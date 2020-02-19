Банный вопрос

Во время рабочей поездки в Глинковский район губернатор в райцентре осмотрел дом, где должна после ремонта разместиться баня. Реагируя на обращения местных жителей, он также внепланово проверил состояние дороги на ул. Ленина.

О наболевшем

В конце января 2020 г. Алексей Островский инициировал рассчитанный на пять лет общеобластной проект по реконструкции или строительству общественных бань в райцентрах. Первая новая баня должна появиться в Глинке. Старое аварийное здание, построенное в 1949 г., снесли три года назад. Вместе с профильными чиновниками Алексей Островский осмотрел нежилой дом №2 на ул. Ленина, где должна разместиться долгожданная новая баня. Глинковцы, пришедшие лично поблагодарить губернатора за содействие, встретили главу региона аплодисментами.

- Уважаемые жители села Глинка, Михаил Захарович (Калмыков, глава Глинковского района), коллеги, я знаю, что вопрос открытия общественной бани в селе назревал давно, его можно назвать наболевшим, но, к сожалению, бюджет области на данный момент не позволяет нам такую «роскошь» в финансовом плане, как завершение строительства бани в течение года, - обратился к собравшимся губернатор. - И тем не менее пришло время решить эту проблему. Я приехал сюда, чтобы вместе с главой района, со своими подчинёнными проинспектировать помещение, где разместится новая баня. В течение этого и следующего года планируем вложить в этот объект достаточно серьёзные средства для нашей области - около 16 млн руб., поэтому хочу сам всё посмотреть на месте и оценить, за какой период времени мы сможем выполнить весь объём работ. Михаил Захарович (Калмыков), вы мне на совещании уже докладывали о своих планах, теперь покажите, пожалуйста, что и как здесь будет обустроено.

- Мы это здание переоборудуем, сделаем двускатную крышу, отремонтируем фасад и все внутренние помещения, - ответил глава района Михаил Калмыков. - Также здесь будет построена модульная котельная, которая обеспечит баню теплом и горячим водоснабжением, что позволит нам снизить себестоимость билета на посещение бани.

Здание для бани уже подобрали, его реконструируют. Фото: администрация Смоленской области.

- Совершенно правильно. Очень важно, чтобы стоимость билета была недорогой, - подчеркнул глава региона.

«Дайте только срок»

Сроки реконструкции здания для размещения бани Алексей Островский предложил обсудить на месте - в присутствии местных жителей. По словам заместителя губернатора Геннадия Наумова, проектировщики заверили, что технические возможности здания позволяют реконструировать его под баню. Районные власти уже заказали разработку проектно-сметной документации (ПСД). На эти цели из бюджета муниципального образования выделено около 600 тыс. руб. Вся необходимая документация должна быть готова до конца февраля. После этого ПСД отправят на госэкспертизу, которая, как обещал Наумов, займёт две недели. Михаил Калмыков напомнил, что все работы, включая разработку ПСД, обойдутся в 16 млн руб. Отвечая на вопрос губернатора о том, когда будет готова новая баня, Геннадий Наумов сказал, что понадобится от года до полутора лет.

- В таком случае мы можем гарантировать жителям села Глинка и близлежащих деревень, что в первой половине 2021 г., самое позднее - до конца июня, баня точно уже будет открыта, и они смогут пользоваться её услугами? - спросил Островский.

- Да, конечно, Алексей Владимирович, - подтвердил Наумов.

К губернатору со словами благодарности обратилась местная жительница:

- От имени ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, бывших малолетних узников фашистских концлагерей и от всех жителей села Глинка хочу сказать вам большое спасибо за помощь, которую вы нам оказываете в обустройстве общественной бани! Мы знаем, что вы всегда выполняете свои обещания, и поэтому ждали вашего приезда, чтобы поблагодарить за это содействие.

- Благодарю за добрые слова. Давайте вы лучше скажете мне спасибо, когда мы баню откроем, - ответил глава региона.

По опасной дороге

Неожиданно изменив график своей поездки, Алексей Островский осмотрел в Глинке участок ул. Ленина, о котором ему писали местные жители в социальных сетях. Несмотря на то, что дорога ведёт к Дому культуры, центральной районной больнице, школе, детскому саду, отделению почты, тротуара и бордюров на ней нет. Пешеходы вынуждены ходить по краю проезжей части. Губернатор потребовал как можно быстрее исправить ситуацию:

- Михаил Захарович (Калмыков), насколько я знаю, улица Ленина - главная улица районного центра. И здесь, как мне сообщают глинковцы, отсутствует пешеходная зона как таковая - нет ни тротуара, ни бордюров. Теперь я в этом и сам убедился. Это недопустимо. Как вы можете объяснить эту ситуацию?

- Дело в том, - пояснил глава района, - что, когда мы в свое время укладывали на этой улице асфальт, денег, к сожалению, хватило только на ремонт дорожного полотна. Я понимаю, что отсутствие пешеходной зоны может потенциально создать аварийную ситуацию. Мы ищем источники финансирования, чтобы решить этот вопрос.

- Хорошо, что вы сами понимаете, насколько пешеходам здесь небезопасно передвигаться. Улица оживлённая, рядом расположены социально значимые объекты - детский сад, школа, Дом культуры, здесь ежедневно ходят пожилые люди, дети, которые подвергают свою жизнь опасности. Да и подход к районному Дому культуры - тоже крайне неудобен. Поручаю вам совместно с департаментом по транспорту и дорожному хозяйству оперативно исправить ситуацию, - резюмировал губернатор.

Калмыков пообещал, что после подготовки сметы для обустройства тротуара и бордюров вдоль всей проезжей части протяженностью 2,2 км в феврале-марте нынешнего года объявят аукцион для определения подрядчика. Глава региона лично приедет проконтролировать результат.