Затянувшийся «юбилей»

Подрядчики на контроле

Во время очередной рабочей поездки по Смоленску губернатор Алексей Островский в сопровождении главы города Андрея Борисова и руководителей профильных департаментов проинспектировал состояние «юбилейных» объектов: детского эколого-биологического центра, прогимназии для одарённых детей и оздоровительного лагеря «Орлёнок».

Сначала глава региона посетил площадку детского эколого-биологического центра на проспекте Строителей. Сейчас он достроен на 75%. Ещё предстоит смонтировать инженерные коммуникации, уложить мягкую кровлю, выполнить внешнюю и внутреннюю отделку, благоустроить прилегающую территорию, где, в частности, разместятся конюшни и вольеры для животных (лося, косули, оленя, верблюда, гуанако, страуса, кенгуру).

Фото: администрация Смоленской области.

- Администрации области с огромным трудом в прошлом году удалось получить федеральное финансирование, необходимое для завершения строительства «юбилейных» объектов, - обратился к главе города Андрею Борисову и профильным специалистам губернатор. - При этом средства выделены таким образом, чтобы их можно было направить на данные цели и в нынешнем году. Как мне доложили подчинённые, техническая готовность объекта составляет 75%, срок сдачи детского эколого-биологического центра в эксплуатацию - третий квартал нынешнего года.

Между тем, по имеющейся у меня информации, количество рабочих, которые трудятся здесь, явно недостаточно для того, чтобы завершить строительство вовремя. Более того, Андрей Александрович (Борисов), вызывает сомнения и их внешний вид - создаётся такое впечатление, что их только что переодели в эту форму и «сделали» из них рабочих.

Я прошу вас провести совещание в администрации города с профильными подчинёнными, чтобы вам доложили, что здесь происходит на самом деле - не в тот момент, когда мы приезжаем с проверками, а каково реальное положение дел. Также рекомендую вам совершить внеплановый выезд на этот объект без предупреждения кого-либо, чтобы увидеть, как ведутся работы, сколько строителей присутствует на месте.

Ещё раз повторюсь, мы «бились» за эти деньги с большим трудом. Смоляне ждут этот объект уже многие годы. Такая ситуация сложилась по вине недобросовестных подрядчиков, против которых возбуждены уголовные дела. Но нам нужно в течение третьего квартала 2020 года в обязательном порядке ввести объект в эксплуатацию. Поэтому прошу вас, Андрей Александрович, периодически лично проводить внеплановые проверки, совещания с профильными подчинёнными в администрации города и держать вопросы строительства центра на особом контроле.

«Мягкая» зима способствует

Следующим пунктом рабочей поездки губернатора стала прогимназия для одарённых детей на улице Свердлова. Планируется, что здесь разместится детский сад на 110 мест.

- Алексей Владимирович, хочу проинформировать вас, что контракт на проведение строительных работ на данном объекте был заключён в ноябре прошлого года, - доложила заместитель главы города Смоленска по социальной сфере Тамара Максимчук. - Согласно проектно-сметной документации здесь выполнят монтаж внешних и внутренних инженерных коммуникаций, произведут утепление стен подвала, обустроят пожарные лестницы, выполнят отделку помещений. В настоящее время работы ведутся в соответствии с графиком.

Глава региона поинтересовался числом рабочих на объекте. По словам Максимчук, их 15 человек, также присутствуют два-три специалиста, которые руководят бригадами строителей и контролируют процесс. Руководство подрядной организации считает, что сейчас этого количества достаточно.

Гендиректор работающей на объекте подрядной организации «Высота» Игорь Моисейкин заявил, что гарантирует соблюдение сроков - ввести этот объект в эксплуатацию нужно в третьем квартале текущего года.

- Кроме того, в ближайшее время, ориентировочно - в первых числах февраля, как только мы завершим монтаж теплового оборудования и приступим к отделочным работам, количество строителей на объекте будет увеличено. В этом году достаточно мягкая зима, и поэтому благоприятные погодные условия позволят нам приступить к отделке раньше, а также проводить работы комплексно - и внутри помещения, и на близлежащей территории, которую мы благоустроим, - отметил Моисейкин.

Алексей Островский поручил главе города совершить внеплановый визит и на эту площадку, чтобы проверить, насколько интенсивно идёт работа и достаточно ли рабочих на объекте.

Тепловые сети восстановили

Фото: администрация Смоленской области.

Также губернатор побывал в детском оздоровительном лагере «Орлёнок» в Красном Бору. Техническая готовность объекта на момент визита составляла 75-80%. Срок его сдачи в эксплуатацию - третий квартал 2020 года. Доложить о ходе работ губернатор попросил заместителя главы города Смоленска по городскому хозяйству Анну Пархоменко.

- В силу того, что данное здание долгое время не отапливалось, тепловые сети пришли в негодность, мы были вынуждены их полностью восстанавливать, - рассказала она. - Сегодня эти работы выполнены, все корпуса лагеря «Орлёнок» - спальный, спортивный, а также столовая и медпункт - обеспечены теплом и водоснабжением. Хочу также проинформировать, что у нас была проблема с подрядчиком, который изначально приступил здесь к проведению работ, но не укладывался в установленные сроки, поэтому в конце декабря прошлого года нам пришлось расторгнуть с ним контракт и заключить новый - с компанией «Смолпластик». Эта организация имеет большой опыт проведения работ подобного профиля и гарантирует завершение строительства вовремя. На данный момент строители приступили к внутренней отделке помещений.

Пархоменко заверила губернатора, что не видит проблем в завершении работ на объекте в срок.

- Очень хорошо. Это внушает оптимизм. Андрей Александрович (Борисов), Вита Михайловна (Хомутова, начальник департамента по образованию и науке), с учётом высокой строительной готовности объекта поручаю вам оперативно организовать проведение совещания, в ходе которого нам предстоит обсудить вопрос использования и формат работы лагеря «Орлёнок» в будущем.

СПРАВКА

Строительство детского эколого-биологического центра, прогимназии для одарённых детей и оздоровительного лагеря «Орлёнок» было частью подготовки к празднованию 1150-летия Смоленска. Но выполнить работы в срок не удалось. Работы на этих трёх объектах полностью остановились в 2015 г., когда выяснилось, что недобросовестный подрядчик похитил бюджетные средства в особо крупном размере. Благодаря многочисленным обращениям администрации Смоленской области и лично губернатора Алексея Островского в Правительство РФ удалось получить поддержку федерального центра и привлечь необходимое финансирование для завершения строительства. Общий объем средств составляет 179 млн руб. (средства федерального бюджета - 153 млн руб., областного - 24 млн руб., городского - 1,8 млн руб.). В настоящее время работы во-зобновлены на всех объектах.