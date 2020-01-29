Марш для одного героя: Под Смоленском десятки военных провели парад под окнами 96-летнего ветерана

Сотни силовиков и военнослужащих в сопровождении оркестра устроили зрелищное шествие для 96-летнего Михаила Кугелева, 75 лет назад освобождавшего Ленинград от фашистской блокады.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/757591" frameborder="0"></iframe> Парад для одного ветерана.Если ветеран не может пойти на парад, значит, парад нужно устроить для него! Так решили смоленские следователи и провели праздник для одного человека

27 января скорбят не только жители города на Неве – скорбит вся страна. Майор Кугелев Михаил (Меер) Семенович – один из тех, кто сражался за Родину на Ленинградском фронте. В 2020 году он справляет 97-й день рождения. Именно в его дом в деревне Богородицкое, что под Смоленском, в этот трагичный для истории страны день пришли гости: военные, курсанты, следователи, а также жители деревни, взрослые и дети.

Фото: СУ СКР по Смоленской области.

Пришли сказать «спасибо»

Участники акции поздравляли ветерана цветами, подарками и душевными пожеланиями.

– Я благодарен, что именно нам выпала честь отдать дань уважения ветерану Михаилу Кугелеву, – делится один из курсантов, которые парадным строем прошли во дворе ветерана. Задача молодых военных – выразить признание и показать, что Михаил Кугелев и его товарищи сражались за светлое и счастливое будущее, которое в наследство получили их потомки.

– Слава народу победителю, ура, ура, ура! – скандируют участники парада под окнами дома ветерана.

Михаил Семенович приветствует нежданных, но очень приятных гостей. А после праздничного марша признается, что «не ожидал такой чести», благословляет молодое поколение и отмечает, что среди участников парада немало женщин. По его словам, женщины, сражающиеся на фронте или в тылу – святые люди.

Судьба человека

Михаил Семенович прожил нелегкую жизнь – о войне он, вместе со всей страной, узнал в день своего совершеннолетия. Кугелев родился на белорусской земле, учился в школе в городе Рославле Смоленской области. По ее окончании поступил в Ленинградский медицинский институт и отучился год, но планам на будущее помешала война. На фронт Михаил Семенович пошел в качестве добровольца. Его служба началась на Белом море в отдельном лыжном батальоне. Он стал одним из тех, что освобождал Ленинград, принимал участие в операциях «Искра» и «Полярная звезда». Получил ранение осколком в голову, когда части – более 150 тысяч военных – попали в окружение. В живых тогда остались три тысячи человек. Среди них был Михаил Кугелев.

После этого судьба забросила его на Волховский и Прибалтийский фронты. Когда война подошла к концу, Михаил Семенович находился в Латвии.

– Ветеран награжден двумя орденами Красной звезды, орденом Отечественной войны, 22 медалями, в том числе «За отвагу», «За оборону Ленинграда», за «Боевые заслуги», –рассказывают представители военной академии. В послевоенные годы Кугелев работал в областных хозяйствах и занимался журналистикой.

Не оставить без внимания

Солдаты четко чеканят шаг, отдавая честь ветерану. А когда парад подходит к концу, Михаил Семенович приглашает гостей к себе в дом. Сказать слова благодарности и признательности подходят самые разные люди от пенсионеров до маленьких детей, которые также с интересом наблюдали за необычным действием в своем дворе. Благодаря акции не только ветеран и его семья смогли почувствовать свою значимость для региона и страны. Рядовые смоляне, даже самые юные, прониклись чувством гордости за Родину и за героя, который живет среди них.

Фото: СУ СКР по Смоленской области.

По словам организаторов акции, ветераны ежегодно становятся участниками Парадов Победы по всей стране, но, зачастую, некоторые из них не в силах присутствовать на важном событии лично. Но как можно оставить героев без праздника? Для этого и создаются акции, подобные этой – для нескольких или одного конкретного ветерана.

Фото: СУ СКР по Смоленской области.

– Именно так и решили офицеры СК России и совместно с курсантами Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского, военнослужащими 29-й отдельной Варшавской орденов Кутузова 2 степени и Красной Звезды железнодорожной бригады и юнармейцами сказать «Спасибо» герою за его подвиг, - сказала старший помощник руководителя регионального Следственного управления следственного комитета России по взаимодействию со СМИ Наталья Зуева. – Мы всегда будем помнить о страшных страницах истории нашей страны. А истории жизни бывших блокадников, узников, детей войны, проявивших стойкость и мужество на войне, будут переданы детям и внукам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/757569" frameborder="0"></iframe> Сотрудники СУ СК России по Смоленской области присоединились к акции "Спасибо каждому ветерану!".

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Смолянам рассказали о блокадном хлебе

В день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады о 872-х страшных блокадных днях напомнили и рядовым смолянам. В центре города «Волонтеры Победы» и школьники городского Совета старшеклассников раздавали прохожим информационные материалы и предлагали взять с собой кусочек хлеба весом 125 граммов – самую маленькую за период блокады суточную норму.

Также на минувшей неделе во всех школах областного центра прошли уроки памяти, на которых учащимся рассказали о силе духа жителей и защитников непобежденного города на Неве. А в учреждениях культуры и дополнительного образования были организованы тематические мероприятия, подготовлены выставки детских творческих работ.