Год памяти и славы: в Смоленске поддержали ветеранов

Парламентарии привезли на лечение бывшую малолетнюю узницу Нелли Подлесную, которая приболела незадолго до запланированного в больницу визита. Спустя многие года пережитые в детстве испытания дают о себе знать, а впереди празднование 75-летия Великой Победы. Эту дату нужно встретить в добром здравии. Врачи сразу взялись за дело и определили пациентку в палату, чтобы провести все необходимое лечение.

Фото: smoloblduma.ru.

- Нелли Григорьевна прошла Освенцим. Она человек с очень активной жизненной позицией, всегда принимает участие во всех патриотических мероприятиях, акциях, занимается воспитанием молодежи. Мы обратились к главному врачу Смоленской областной клинической больницы Евгению Ивановичу Каманину, чтобы ей уделили должное внимание. Наверное, тем людям, которые прошли такие тяжкие испытания на своем веку, нужно чуть-чуть больше внимания, заботы и нашего тепла, - отметила Нина Куликовских.

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Савельев тоже оказался в больнице с целью поправить здоровье. Он хочет крепко стоять на ногах в светлый день 75-летия Великой Победы. О своем желании он рассказал Игорю Ляхову, который настойчиво попросил ветерана пройти курс лечения в областной больнице. Их новая встреча прошла в палате кардиологического отделения, где Владимир Савельев лечится вместе с товарищем Виктором Шаршаковым, боевым офицером в отставке, который 27 лет служил в Вооруженных силах.

Фото: smoloblduma.ru.

Общение было недолгим, чтобы не нарушать больничный режим. Однако, поговорить успели о многом. Пациенты с благодарностью отозвались о врачах больницы и поделились сокровенным. Они не теряют времени даром. Например, Виктор Михайлович в свободное время пишет стихи, посвященные защитникам Отечества, победе и связи поколений.

- Привлекайте таких, как я, к работе, - обратился в председателю облдумы Виктор Шаршаков.

- Набирайтесь сил, главное, чтобы их хватило на все наши мероприятия, - ответил Игорь Васильевич.

Владимир Савельев посетовал, что в школах недостаточно изучается история Великой Отечественной войны. Ветеран отметил, что во время его выступлений в учебных заведениях бывали случаи, когда дети не могут ответить, когда началась война и рассказать о других общеизвестных фактах.

- Я хочу, чтобы дети знали о Великой Отечественной войне, героических поступках нашего народа, совершившего такой подвиг, который не должен быть забыт в веках. Ведь мы фактически освободили мир от коричневой чумы. Представьте себе, если бы победили Советский Союз, легко бы расправились с Англией и другими странами, и весь земной шар был бы покрыт Майданеками, Освенцимами. Вот, что важно, - подчеркнул ветеран.

Таких людей, как полковник Владимир Дмитриевич Савельев, в Смоленской области осталось немногим более пятисот. Свой боевой путь он начал в 1942 году. Приписав себе год возраста, в семнадцать лет ушел на фронт. В боях за Сталинград получил тяжелое ранение, лечился в госпитале и затем дошел до Берлина.

- Он кавалер двух боевых орденов, награжден, я считаю, важнейшей солдатской медалью «За отвагу» и многими другими наградами, - отметил Игорь Ляхов. – Такого человека не навестить просто нельзя. Мы с ним давно знакомы, общаемся и зачастую он обращается с теми или иными просьбами, такими, как сегодня – издать книгу о смоленских ветеранах, принять те законы, которые бы помогли нам окультурить на сегодняшний день брошенные по тем или иным причинам могилы ветеранов, бывших участников Великой Отечественной войны.

Сам Владимир Дмитриевич в свои 94 года полон планов и надежд, что молодежь будет достойно продолжать славные трудовые и боевые традиции поколения Победителей. По словам Игоря Ляхова, в этом году Владимир Савельев может стать участником парада Победы в Москве, а если не получится, то обязательно присоединится к ветеранской колонне на параде в родном Смоленске: «Желаем Владимиру Дмитриевичу и всем ветеранам поправить здоровье перед Днем Победы и быть готовыми к дальнейшим, теперь уже не ратным, а патриотическим воспитательным подвигам».