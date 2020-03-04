Интернат, детсад и баня

Во время рабочей поездки в Хиславичский район Алексей Островский посетил школу-интернат и детский сад, внепланово ознакомился с работой аптечного пункта, обеспечивающего льготников лекарствами, а также проверил материально-техническое состояние общественной бани.

Под крышей интерната

Интернат для ребят из отдалённых сёл и деревень при Хиславичской средней школе работает с 1982 г. Беседуя с его руководством, глава региона отметил, что уже знает о протекающей крыше в здании, и попросил директора школы Елену Адашан рассказать о других трудностях в работе учреждения.

- Самая главная проблема, которая существует на сегодняшний день, это, как вы правильно заметили, протекающая крыша. Кроме того, есть необходимость в при- обретении новой мебели, - ответила она.

- То, в каком состоянии находится этот интернат, неприемлемо и не соответствует современным требованиям, предъявляемым к условиям для проживания детей, - констатировал губернатор. - В XXI веке такого точно быть не должно. Будем этот вопрос решать, изыскивать средства для ремонта крыши, для покупки новой мебели. Андрей Викторович (Загребаев, глава Хиславичского района), проработайте совместно с департаментом по образованию и науке, а также с департаментом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству вопрос формирования проектно-сметной документации (ПСД) на осуществление ремонтных работ, включая приобретение новой мебели. После этого подготовьте на моё имя соответствующую служебную записку. Я распоряжусь выделить средства и на разработку ПСД, и на фактические работы. Будем стараться решить этот вопрос в течение одного календарного года. Нужно, чтобы у детей была возможность проживать и получать образовательные услуги в современных условиях.

Также Алексей Островский обратил внимание руководства района на плохое состояние спортплощадки на территории школы. По словам обеспокоенных родителей, которые обращались к губернатору в социальных сетях, здесь невозможно полноценно заниматься физкультурой - тренажёры, турники и брусья изношены и небезопасны.

- Состояние спортивной площадки меня категорически не устраивает, - подчеркнул Островский. - Она не соответствует требованиям безопасности - это первое, не отвечает интересам и запросам детей - это второе. Поручаю вам, Вита Михайловна (Хомутова, начальник департамента по образованию и науке), и вам, Андрей Викторович (Загребаев), оперативно заняться решением этой проблемы. Необходимо включиться в реализацию регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», чтобы в течение этого года спортивная площадка в Хиславичах была модернизирована по аналогии с другими районами.

Как дела у «Алёнушки»?

Детский сад «Алёнушка» посещают 109 воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 лет. Фото: администрации Смоленской области.

Затем губернатор отправился в детский сад «Алёнушка». Сейчас здесь работают шесть групп общеразвивающей направленности. Детский сад посещают 109 воспитанников в возрасте от полутора до восьми лет. За несколько последних лет за счёт средств областного бюджета, а также помощи со стороны социально ответственного бизнеса здесь был произведён капремонт кровли, систем отопления, водо- и электроснабжения, заменены оконные блоки и двери. Однако часть помещений детского сада ещё нуждается в ремонте и пока не используется.

- На протяжении двух последних лет по моему поручению из регионального бюджета выделялись деньги, необходимые для ремонта этого детского сада, - подчеркнул глава региона. - Я хотел бы оценить, насколько эффективно они были освоены - какие проблемы уже удалось решить за счёт этих средств, а что ещё предстоит сделать.

- Средства областного бюджета, в частности, были направлены на ремонт электрики. Все деньги - а это более 5 млн руб. - освоены в полном объёме. Кровлю заменили за счёт спонсорской помощи со стороны социально ответственного бизнеса - агрохолдинга «Тропарёво», - рассказал Загребаев.

- Рад слышать. У нас с этим инвестором существуют договорённости, что налоги, которые они платят в региональный бюджет, мы направляем на развитие социальной инфраструктуры в тех районах области, где представлены предприятия данного агрохолдинга, в том числе и в Хиславичском, - напомнил Алексей Островский. - Остаются ли на сегодняшний день ещё какие-то нерешённые проблемы? Например, стоит ли реконструировать игровую площадку? Насколько я вижу, она вполне ухоженная и находится в неплохом состоянии, но, быть может, стоит её модернизировать?

Начальник департамента по образованию и науке Вита Хомутова отметила, что на площадке было бы хорошо установить новые качели, лесенки, горки, песочницы. Губернатор ответил, что ждёт от неё и главы района предложений по ремонту в детском саду и на его территории.

Лекарства поступают в срок

Алексей Островский в Хиславичах внепланово посетил аптечный пункт на ул. Советской.

- Я приехал сюда, чтобы проверить работу регионального оператора по льготному лекарственному обеспечению, оценить, насколько качественно и своевременно льготные категории граждан, проживающих в Хиславичском районе, обеспечиваются необходимыми препаратами, - отметил глава региона. - Хочу лично убедиться, существуют ли перебои с лекарствами, какие из них есть в наличии, а какие - нет.

Губернатор выступил с инициативой пятилетнего общеобластного проекта по ремонту или строительству общественных бань в райцентрах.

Губернатор поинтересовался, есть ли в наличии в аптечном пункте такие препараты для пациентов, страдающих сахарным диабетом, бронхиальной астмой, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и др., как инсулин аспарт, инсулин глулизин, метформин, формотерол, дигоксин, фуросемид, бисопролол.

Фармацевт Наталья Томашова ответила, что все они имеются в наличии.

- Происходили ли сбои с поставками лекарств? - спросил Островский. - Насколько часто бывают случаи, когда какого-то препарата нет в наличии - пациент пришёл с рецептом, а лекарство приобрести не смог?

- Нет, подобные ситуации за несколько последних лет не возникают, - ответила Томашова.

По её словам, не более 10 рецептов по региональной льготе во время визита главы региона являлись отсроченными (то есть их не было на момент обращения пациента). Однако нужные лекарства должны были доставить уже в ближайшие дни, в то время как раньше ждать приходилось и по месяцу.

- Это меня очень радует, - отметил губернатор. - Приятно слышать, что в этом направлении есть такие заметные улучшения после того, как по моему поручению был создан региональный оператор по льготному лекарственному обеспечению. Подобные «внезапные» проверки аптечной сети я планирую продолжить и в дальнейшем.

Также, реагируя на просьбу семьи ветерана Великой Отечественной войны, глава региона проверил материально-техническое состояние общественной бани в Хиславичах. Напомним, что в январе 2020 г. Алексей Островский выступил с инициативой пятилетнего общеобластного проекта по ремонту или строительству общественных бань в райцентрах.

- Я вижу, в каком катастрофическом состоянии баня находится на данный момент, это никуда не годится - сырость, крыша протекает, трещины на стенах, крыльцо требует ремонта, - отметил губернатор. - Андрей Викторович (Загребаев), с учётом того, что я пообещал ветерану Великой Отечественной войны Ивану Демьяновичу Кабанову привести эту баню в надлежащее состояние, а также принимая во внимание, что это будет отвечать интересам всех жителей Хиславичей, считаю необходимым включить ремонт этой бани в соответствующий общеобластной проект. Поручаю вам совместно с департаментом по строительству и ЖКХ изучить финансовую сторону вопроса и подготовить на моё имя служебную записку, чтобы я дал указание выделить требуемые средства - в зависимости от необходимого объёма финансирования сделаем это или в нынешнем календарном году, или в течение этого и следующего года. Также нужно рассмотреть возможность перевода бани на газовое отопление. Потому что, конечно, тот факт, что общественная баня отапливается дровами - это прошлый век.

- Хорошо, Алексей Владимирович. Оперативно приступим к этой работе, - ответил глава района.

Алексей Островский также поручил ему определить общественную баню на территории района, услугами которой местные жители смогут пользоваться, пока будет идти реконструкция.

КСТАТИ

Воспитанники интерната при Хиславичской средней школе - дети из отдалённых сёл и деревень. Сейчас 18 ребят живут здесь пять дней в неделю, а на выходные возвращаются домой. Для учеников работает школьная столовая, информационно-библиотечный центр, медицинский и процедурный кабинеты.