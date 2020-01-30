«Никто не забыт»

Общая задача

Открывая заседание, губернатор Алексей Островский подчеркнул, что среди ключевых целей наступившего года 75-летия Великой Победы, который в соответствии с указом Президента РФ проходит как Год Памяти и Славы, - сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны, роли нашего народа в разгроме гитлеровского фашизма.

- В регионе разработан план основных мероприятий по подготовке и празднованию юбилея Победы, при формировании которого мы старались максимально учесть пожелания жителей области, их мнения, - отметил губернатор. - Именно такую задачу я ставил перед региональным оргкомитетом. Теперь наша общая задача - органов власти, общества, самих граждан - достойно реализовать всё задуманное как в масштабах области, так и в каждом муниципальном образовании. В безусловном приоритете - внимание ветеранам, оказание им всесторонней помощи в решении волнующих их вопросов. Также в числе первоочередных задач - вопросы благоустройства братских захоронений, воинских мемориалов и памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Крайне важно, и на это всех нас нацеливает президент, «активно поддерживать соответствующие общественные инициативы, содействовать поисковикам, волонтёрам, краеведам, просто энтузиастам - всем, кто не лозунгами, а делом занимается патриотическим воспитанием молодёжи, помогает подросткам, детям впитать ценности любви к Отечеству, понять, что значит Родина для человека и гражданина и почему нужно её беречь».

Губернатор сообщил, что на Смоленщине эффективно работают около 300 общественных объединений, занимающихся героико-патриотической работой с подрастающим поколением.

- Бесспорен вклад в сохранение исторической памяти поисковых отрядов области, - заявил Островский. - При этом принципиально важное значение, на мой взгляд, имеет то, что они не только занимаются непосредственно поиском защитников Отечества, павших на полях сражений, их увековечением, но и осуществляют серьёзную научную, исследовательскую, просветительскую деятельность, обучают юных поисковиков. Наш масштабный региональный проект «Никто не забыт», который реализуется с 2013 года, ярко свидетельствует о том, что консолидированные усилия государственных, духовных и общественных институтов в полной мере способствуют укреплению связи поколений, успешному проведению работы по гражданскому, патриотическому, нравственному воспитанию молодёжи, которая (о чём я с удовлетворением говорю) носит в Смоленской области системный характер.

«Поля Памяти»

Особое внимание на заседании уделили уникальному виду захоронений - «Полям Памяти».

- Особенность этих военных мемориалов в том, что они появились в современное время, - рассказала руководитель областной общественной организации «Поисковое объединение «Долг» и «Вахты Памяти» на территории Смоленской области, депутат областной Думы, советник губернатора Нина Куликовских. - На «Полях Памяти» хоронят останки солдат, которых находят в поисковых экспедициях, в рамках проведения «Вахт Памяти», проходящих в наше время. За 2019 год по итогам экспедиций на этих «Полях Памяти» у нас появилось 20 новых могил. Самое первое «Поле Памяти» - в 1985 году в Краснинском районе в деревне Красный Холм. Нужно отметить, что это было первое «Поле Памяти» не только в Смоленской области, но и на территории Советского Союза. Можно смело заявить, что именно Смоленщина стала родиной создания воинских мемориалов такого формата.

История в лицах

В работе по уходу за памятниками и их благоустройству в регионе, по словам Куликовских, участвуют деловые круги:

- С помощью бизнес-сообщества уже приведены в порядок многие «Поля Памяти». Один из показательных примеров - мемориал в Сычёвке. Также благодаря неравнодушному бизнесу преображаются «Поля Памяти» в Десногорске, Рудне и других муниципалитетах.

Губернатор обратился к главе Смоленска Андрею Борисову с просьбой перенять опыт руководителя «Поискового объединения «Долг» и призвать предпринимателей областного центра присоединиться к благоустройству воинских мемориалов в городе.

О том, сколько на Смоленщине зарегистрировано воинских захоронений, рассказал военный комиссар области Владимир Рыкалов:

- В регионе насчитывается 602 захоронения, имеющих статус воинского, из них 453 - времён Великой Отечественной войны. Кроме того, 14 захоронений имеют статус «Поле Памяти». На каждое из них имеется паспорт и учётная карточка. Одно воинское захоронение в Холм-Жирковском районе на сегодняшний день находится в стадии паспортизации. За каждым воинским захоронением закреплены ответственные организации, которые обеспечивают своевременный уход и, если требуется, приведение захоронения в порядок.

Также Рыкалов сообщил, что военный комиссариат организовал пункт приёма и оцифровки фотографий участников Великой Отечественной войны для создания экспозиции в мультимедийной галерее «Дорога Памяти» в подмосковном парке «Патриот». Уже оцифрованы около 72,6 тыс. личных дел смолян, которые погибли в годы войны. Но найти фото бывает трудно, так как фотокарточки в личные дела тогда обычно не вклеивали.

Куда шагает полк?

В День Победы в Смоленской области в очередной раз состоится акция «Бессмертный полк». Её оргкомитет активно готовится к празднику.

- В прошлом году в патриотической акции «Бессмертный полк» только в Смоленске приняли участие более 30 тыс. смолян, - рассказал руководитель регионального отделения общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Денис Пестунов. - Уже сейчас идёт подготовка к шествию, которое пройдёт 9 Мая 2020 года на территории всей Смоленской области. Проводятся встречи с координаторами в районах, представителями волонтёрских корпусов и волонтёрами Победы. Один из вопросов, который обсуждался на прошлом заседании нашего оргкомитета, - изменение маршрута движения колонны. Его удлинение по ул. Большой Советской придаст бОльшую значимость акции и, несомненно, привлечёт большее количество участников.

Алексей Островский одобрил идею удлинить маршрут и попросил Дениса Пестунова написать на его имя обращение с подробным описанием изменённой схемы.

- Чтобы учесть все нюансы и избежать транспортных проблем в городе во время проведения акции, я буду лично решать этот вопрос с начальником УМВД по Смоленской области генерал-майором Василием Викторовичем Салютиным, - сказал губернатор.

Региональное движение «Бессмертный полк России» будет в нынешнем году заниматься и другими проектами, среди которых акция «Истории Великой Победы».

- Чтобы память поколений не прерывалась, совместно с областным Советом ветеранов в преддверии празднования 75-й годовщины мы проводим акцию «Истории Великой Победы», - рассказа Пестунов. - Участники и ветераны войны, труженики тыла, дети войны, малолетние узники концлагерей собственноручно пишут письма будущему поколению, в которых рассказывают о трудностях и пережитом горе, делятся радостью от известия о Победе в далёком 45-м, а также обращаются с напутствием будущему поколению. У тех ветеранов, у которых есть возможность, мы берём интервью в областном Совете ветеранов, записываем их рассказы, чтобы можно было в преддверии празднования Дня Победы их истории в виде информационных роликов транслировать на региональных теле- и радиоканалах.

- Все инициативы, о которых вы сказали, заслуживают особого внимания, - отметил Алексей Островский. - Лично я особенно поддерживаю инициативу о записи видеороликов с участием ветеранов, потому что действительно это очень ценно для будущих поколений. Надо, чтобы за юбилейный год Победы были записаны воспоминания всех без исключения ветеранов-смолян. Поэтому поручаю вам, Нина Германовна (Куликовских), эту работу организовать. Если нужно будет содействие с моей стороны, обращайтесь.