Знамя победы в надежных руках

В этом году песенный фестиваль под новым названием «В песнях военных желание жизни» собрал коллективы и солистов из 14 муниципальных образований региона. Мероприятие седьмой год проходит в рамках проекта «Единой России» «Связь поколений».

Починковский Дом культуры встречает гостей. На сцене - генеральная репетиция. Конкурсанты волнуются, несмотря на то, что большинство занимается музыкой давно и профессионально. Виолетта Калачук из Новодугинского района поет с пяти лет. Девушка уже не в первый раз участвует в фестивале патриотической песни. Она вместе с одноклассниками из военно-патриотического клуба “Альфа” подготовила номер на песню «Черный тюльпан».

- Выступить с этой композицией нас побудила память о подвиге солдат, погибших во время военных действий в Афганистане. К счастью, мою семью не коснулась эта война. Но мы до сих пор помним не вернувшихся героев», - рассказала Виолетта.

Годом ранее фестиваль назывался «Споем, бача, споем». По словам руководителя регионального проекта «Единой России» «Связь поколений» и куратора фестиваля Нины Куликовских, это изменение не случайно.

Фото: smolensk.er.ru.

- Мы приняли решение о смене названия в связи с тем, что фестиваль расширяется. Если раньше конкурсанты в основном исполняли афганские песни, то сегодня поют и песни наших прадедов, и современные композиции о войне. Фестиваль уже проводился в шести районах области. В планах - объехать абсолютно все муниципальные образования Смоленщины, - подчеркнула Нина Германовна. Она также отметила, что идейным вдохновителем фестиваля стал заместитель директора Центра патриотического воспитания молодежи «Долг» Дмитрий Чубаев.

Большинство участников фестиваля - школьники и студенты. Среди них сразу заметна фигура в форме и с наградами на груди. Юрий Хроменков - участник из Десногорска. Юрий - работающий пенсионер, бывший атомщик, а еще афганец.

Фото: smolensk.er.ru.

- Меня призвали в армию в 1982 году, так я и оказался на войне, в Афганистане. Мне тогда было 18 лет. Песни начал писать после того, как вернулся. Тяжело было все это описать словами, в песнях - легче, - говорит Юрий.

Композицию для выступления он написал сам. Она называется «Воспоминания о друге» и посвящена товарищу, Владимиру Березкину, который не вернулся домой.

- После прекрасных выступлений конкурсантов, каждого из нас переполняют чувства. В новой истории наша страна пережила очень многое. Ее не раз пытались разделить. Но она едина. И едина именно потому, что у нас есть общая история, общая победа, у нас есть герои, на которых нужно равняться. А еще у нас есть молодежь, которая любит свою Родину, - поблагодарил участников фестиваля Секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия», региональный координатор партийного проекта «Историческая память», руководитель поискового отряда «Славяне» Игорь Ляхов.

Фото: smolensk.er.ru.

Ежегодный областной фестиваль патриотической песни - большая составляющая проекта «Единой России» «Связь поколений».

Инициатор регионального проекта Партии «Защитникам Отечества посвящается...», член Совета Федерации Франц Клинцевич поблагодарил участников фестиваля за те эмоции, которые не оставили равнодушным ни одного гостя.

- Я опять вернулся в войну. Песня способна разбудить невероятные воспоминания и чувства. Когда-то во время боевых действий нас так вдохновлял Иосиф Кобзон, который приезжал в гарнизон поддержать бойцов. Спасибо организаторам и конкурсантам за эти воспоминания, - сказал Франц Адамович.

Сегодня программа фестиваля состоит из трех блоков: песни о войне в Афганистане, Великой Отечественной войне и современные композиции на патриотическую тематику.

- Память должна быть искренней, чистой, сердечной, передаваемой из поколения в поколение. Эти чувства всегда должны дарить надежду. С песней идти легко по жизни. Огромное спасибо вам, талантливым молодым людям, за ваше трепетное отношение к памяти, - отметила первый заместитель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Фото: smolensk.er.ru.

Фестиваль собрал в отремонтированном зале Дома культуры не только починковцев, но и гостей из других районов области, представителей патриотических общественных организаций.

- Я испытываю чувство гордости за наших смолян. Их патриотизм отражает настоящую русскую душу. Мне кажется, что у смолян особый патриотизм. Это связано с тем, что нам пришлось многое пережить на нашей земле. Сегодня очень часто молодых ребят настраивают на ложные ориентиры. Пытаются сделать так, чтобы они перестали верить в наш народ, в мужество. Хочу вспомнить слова Владимира Путина, который сказал, бороться с ложью нужно языком правды. А эта правда звучит, в том числе, в патриотической песне. Нас не свернут с истинного пути, потому что мы знаем своих героев. Я доложу своим ветеранам, что знамя победы находится в надежных руках молодежи, - подчеркнул депутат Смоленской областной Думы от «Единой России», генерал-майор, председатель Смоленского областного совета ветеранов Виталий Вовченко.

Накануне фестиваля «В песнях военных желание жизни» Секретарь Починковского местного отделения Партии Анна Андреенкова организовала конкурс на лучший рисунок на военную тематику среди школьников. В нем приняло участие более 160 человек. Победителям Анна Владимировна вручила призы во время мероприятия.

Руководитель регионального исполкома Партии «Единая Россия» Андрей Ширяев отметил, насколько богата смоленская земля талантами.

- Я верю в нашу молодежь. Все что они делают - делается от чистого сердца. Они не только очень талантливые, но и думающие, умеющие анализировать. Их не сбить с верного пути, - подчеркнул он. Конкурсанты фестиваля были награждены Дипломами и памятными сувенирами.

Каждый из ребят вложил часть своей души в композицию, спел про своего героя. Некоторые не стеснялись слез. Тронуты были и зрители. Здесь были те, кого война не обошла стороной. Фестиваль патриотической песни «В песнях военных желание жизни» - это, прежде всего, для них. И про тех, кто не смог вернуться.