«Синергетический эффект»

В открытии центра во время рабочей поездки в Кардымовский район принял участие губернатор.

Секрет успеха

Крупный инвестпроект по созданию транспортно-логистического комплекса реализуется на Смоленщине с 2015 г. «Ред Стар» входит в группу компаний «Грин Лайн», которая специализируется на предоставлении транспортно-экспедиционных услуг на территории России, стран СНГ и Европы.

В Кардымовском районе уже завершилось строительство АЗС, складов, стоянки для грузовиков. Одним из этапов проекта стало создание автотехцентра MAN, оборудованного современной техникой и разделённого на несколько зон: техосмотра, ремонтную, моечную. В проект уже инвестировано 750 млн руб., из них 400 млн направлено на создание автотехцентра. «Ред Стар» также выполняет функции дилерского центра МАЗ: на территории комплекса разместили более 500 грузовиков этой марки. Кроме того, компания уже закупила 1000 новых тягачей Volvo и MAN.

Посетив строительную площадку комплекса в сентябре 2018 г., губернатор дал своим подчинённым ряд поручений, направленных на содействие предприятию. Об их исполнении и промежуточных итогах реализации проекта Алексей Островский поговорил с одним из учредителей «Грин Лайн» Владимиром Болотниковым.

- В прошлый раз, когда вы приезжали сюда, на площадке ещё только велось строительство - был вырыт котлован, заложен фундамент, - рассказал он. - А сейчас, спустя полтора года, возведён современный четырёхэтажный сервисный центр, производственные площади которого составляют 1600 кв. м. Здесь есть всё необходимое для полного цикла работ по обслуживанию современной автомобильной техники. С гордостью могу сказать, что все наши планы удалось реализовать! Это стало возможным в том числе и благодаря плотному взаимодействию с региональной властью - как вы нам и обещали, все документы оформлялись быстро, без проволочек и каких-либо административных барьеров.

Наши кадры

Предприятию присвоили статус официального дилера марки MAN. Сформирован штат сотрудников, и все они уже прошли обучение. Зарплаты, по словам инвестора, здесь платят достойные - от 25 до 100 тыс. руб.

Губернатор поинтересовался, сколько на предприятии работает смолян, напомнив, что ранее с его руководством договаривались, что при наборе сотрудников предпочтение будет отдаваться жителям региона. Болотников заверил, что 100% работников - смоляне, а треть из них - из Кардымовского района.

- Благодарю вас за это. Я прекрасно понимаю, что для таких направлений, как ремонт и обслуживание автомобилей, найти квалифицированных узких специалистов из числа местных жителей непросто. Спасибо, что вы организовываете предварительные стажировки смолян, которые претендуют на трудоустройство по тем или иным профильным специальностям, - выразил благодарность Алексей Островский.

- Благодаря вашей поддержке и исполнению тех поручений, которые вами были даны чиновникам областной администрации во время прошлого визита, нам удалось наладить взаимодействие с техникумом отраслевых технологий, и теперь 50% наших сотрудников - выпускники данного учебного учреждения. Очень грамотные специалисты, - рассказал инвестор.

- Отрадно, что наши договорённости дали такой синергетический эффект, - резюмировал глава региона.

Выступая на торжественной церемонии открытия центра, Алексей Островский отметил, что удовлетворён тем, как его подчинённые оперативно и эффективно оказали поддержку строящемуся предприятию, а также заверил, что дальнейшая работа будет не менее результативной:

- Я благодарен инвесторам за то, что вы выбрали именно Смоленскую область в качестве площадки для реализации столь серьёзного по своим масштабам проекта. Благодарен также, что 100% работающих на предприятии - а на данный момент это 150 человек - смоляне. В перспективе здесь появятся новые рабочие места, на которые также придут жители региона, в том числе выпускники смоленских учебных заведений. Мы готовы и впредь помогать в реализации следующих этапов инвестпроекта, а также в осуществлении иных перспективных планов развития. Гарантирую вам, что наше дальнейшее взаимодействие будет столь же успешным и продуктивным, благодаря чему, уверен, группа компаний «Грин Лайн» значительно расширит присутствие своего бизнеса на территории нашего региона.

Коммерческий директор автобусного и грузового департаментов компании «МАН Трак энд Бас РУС» Павел Селев отметил, что открытие в Смоленской области сервисного центра по ремонту и обслуживанию грузовиков марки MAN предоставит новые возможности для осуществления качественных грузовых перевозок как в России, так и за рубежом.

- Уверен, что открытие Центра - это только начало плодотворного сотрудничества бренда MAN c администрацией Смоленской области, партнёрами, клиентами, - отметил он.