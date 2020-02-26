Грядёт обновление

В центре внимания главы региона во время очередной рабочей поездки по областному центру оказались парковые территории, которые планируется благоустроить в 2020 г. в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Вода и свет

На прогулочной зоне, которая тянется от памятника Фёдору Коню вдоль ул. Дзержинского, планируется уложить брусчатку, установить арт-объекты, лавочки и урны, обустроить смотровую площадку с фотозоной, выполнить декоративное оформление деревьев, а также оборудовать подсветку крепостной стены. Будет благоустроен и Пушкинский сквер. Каскадный водопад (крепостной ров) и фонтан у памятника Пушкину после ремонта должны вновь заработать.

Губернатор Алексей Островский, начиная разговор о благоустройстве, поинтересовался, как смоляне выбирали парковые зоны для ремонта и был ли достаточно широким охват опрошенной аудитории.

- В конце прошлого года администрация города провела голосование по отбору мест массового посещения граждан, планируемых к благоустройству в нынешнем году, - рассказала заместитель главы города Смоленска по городскому хозяйству Анна Пархоменко. - Мы постарались привлечь максимальное число смолян - к участию приглашались все желающие старше 14 лет. Отдать свой голос за тот или иной объект можно было, придя на выборные участки, открытые на базе администраций городских районов, или пройдя электронный опрос на официальном сайте администрации города и в социальных сетях.

В адрес горадминистрации города также поступало много просьб реконструировать пешеходную зону на ул. Дзержинского. Смоляне жаловались на плохое состояние асфальта, неработающие фонтаны и др. К разработке проекта благоустройства этой парковой зоны привлекли дизайнеров компании «Эко Свет Запад», которые, в частности, выполнили светотехнические расчёты для создания освещения и подсветки.

- Планируем выйти на конкурсные процедуры в марте, - добавила Анна Пархоменко. - Сейчас занимаемся подготовкой соответствующей документации. При благоприятных погодных условиях к работам намерены приступить в апреле. Примечательно, что все территории-победители общественного голосования так или иначе имеют отношение к тематике Великой Отечественной войны. На мой взгляд, это очень символично в год 75-летия Великой Победы.

- При создании дизайн-проектов мы приняли решение сделать акцент именно на участках крепостной стены, которую я, будучи смолянкой, по праву могу назвать жемчужиной нашего города, - отметила главный инженер проекта ООО «Эко Свет Запад» Ольга Иванова. - К слову, в крупных российских городах - Москве, Казани такие объекты окружены яркой, красивой подсветкой. Именно на этот опыт мы и ориентировались.

Также она заверила, что работы близ объекта культурного наследия федерального значения, каким является Смоленская крепость, будут вестись с соблюдением всех требований и норм законодательства.

- За идею спасибо, - поблагодарил Алексей Островский. - Одобряю это решение. Единственное, Андрей Александрович (Борисов), Анна Васильевна (Пархоменко), если мы это делаем на данном участке, то в итоге логично будет везде оборудовать подсветку прясел и башен крепостной стены.

При благоприятной погоде к работам в сквере на ул. Дзержинского приступят в апреле.

- Хорошо, Алексей Владимирович, обязательно это учтём, - ответила Анна Пархоменко. - В марте мы начнём отбор общественных территорий, которые будут реконструированы в 2021-2022 годах, будем рассматривать концепции благоустройства и в том числе поднимем этот вопрос, привлечём к обсуждению горожан.

- Это правильно, что мнение смолян во многом является определяющим. Но в то же время крайне важно не только спрашивать у жителей города, какие территории они хотят благоустраивать, но и ориентироваться на их мнение при разработке конкретных дизайн-проектов, чтобы конечный результат радовал горожан и гостей Смоленска, - подчеркнул глава региона.

Комплексный подход

Также губернатор побывал в Парке Пионеров. Согласно дизайн-проекту здесь реконструируют фонтан, установят качели, фонари, скамейки, уложат брусчатку, высадят новые кустарники и оформят цветники. Как и на улице Дзержинского, здесь появится подсветка крепостной стены, также планируется отремонтировать фонтан у Шейнова бастиона, сейчас не работающий из-за трещины в чаше. Все работы, по словам Анны Пархоменко, планируется выполнить до середины августа.

- Мы значительно увеличим количество кустарников, а также разобьём клумбы, - добавила она. - Вместе с тем в соответствии с утверждённой концепцией здесь появятся новые лавочки и малые архитектурные формы. Кстати, Алексей Владимирович, близлежащая общественная территория, расположенная у кинотеатра «Октябрь», заняла в прошлом году второе место на общественном голосовании. Если она станет победителем отбора для благоустройства на 2021 год, то мы разработаем для её реконструкции аналогичный дизайн-проект и создадим таким образом единое концептуальное пространство.

- Полностью поддерживаю, - сказал Островский. - Такой комплексный подход - это именно то, что необходимо учитывать при благоустройстве любого населённого пункта, будь то столица субъекта, районный центр или сельское поселение.

Справка

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2020 г. в Смоленске будут благоустраивать Парк Пионеров, территорию мемориала «Танк» на въезде в город и парковую зону вдоль ул. Дзержинского.