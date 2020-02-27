2020-02-27T16:58:43+03:00
Политика

В Смоленской области стартует предварительное голосование «Единой России»

Президиум регионального политсовета утвердил сроки его проведения и состав оргкомитета.
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Фото: smolensk.er.ru.Фото: smolensk.er.ru.
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«Единая Россия» — единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов на выборы путем предварительного голосования.

Именно из лидеров ПГ-2020, тех, кому смоляне отдадут больше всего голосов, будет сформирован список кандидатов для последующего выдвижения на выборы депутатов представительных органов в 18 муниципальных образованиях, в том числе - Смоленского городского Совета шестого созыва.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, уполномоченный по выборам в Смоленской области Сергей Неверов также напомнил, что впереди важное для страны событие – общенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Фото: smolensk.er.ru.

Фото: smolensk.er.ru.

- Столь масштабные изменения продиктованы временем, новыми реалиями жизни. Поистине историческое событие. Сегодня общественность активно включились в процесс подачи своих предложений по поправкам. Наша задача - разъяснить гражданам, как и где будет проходить процедура голосования, донести все предлагаемые поправки. Президент очень четко сказал, что подпишет все изменения только после того, когда проголосуют жители страны, – подчеркнул Неверов.

На заседании Президиум утвердил состав регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования. Его председателем назначен Секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов. Всего в оргкомитет вошли 15 человек – партийцы, представители общественных организаций, предприятий области, высших учебных заведений и средств массовой информации.

- Нам важно, чтобы смоляне смогли отобрать кандидатов, которым будут доверять, которые будут иметь авторитет в обществе, – отметил Игорь Ляхов.

Руководитель межрегионального координационного совета Центрального федерального округа Александр Авдеев подчеркнул, что 2020 год полон общественно-политическими событиями, необходимо приложить максимум усилий.

- Нам предстоит голосование за поправки в Конституцию РФ, предложенные Президентом. Это достаточно большой пакет изменений, который связан с социальной программой, с изменением полномочий отдельных институтов власти. Затем перейдем к предварительному голосованию по выдвижению кандидатов в депутаты. В Смоленской области это и городской совет, и муниципальные выборы в районах. Далее состоится Единый день голосования – 13 сентября. Работа предстоит непростая, и от того, как мы её выстроим, как будем использовать наш партийный актив, будет зависеть результат, – подытожил Александр Авдеев.

С 1 марта по 5 мая желающие принять участие во внутрипартийных выборах должны подать документы для рассмотрения комиссией регионального оргкомитета. Единый день предварительного голосования пройдёт 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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