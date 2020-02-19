Больничные стройки

Губернатор Алексей Островский в столице обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой, курирующей социальную сферу, «дорожную карту» строительства новых медучреждений.

Нуждаются в помощи

На встрече с заместителем председателя Правительства РФ речь шла о масштабных больничных стройках, запланированных в регионе. Напомним, здание Смоленской областной детской клинической больницы, построенное в середине XX в., не соответствует современным требованиям. В нём нет места для высокотехнологичного оборудования и оказания помощи по современным стандартам. Областной онкологический диспансер размещается на девяти площадках в разных районах Смоленска: врачи не могут оказывать централизованную помощь больным и испытывают трудности в маршрутизации пациентов. Всё та же нехватка площадей и здесь препятствует развитию инновационных технологий лечения. Областная психиатрическая больница размещена в корпусах 1902-1905 гг., а капремонта не видела ни разу.

Татьяна Голикова подтвердила достигнутые ранее договорённости о содействии в финансировании этих проектов из федерального бюджета. Важно, что земельные участки уже найдены, идёт работа по подготовке проектно-сметной документации.

- В рамках рабочей встречи с заместителем председателя Правительства РФ Татьяной Алексеевной Голиковой мы вновь подняли вопрос строительства трёх крайне необходимых для нашего региона учреждений здравоохранения - нового корпуса областной детской клинической больницы, нового онкологического диспансера и нового корпуса психиатрической больницы, - прокомментировал итоги встречи Алексей Островский. - Татьяна Алексеевна подтвердила все достигнутые ранее договорённости, а также данные ею поручения Министерству здравоохранения и Министерству финансов. Мы обсудили «дорожную карту» и объём средств, который федерация направит на реализацию этих социально значимых проектов. Строительство объектов начнётся в разные сроки, начиная со следующего года. При этом все они будут введены в эксплуатацию в 2024 году.

Кузница врачебных кадров

Также в Москве губернатор с министром здравоохранения Михаилом Мурашко обсудил развитие одного из ведущих вузов Смоленщины - СГМУ.

- Смоленский государственный медицинский университет, который в нынешнем году отмечает 100-летний юбилей, - одно из ведущих высших учебных заведений нашей области, - отметил губернатор. - Вопросы развития его материально-технической базы и научного потенциала приобретают особую актуальность в свете того, какое внимание уделяет развитию региональной высшей школы наш президент Владимир Владимирович Путин. Об этом, в частности, свидетельствует проведение под его председательством расширенного совместного заседания Госсовета и Совета по образованию и науке, в ходе которого обсуждалась модернизация системы образования в субъектах федерации.

Совместно с министром здравоохранения РФ Михаилом Альбертовичем Мурашко и ректором вуза Романом Сергеевичем Козловым мы обсудили в том числе вопросы ремонта аудиторий, общежитий, реконструкции котельных и пр. По всем этим направлениям министр дал ряд поручений своим подчинённым. Кроме того, принято решение о продолжении участия медуниверситета в федеральной адресной инвестиционной программе, на основании которой наш вуз получит более 600 млн руб. на осуществление образовательной и научной деятельности.

Справка

История СГМУ начинается в 1920 г. - с открытия медицинского факультета при смоленском университете. За век своего существования вуз снискал известность и авторитет. Он обеспечивает квалифицированными кадрами не только наш регион, но и Калужскую, Брянскую, Псковскую, Калининградскую и др. области.