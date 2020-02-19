Не для галочки, а для людей

Главное - безопасность

Школа №33 на ул. Кирова - одна из лучших в области. Здесь в рамках нацпроекта «Образование» завершается строительство пристройки, где расположатся классы для 575 учеников, а также спортивный и актовый залы, кабинеты врачей, библиотека.

Поводом для губернаторской проверки стали обнаруженные активистами нарушения: отсутствие входных турникетов, доводчиков на дверях, защитных решёток на лестнице, отслаивающаяся штукатурка в коридорах и спортзале и др.

- Коллеги, я приехал сюда, поскольку мне доложили, что, несмотря на тот факт, что 14 февраля пристройку к школе должны ввести в эксплуатацию, выявлено очень много замечаний и претензий к работе строителей, - сказал Алексей Островский. - Я намерен лично оценить масштаб допущенных недоработок и дать соответствующие поручения, чтобы в кратчайшие сроки в рамках конт-ракта с подрядной организацией все эти недочёты были устранены.

Замгубернатора Геннадий Наумов отметил, что стройка и отделка велись строго в соответствии с проектно-сметной документацией, которая прошла госэкспертизу. При этом многие дополнительные работы, которые выполнил подрядчик, изначально в проекте предусмотрены не были.

- Для меня в первую очередь важно, чтобы дети учились в современных и комфортных условиях, - подчеркнул губернатор. - Если здесь нет входных турникетов, защитных решёток на лестничных проёмах, то это нарушение правил техники безопасности. Эти конструкции в обязательном порядке должны быть установлены независимо от того, были они изначально в проекте или нет. Я знаю, что и у руководства школы тоже есть определённые пожелания по части невыполненных или некачественно выполненных работ, и они также должны быть учтены. Ещё раз - меня волнует и то, что было изначально включено в проект, но больше - то, что в проекте не было учтено. Ключевым является следующее - учителям здесь должно быть комфортно преподавать, а детям - комфортно учиться, заниматься спортом. Что вы можете сказать про напольное покрытие в спортивном зале? Насколько я могу судить, оно совершенно не подходит для занятий физкультурой.

- Мы возьмём этот вопрос в работу, изучим технические характеристики данного материала и в случае необходимости произведём его замену, - ответил Наумов.

- А почему на стенах отходит штукатурка? - задал вопрос глава региона. - Это же безобразие! Пристройка ещё даже не открыта, а уже в таком состоянии! Акцентирую ваше внимание, Геннадий Владимирович, что переносить срок ввода пристройки в эксплуатацию недопустимо. Требую в оперативном порядке всё исправить.

Геннадий Наумов пояснил, что испорченная штукатурка - результат протечки на крыше, появившейся из-за грубой ошибки подрядчика. Сейчас проблему устранили, стены, как заверил замгубернатора, приведут в порядок. Также губернатор поручил до сдачи объекта разобраться с розетками в классах, которые смонтировали неправильно.

Гарантийный срок

На состояние дороги в Печерске губернатору пожаловались в социальных сетях смоляне: подъездную дорогу (5,4 км) отремонтировали осенью прошлого года, но на ней снова ямы.

- Геннадий Владимирович (Наумов), это, конечно, никуда не годится: ремонт дороги производился менее полугода назад, на эти цели были выделены значительные финансовые средства (110 млн руб.), а сегодня здесь уже ямы и выбоины, - сказал губернатор. - Это может создать, и не исключено, что уже создаёт, аварийные ситуации на дороге. Вы были в курсе проблемы? Почему она до сих пор не устранена?

Наумов заверил: руководство калужской компании-подрядчика, выполнявшей ремонт дороги, обещало по гарантии устранить дефекты до конца мая 2020 г.

- Вы представляете, сколько аварий здесь может произойти за это время, сколько машин могут потерять колёса в таких ямах? - спросил Островский. - Это бе-зобразное отношение к работе, просто вопиющее! Александр Юрьевич (Тихонов, начальник департамента по транспорту и дорожному хозяйству), вы за это отвечаете, и если я буду и впредь видеть такой результат ремонтных работ, вы лишитесь своей должности. Имейте это в виду.