В Смоленске обсудили поправки в Конституцию РФ и современное состояние экономики

В рамках Высшей партийной школы в Смоленске прошла образовательно-дискуссионная площадка. На повестке - два важных вопроса: поправки в Конституцию РФ и современное состояние экономики.

Более 300 человек приняли участие в мероприятии: делегации из всех муниципальных образований Смоленщины, Секретари местных отделений Партии, главы администраций, депутаты всех уровней, лидеры общественного мнения и представители бизнес-сообщества.

Фото: smolensk.er.ru.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Сергей Неверов подробно рассказал смолянам об изменениях, вносимых в Конституцию. После широкого публичного обсуждения по всей стране поправки будут вынесены на общенародное голосование.

Академик РАН, заведующий кафедрой экономической теории и политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ Абел Аганбегян представил широкий обзор состояния экономики России.

Секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия» Игорь Ляхов подчеркнул особую значимость и актуальность мероприятий Высшей партийной школы.

– Высшая партийная школа проводится с целью получения дополнительной информации, обновления знаний наших партийцев, чтобы эффективнее выполнять новые задачи и направления, которые перед нами сегодня ставятся, – отметил Игорь Ляхов. – Между поднятыми на встрече вопросами есть связующее звено – это вложение в человеческий капитал. Сегодня Смоленская область должна активно включиться в процесс обсуждения поправок в Конституцию РФ. Предложения и просьбы будут направлены в Государственную Думу.

Инвестиции в основной капитал, в первую очередь в технологическое обновлениедействующего производства, и вложения в человеческий капитал – это основы социально-экономического развития, считает Абел Аганбегян. В своем выступлении Академик также подчеркнул, что Россия – страна огромных возможностей. И в каждой отдельной сфере есть регионы, предприятия, организации, передовые коллективы, специалисты на самом высоком уровне. Все эти достижения необходимо тиражировать и распространять по всей стране.

Абел Аганбегян рассказал об условиях для инвестирования и экономического роста, о необходимости институционных преобразований и структурных реформ.

– Сегодня региональное отделение «Единой России» провело беспрецедентное мероприятие, встречу с интересными людьми. Мы обсудили главные изменения в Конституцию, оценили возможности реализации нацпроектов. Изменения, которые происходят в стране, касаются социальной сферы: здравоохранения, образования, демографии, строительства новых школ и детских садов. Все это что очень важно для нашего региона, – поделилась мнением Секретарь Смоленского городского местного отделения Партии «Единая Россия», заместитель главы города Смоленска по социальной сфере Тамара Максимчук.