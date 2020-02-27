Комфортно ли детям?

Сегодня учреждение посещают 58 малышей от 3 до 7 лет с нарушениями зрения. По словам обеспокоенных родителей, здание и территория детсада давно нуждаются в ремонте и благоустройстве.

- Ко мне в социальных сетях обратились родители, чьи дети посещают этот детский сад, - заявил Алексей Островский, обращаясь к главе города Андрею Борисову и заместителю главы Смоленска по социальной сфере Тамаре Максимчук. - Они жалуются на ненадлежащие условия пребывания малышей, неудовлетворительное состояние уличных игровых площадок на территории. Как я вижу, их действительно нужно привести в порядок, где-то обновить, где-то поменять.

По словам Тамары Максимчук, этот детский сад построили в 1983 г.

Хотя здание и внутренние помещения периодически приводили в порядок, капремонта тут не было.

- Тамара Яковлевна, невооружённым глазом видно, что здесь срочно требуется замена оконных блоков, - отметил Островский. - Поэтому я прошу вас, Андрей Александрович (Борисов), оперативно разработать проектно-сметную документацию, провести конкурсные процедуры и в этом году, как только начнётся строительный сезон, приступить к ремонтным работам.

- Частично оконные блоки уже заменены, в частности, в спортзале, в музыкальном классе и студии изобразительного искусства, - рассказала Максимчук.

- Хорошо. Тем не менее эту работу необходимо продолжить, чтобы оконные блоки были заменены во всем здании, - поручил губернатор. - Дети должны получать образовательные услуги в комфортных условиях. Ирина Васильевна (Полякова, и.о. заведующей детским садом №7), скажите, пожалуйста, насколько сейчас холодно в тех помещениях, где старые окна?

По словам заведующей, благодаря тёплой зиме холод не чувствовался, но окна в детском саду продолжают по старинке заклеивать, что в современном детском учреждении недопустимо.

- Полностью с вами согласен, это безобразие, - подчеркнул губернатор. - Окна в этом году обязательно заменим. Так что заклеивать их на зиму теперь не будет необходимости.

Заведующая отметила, что материально-техническая база в детсаду неплохая. В частности, нет серьёзных проблем с крышей и инженерными системами. Зато помощь требуется в реконструкции уличных детских игровых площадок, на ненадлежащий вид которых глава региона в первую очередь обратил внимание.

- Ирина Васильевна, этим летом установим на территории новые игровые площадки - современные и, что самое главное, безопасные, - пообещал губернатор. - Соответствующее поручение я главе города уже адресовал. Также я обратил внимание, что асфальтовое покрытие на подъездной дороге к детскому саду находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в обновлении. Андрей Александрович (Борисов), поручаю вам заняться и этим вопросом.