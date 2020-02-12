Зелёный город

Техническая необходимость

Губернатор, начиная диалог, акцентировал внимание на необходимости максимально сохранить во время ремонта деревья и кустарники:

- Меня, как и жителей Смоленска, крайне беспокоит вопрос озеленения города, - сказал он. - А сейчас, в преддверии масштабной реконструкции крупных городских магистралей - улицы Николаева, Попова, Кутузова и Мало-Краснофлотской - он становится особенно актуальным. Я хотел бы заслушать доклад руководства города, как эта работа будет организована. Ключевая задача состоит в том, чтобы максимально сохранить «зелёную зону» в районе реконструируемых улиц, а возможно, если удастся, и увеличить.

Глава города Смоленска напомнил, что этот вопрос уже несколько раз выносили на обсуждение, в частности, во время общественных слушаний по реконструкции улицы Николаева. Недавно в администрации города прошла встреча с общественниками, на которой в проект реконструкции этой улицы внесли финальные корректировки. Прозвучавшие предложения инициативных смолян постарались максимально учесть.

- На данный момент у администрации города достигнуты договорённости с сетевыми и ресурсоснабжающими организациями по замене коммуникаций во время проведения капитального ремонта. В ближайшее время начнутся наиболее масштабные по объёму работы, связанные с заменой канализационного коллектора и водопроводных сетей, а также демонтаж рельсового полотна, - рассказал Андрей Борисов. - Что касается зелёных насаждений, то деревья попадают под вырубку только там, где это технически необходимо - иначе мы не доберёмся до инженерных коммуникаций. Также будут спилены аварийные деревья. Вместе с тем мы планируем высадку новых зелёных насаждений, в том числе кустарников - в настоящее время их на улице Николаева нет. Не могу не отметить при этом, что зачастую наличие деревьев или кустарников возле переходов, по мнению представителей ГИБДД, представляет опасность для участников дорожного движения. Однако нам всё же удалось достигнуть необходимых договорённостей и согласовать проведение работ по озеленению улиц с ГИБДД. В этой связи, Алексей Владимирович, могу заверить, что все ваши поручения по сохранению зелёных насаждений будут выполнены.

Сохранят или компенсируют

Губернатор поинтересовался тем, как будут решаться вопросы озеленения на других улицах, где запланирован ремонт.

- В 2020 году мы планируем отремонтировать в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» четыре центральные улицы общейпротяжённостью более восьми километров, - рассказала заместитель главы города по городскому хозяйству Анна Пархоменко. - Речь идёт об улице Кутузова - от пересечения с улицей Фрунзе до мемориала «Танк Т-34», улице Попова - от средней школы №37 до пересечения с улицей Шевченко, где мы в прошлом году по вашему поручению ремонтировали трамвайные пути. Также предстоит ремонт улиц Мало-Краснофлотской и Николаева. Разработанные с учётом вашего поручения проекты по трём улицам - Мало-Краснофлотской, Попова и Кутузова - не предполагают вырубки, все деревья будут сохранены. Что касается улицы Николаева, то, как уже отметил Андрей Александрович, работы по сносу зелёных насаждений связаны исключительно с заменой коммуникаций. Так, канализационный коллектор расположен под трамвайными путями, здесь мы не затрагиваем деревья. Но линия водовода, которая проходит по правой стороне улицы, в том числе, пересекает тротуарную зону и под зелёными насаждениями. А также есть ряд сетей теплоснабжения, над которыми согласно нормативным требованиям не допускается высадка деревьев во избежание каких-либо чрезвычайных ситуаций на магистрали. Вырубка на данных участках будет компенсирована посадкой дополнительных зелёных насаждений на улице Николаева. С учётом предложений общественников мы сделали упор на хвойные породы, также планируем высаживать кустарниковые растения. Кроме этого, договорились с ГИБДД о необходимости установки перильных ограждений - 50 метров до, 50 метров после тротуара, которые будем «дублировать» кустарниками, что позволит отделить пешеходную зону и обустроить её в едином стиле. При проведении работ на всех ремонтируемых улицах мы, безусловно, учтём ваши указания по максимальному сохранению зелёных насаждений.

- Спасибо. Коллеги, я хочу, чтобы вы чётко понимали: главное - не мои поручения, главное - ожидания смолян, которые они высказывали в ходе слушаний, и то, чего они ждут, - отметил Алексей Островский. - Если на том или ином участке по тем или иным техническим причинам невозможно сохранить зелёные насаждения, значит, нужно вести разъяснительную работу с жителями города по этому поводу, а также компенсировать высадку зелёных насаждений в иных местах, где это возможно. Что касается спила аварийных деревьев, о которых вы, Андрей Александрович, говорили, то в подобных случаях нужно совместно с общественниками выезжать на место, проводить фото- и видеосъёмку для того, чтобы администрация в случае критики со стороны горожан всегда могла объяснить, почему то или иное дерево вырублено. И, на мой взгляд, неплохая идея с высадкой кустарников на улице Николаева.

МНЕНИЕ

Заместитель губернатора Геннадий Наумов:

- Как уже отмечалось, сейчас идёт финальная корректировка проектной документации с учётом предложений всех заинтересованных сторон. В соответствии с вашим поручением относительно того, что работы по ремонту городских магистралей нужно начинать как можно раньше, контракт был заключён в конце прошлого года. Благодаря этому, как сказал глава Смоленска Андрей Борисов, в течение ближайшего времени начнутся работы, в частности, по замене канализационного коллектора - это очень трудоёмкий процесс, который, по предварительным подсчётам, займёт четыре-пять месяцев. В целом улица Николаева - достаточно сложный объект, требующий в том числе переустройства инженерных коммуникаций, но я думаю, что совместными усилиями мы выполним все работы в установленные сроки, и жители города получат современную магистраль, которая будет соответствовать требованиям как пешеходов, так и автомобилистов.