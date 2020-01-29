Марш для одного героя: Под Смоленском десятки военных провели парад под окнами 96-летнего ветерана
Сотни силовиков и военнослужащих в сопровождении оркестра устроили зрелищное шествие для 96-летнего Михаила Кугелева, 75 лет назад освобождавшего Ленинград от фашистской блокады.
Парад для одного ветерана.Если ветеран не может пойти на парад, значит, парад нужно устроить для него! Так решили смоленские следователи и провели праздник для одного человека
27 января скорбят не только жители города на Неве – скорбит вся страна. Майор Кугелев Михаил (Меер) Семенович – один из тех, кто сражался за Родину на Ленинградском фронте. В 2020 году он справляет 97-й день рождения. Именно в его дом в деревне Богородицкое, что под Смоленском, в этот трагичный для истории страны день пришли гости: военные, курсанты, следователи, а также жители деревни, взрослые и дети.
Фото: СУ СКР по Смоленской области.
Пришли сказать «спасибо»
Участники акции поздравляли ветерана цветами, подарками и душевными пожеланиями.
– Я благодарен, что именно нам выпала честь отдать дань уважения ветерану Михаилу Кугелеву, – делится один из курсантов, которые парадным строем прошли во дворе ветерана. Задача молодых военных – выразить признание и показать, что Михаил Кугелев и его товарищи сражались за светлое и счастливое будущее, которое в наследство получили их потомки.
– Слава народу победителю, ура, ура, ура! – скандируют участники парада под окнами дома ветерана.
Михаил Семенович приветствует нежданных, но очень приятных гостей. А после праздничного марша признается, что «не ожидал такой чести», благословляет молодое поколение и отмечает, что среди участников парада немало женщин. По его словам, женщины, сражающиеся на фронте или в тылу – святые люди.
Судьба человека
Михаил Семенович прожил нелегкую жизнь – о войне он, вместе со всей страной, узнал в день своего совершеннолетия. Кугелев родился на белорусской земле, учился в школе в городе Рославле Смоленской области. По ее окончании поступил в Ленинградский медицинский институт и отучился год, но планам на будущее помешала война. На фронт Михаил Семенович пошел в качестве добровольца. Его служба началась на Белом море в отдельном лыжном батальоне. Он стал одним из тех, что освобождал Ленинград, принимал участие в операциях «Искра» и «Полярная звезда». Получил ранение осколком в голову, когда части – более 150 тысяч военных – попали в окружение. В живых тогда остались три тысячи человек. Среди них был Михаил Кугелев.
После этого судьба забросила его на Волховский и Прибалтийский фронты. Когда война подошла к концу, Михаил Семенович находился в Латвии.
– Ветеран награжден двумя орденами Красной звезды, орденом Отечественной войны, 22 медалями, в том числе «За отвагу», «За оборону Ленинграда», за «Боевые заслуги», –рассказывают представители военной академии. В послевоенные годы Кугелев работал в областных хозяйствах и занимался журналистикой.
Не оставить без внимания
Солдаты четко чеканят шаг, отдавая честь ветерану. А когда парад подходит к концу, Михаил Семенович приглашает гостей к себе в дом. Сказать слова благодарности и признательности подходят самые разные люди от пенсионеров до маленьких детей, которые также с интересом наблюдали за необычным действием в своем дворе. Благодаря акции не только ветеран и его семья смогли почувствовать свою значимость для региона и страны. Рядовые смоляне, даже самые юные, прониклись чувством гордости за Родину и за героя, который живет среди них.
Фото: СУ СКР по Смоленской области.
По словам организаторов акции, ветераны ежегодно становятся участниками Парадов Победы по всей стране, но, зачастую, некоторые из них не в силах присутствовать на важном событии лично. Но как можно оставить героев без праздника? Для этого и создаются акции, подобные этой – для нескольких или одного конкретного ветерана.
Фото: СУ СКР по Смоленской области.
– Именно так и решили офицеры СК России и совместно с курсантами Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского, военнослужащими 29-й отдельной Варшавской орденов Кутузова 2 степени и Красной Звезды железнодорожной бригады и юнармейцами сказать «Спасибо» герою за его подвиг, - сказала старший помощник руководителя регионального Следственного управления следственного комитета России по взаимодействию со СМИ Наталья Зуева. – Мы всегда будем помнить о страшных страницах истории нашей страны. А истории жизни бывших блокадников, узников, детей войны, проявивших стойкость и мужество на войне, будут переданы детям и внукам.
Сотрудники СУ СК России по Смоленской области присоединились к акции "Спасибо каждому ветерану!".
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Смолянам рассказали о блокадном хлебе
В день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады о 872-х страшных блокадных днях напомнили и рядовым смолянам. В центре города «Волонтеры Победы» и школьники городского Совета старшеклассников раздавали прохожим информационные материалы и предлагали взять с собой кусочек хлеба весом 125 граммов – самую маленькую за период блокады суточную норму.
Также на минувшей неделе во всех школах областного центра прошли уроки памяти, на которых учащимся рассказали о силе духа жителей и защитников непобежденного города на Неве. А в учреждениях культуры и дополнительного образования были организованы тематические мероприятия, подготовлены выставки детских творческих работ.
ИСТОЧНИК KP.RU