О работе учреждения рассказала заведующая детсадом Ольга Куликова:

- На первом этаже расположены группы для детей младшего возраста - от полутора до трёх лет, на втором - для ребят постарше, от трёх до семи лет. В ближайшее время число воспитанников увеличится до 81. В перспективе конечно же ждём, что все 150 мест будут заполнены, ведь микрорайон активно застраивается, сюда переезжают молодые семьи с детьми. Сейчас здесь работают шесть воспитателей, но по мере того, как будут набираться новые группы, мы возьмём на работу больше специалистов.

- Правильно. Очень важно, что при строительстве новых микрорайонов возводятся и новые дошкольные учреждения, - отметил Островский. - Иногда это делают сами застройщики, но в наше время это, к сожалению, редкость. Мы как региональная власть обязаны думать о людях, которые переезжают в эти новостройки. Тот факт, что мы здесь построили детский садик, - это наша обязанность, и хорошо, что мы его построили так быстро, успев к активному заселению этих многоквартирных домов, чтобы мамы получили возможность выйти на работу, заниматься иными делами, а у ребятишек была радость от общения со своими сверстниками и возможность получения качественных образовательных услуг. А почему так медленно идёт набор в группы?

Ольга Куликова ответила, что во многом это зависит от сроков оформления медицинских документов. Алексей Островский поручил главе Смоленска Андрею Борисову изыскать возможности, чтобы все необходимые для приёма в этот детский сад справки оформлялись в ускоренном порядке.

- Иначе нелогично получается - детский сад построен, а набор его групп идёт так медленно, - заметил Алексей Островский.

Справка

Детский сад на 150 мест в Алтуховке построили в 2019 г. в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» нацпроекта «Демография». Из средств федерального и областного бюджетов было выделено более 122 млн руб. В рамках этого же проекта в Смоленске построили детский сад №83 «Улыбка» в микрорайоне Королёвка (тоже на 150 мест). Возведение дошкольных образовательных учреждений и сроки их ввода в эксплуатацию губернатор контролировал лично.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко - Александру Гамову: Мы можем в переходе метро зарабатывать. Вы - петь, а я - с шапкой деньги собирать
Легендарный экс-главсанврач в студии Радио «Комсомольская правда» читал стихи и учил нашего обозревателя, как правильно петь украинские народные песни
Новости 24
В Рославле владелец детского центра получил штраф за нарушения безопасности
23 бокса подготовили в Смоленске для пациентов с коронаровирусом
В Смоленске руководителя УК подозревают в незаконном получении субсидии
Президент России настаивает на прямой коммуникации власти и людей
Смоляне просят благоустроить пешеходную дорожку на улице Николаева
В Смоленске мужчину без сознания вынесли из горящего здания
В Смоленске машина на скорости влетела в столб
Руководитель смоленского «Сальвара» рассказал о поисках Влада Бахова
Капремонт трех улиц частично ограничит движение транспорта в Смоленске
В Смоленске офис СпецАТХ сменил адрес
Смолянка получила травму, оказавшись зажатой дверьми троллейбуса
В Смоленске вынесут приговор водителю машины, из-за которого погиб пассажир
В Смоленске изменились требования на получение соцвычета на лечение
В Смоленске у посетителя СИЗО нашли наркотик
В Смоленской области грузовик загорелся на ходу
Жители трех улиц останутся без холодной воды в Смоленске
В пристройке к школе №33 в Смоленске обнаружен брак
В Смоленске лагерь «Орленок» достроит новый подрядчик
Глава СКР назначил проверку смоленских следователей
В Дятьково пройдет 2 этап зимней серии гонок ралли-спринт «У мастера»
В Смоленске рядом с Реадовским парком появится дорога