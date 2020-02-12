То, что доктор прописал

Борьба с отсрочками

Работу регионального оператора по льготному лекарственному обеспечению пациентов проверил губернатор Алексей Островский. Медучреждение, оснащённое складскими помещениями, современным лабораторным оборудованием (газовым хроматографом, спектрофотометром, иономером и др.), располагается в двух зданиях областного медицинского центра на улице Аптечной. Медикаменты, требующие соблюдения определённого температурного режима, хранятся в четырёх специализированных холодильных камерах. Также имеется свой автопарк для доставки лекарств в аптеки.

- В этом году, как и в прошлом, мы основательно проработали вопрос льготного лекарственного обеспечения жителей региона, - отметил Островский. - На эти цели совместно с федерацией выделены беспрецедентные суммы - из федерального бюджета направлено 267 млн руб., мы в свою очередь из областного бюджета выделили в три раза больше - 761 млн руб. Это было сделано для того, чтобы исключить перебои с поставками лекарств для льготных категорий граждан. На данный момент у нас открыто 54 пункта отпуска льготных лекарств, 19 из них - в Смоленске и 35 - во всех районах области. Важно отметить, что по препаратам, включённым в перечень льготных лекарственных средств, в большинстве случаев задержек в поставках нет, пациенты получают медикаменты вовремя. И за это я благодарен и департаменту по здравоохранению, и возглавляемому вами, Алина Станиславовна (Легонькова, директор Смоленского областного медицинского центра), учреждению. В то же время меня волнует ряд вопросов, ради этого, собственно, я и приехал, чтобы оценить на месте, как организован сам процесс обеспечения смолян льготными лекарствами. Первое - на сегодняшний день 97 рецептов по федеральной льготе (лекарства приобретаются за счёт средств федерального бюджета) и 83 рецепта по региональной льготе являются отсроченными (т.е. лекарственные средства отсутствуют в момент обращения пациента). В чем причина? Почему возникла подобная ситуация?

Директор Смоленского областного медицинского центра Алина Легонькова пояснила, что временная задержка в поставке лекарств в ряде случаев была связана с недобросовестной работой поставщиков. Сейчас закупки уже организованы, и в течение двух дней все нужные лекарства поступят в аптеки. Людей, которые их ждут, об этом известят.

Губернатор поручил начальнику областного департамента по здравоохранению Елене Войтовой держать этот вопрос на личном контроле:

- В прошлом году он у нас стоял значительно острее, чем в нынешнем, по причине того, что предоставляемый федерацией объём финансирования не обеспечивает потребность льготной категории граждан в лекарственных препаратах, и я был вынужден с целью стабилизации ситуации с лекарственным обеспечением дать поручение «закрывать» эту проблему за счёт областного бюджета, перенаправив средства с иных расходных статей, - отметил глава региона. - В этом году количество отсроченных рецептов, если сравнивать с прошлым годом, незначительно. Но вместе с тем необходимо стремиться к тому, чтобы перебоев с поставками лекарственных препаратов вообще не возникало. Я планирую спустя какое-то время вновь провести внезапную проверку с тем, чтобы оценить, насколько эту жизненно важную проблему удалось урегулировать. Поясните, пожалуйста, как руководитель профильного департамента, с чем связана сложившаяся ситуация с отсроченными рецептами? Поставщики нарушают взятые на себя обязательства? Или наш регоператор в чем-то недорабатывает?

- К сожалению, такая ситуация сложилась из-за того, что пришлось проводить повторные конкурсные процедуры на поставку медикаментов в связи с несостоявшимся аукционом из-за отсутствия заявок участников, - рассказала Войтова. - На данный момент регоператор работает в круглосуточном режиме, ведётся поставка медикаментов на склад и уже в ближайшее время на автомобилях областного медицинского центра начнётся доставка лекарственных препаратов в аптечные учреждения. При необходимости будет задействован автотранспорт центральных районных больниц.

- Я прошу, чтобы очерёдность поставок льготных препаратов была в кратчайшие сроки ликвидирована. Также прошу доложить мне об исполнении, - резюмировал Островский.

Люди, которые не могут ждать

Фото: администрация Смоленской области.

Ещё один важнейший вопрос - бесперебойное обеспечение лекарствами больных онкологическими заболеваниями. И здесь в регионе иногда возникают проблемы. Объяснить причины и рассказать, как они решаются, попросил губернатор.

- Ряд препаратов, используемых для лечения онкологических заболеваний, не входит в перечень льготного лекарственного обеспечения, поэтому пациент не может рассчитывать на бесплатное получение лекарств за счёт средств федерального бюджета, - рассказала Елена Войтова. - Но тем не менее мы эту проблему решаем - за счёт средств областного бюджета медикаменты приобретаются в индивидуальном порядке, что занимает определённое время в связи с проведением процедуры закупок, чем и недовольны пациенты. Но мы постараемся максимально ускорить работу в этой части, и проблема обеспечения льготной категории граждан лекарственными препаратами будет решена в полном объёме. Вторая проблема, с которой мы сталкиваемся, это стоимость медикаментов. На одного получателя федеральной льготы на лекарственное обеспечение из федерального бюджета выделяется 860 руб. При этом средняя стоимость одного рецепта - 1800 руб. Но благодаря тому, что по вашему поручению, как и в прошлом году, из областного бюджета выделено дополнительное финансирование, думаю, мы этот вопрос решим. Обеспечение льготной категории граждан лекарственными препаратами будет решено в полном объёме.

- К сожалению, мы второй год видим одну и ту же ситуацию, когда недофинансирование со стороны федерального центра обязывает нас самостоятельно решать эту проблему за счёт средств областного бюджета, - отметил губернатор. - Регион вынужден компенсировать до полной стоимости лекарств значительно бОльшую сумму, нежели федеральный норматив. Но онкологическим больным, равно как и больным по ряду иных заболеваний, помощь нужна немедленно, а отсутствие требуемых медицинских препаратов зачастую смерти подобно. Поэтому прошу вас, Елена Николаевна, уделить самое пристальное внимание данной проблематике.

Чистая вода

Во время посещения медицинского центра губернатор ознакомился с работой контрольно-технической лаборатории.

- Сотрудники лаборатории проводят экспертизу очищенной воды, в том числе для инъекций, а также всех видов лекарственных форм, изготавливаемых в аптечных учреждениях региона по рецептам и требованиям учреждений здравоохранения, - рассказала заведующая лабораторией Галина Веселова. - Кроме этого, мы работаем с территориальным органом Росздравнадзора по Смоленской области на основании их обращений, в частности, проводим испытания лекарственных средств отечественного и зарубежного производства. В прошлом году в лаборатории сделали косметический ремонт. Помимо этого, закуплено новое оборудование - шкаф для хранения химических реактивов, современный лабораторный вытяжной шкаф, созданы благоприятные условия для качественной организации рабочего процесса.

- Меня это очень радует, Галина Михайловна, - подчеркнул Алексей Островский. - В вашем подразделении без современного оборудования работать невозможно, потому что от этого напрямую зависит достоверность результатов исследования. Вы как никто другой не имеете права на ошибку, ведь в ваших руках находится жизнь людей, принимающих те или иные лекарственные препараты. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы у вас и ваших коллег были созданы комфортные условия для работы, а лаборатория была бы оснащена всем необходимым.

СПРАВКА

Региональный оператор по льготному лекарственному обеспечению пациентов начал свою работу по поручению губернатора Алексея Островского в январе 2018 г. на базе областного медицинского центра. Его ключевая задача - бесперебойное обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан, в частности, закупка, хранение, комплектование и доставка медикаментов в аптечные учреждения региона, а также отпуск через них лекарственных препаратов по рецептам врачей.