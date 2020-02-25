В Смоленске наградили победители патриотических конкурсов

С 2017 года на Смоленщине в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» реализуется региональный спецпроект «Защитникам Отечества посвящается». За это время на территории области было установлено 15 монументов героям Великой Отечественной войны и событий 1812 года, также проведен ряд патриотических конкурсов для молодежи.

- Мы придумываем новые формы работы с молодежью, поддерживаем их интерес к изучению героической истории нашей страны. Сегодня это очень важно, - отметила председатель регионального общественного совета партпроекта «Историческая память», депутат облдумы Нина Куликовских на расширенном заседании Регионального политического совета партии «Единая Россия».

Фото: smolensk.er.ru.

В 2018 году прошел патриотический конкурс «Смоленщина и война 1812 года». Более 500 школьников показали свои знания истории в творческих работах. Рисунки, поделки, рефераты, стихи и эссе посвящены Смоленщине, войне 1812 года и ее героям. Ребята, которые заняли первые места, за счет личных средств сенатора от Смоленской области Франца Клинцевича отправились в Севастополь.

Фото: smolensk.er.ru.

На расширенном заседании Регионального политического совета чествовали не только победителей и призеров этого конкурса, но и их родителей. Они получили Благодарственные письма от председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по обороне и безопасности, Героя России Виктора Бондарева за достойное воспитание своих детей из рук Франца Клинцевича.

Виктория Карпова вместе с мамой Татьяной Александровной приехали на награждение из села Издешково Сафоновского района. Для участия в конкурсе девушка написала стих.

- Принимать участие в таких конкурсах полезно и нужно. Многое узнаешь из истории своей страны, расширяешь кругозор. Путь к победе был непрост – пришлось хорошо потрудиться. Оказалось, что одновременно самое сложное и интересное в работе - это искать нужную информацию, - рассказала Виктория. Не скрывала радости мама девушки:

- Каждый родитель верит в своего ребенка. Конечно, я надеялась, что Вика покажет достойный результат. Мои ожидания оказались не напрасны. Я очень рада за дочь, горжусь ею и всегда стараюсь поддерживать во всех начинаниях, - отметила женщина.

Еще один конкурс, реализованный Смоленским региональным отделением «Единой России» - «Живая память о Победе». Учащимся 10 - 11 классов, студентам и молодежи до 25 лет, которые увлекаются краеведением, журналистикой, литературой, предлагалось написать прозаическое сочинение на тему Отечественная война 1812 года и Смоленщина в этот период.

- Конкурс «Живая память о Победе» - это хороший стимул для изучения истории родного края. Смоленщина в Отечественной войне 1812 года сыграла огромную роль, поэтому привлекать внимание общественности к этой теме нам было необходимо, - подчеркнула Нина Куликовских.

Участниками стали более семидесяти человек из разных районов Смоленской области. Оценивали эссе члены оргкомитета конкурса – историк, преподаватель Смоленского Государственного университета Наталья Никитина и сотрудник Смоленского Государственного архива Игорь Шкурлов. Именно они наградили победителей и призеров.

Фото: smolensk.er.ru.

Среди них – ученица 9 класса школы № 40 города Смоленска Екатерина Фесак. Ее работа посвящена людям, которые участвовали в Отечественной войне 1812 года.

- Историей углубленно я начала увлекаться несколько лет назад. Тема войны 1812 года мне очень интересна, именно поэтому я взялась за работу над эссе. История важна для каждого человека. Неважно, свяжет ли он будущую профессию с этой наукой или нет, - отметила Екатерина.

Свою работу девушка писала под руководством учителя истории и обществознания Ольги Толстых.

- Катя – ученица самостоятельная, у нее постоянно возникают интересные идеи. Название эссе «Непобедимые» и структуру работы продумала она сама, - рассказала Ольга Павловна. - В нашей школе уделяется особое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Мы проводим тематические классные часы, регулярно участвуем в конкурсах, создаем видеофильмы, которые касаются истории нашего края. Ребята с удовольствием принимают участие. Это развивает их мышление, они учатся высказывать свою точку зрения на какую-либо ситуацию.

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Совсем скоро Смоленское региональное отделение «Единой России» запускает фотоконкурс для молодых талантов. Он будет посвящен победе в Великой Отечественной войне. Его положение находится в стадии разработки.