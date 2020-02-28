Открыт набор наставников для детей-сирот Смоленской области

В Смоленске реализуется новый проект, в рамках которого каждый ребенок-сирота может получить наставника. Он поможет найти ребенку свое место в обществе, развить свой потенциал, раскрыть лучшие качества. В рамках проекта созданная пара наставник плюс подопечный получает индивидуальное и групповое сопровождение психолога.

По словам куратора проекта «Будем вместе. Смоленская область» благотворительного фонда «Дети наши» Натальи Журавлевой, 40 подростков из двух подшефных учреждений (Сафоновский детский дом-школа и Шаталовский детский дом) уже обрели значимых для них взрослых. Еще более 30 ребят находятся в списке ожидания, поэтому фонд «Дети наши» снова проводит набор и обучение наставников.

– Наставничество для меня – это прежде всего возможность быть ребенку другом. Со своей подопечной хочу поделиться любовью к активному отдыху и к жизни в целом. Помочь ей раскрыть лучшие качества, которыми она, безусловно, обладает. Научить ее извлекать уроки из жизненных ситуаций, поделиться своим опытом и знаниями, – говорит Татьяна, которая стала наставницей девочки Юли в сентябре 2017 года.

К своей 16-летней подопечной Татьяна приезжает каждую неделю, за исключением тех случаев, когда Юля принимает участие в других мероприятиях. Встречи, как правило, длятся 3-4 часа, девушки рукодельничают, готовят вкусности или просто проводят время в свободном общении на прогулках.

Оставить заявку на участие в проекте и узнать подробности здесь.

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Справка «КП»

Что делает наставник?

1. Помогает ребенку замечать свои сильные стороны и успехи, поддерживая в нем уверенность в себе, повышая его самооценку.

2. Помогает ребенку лучше дифференцировать свои эмоции и выражать их социально приемлемыми способами, помогает лучше понимать чувства других людей.

3. В ситуациях конфликта показывает ребенку различные варианты выхода.

4. Способствует мотивации ребенка к обучению, а также к выбору дальнейшей профессии.

5. Учит ребенка умению критично оценивать жизненные ситуации, видеть не только негативные, но и позитивные стороны, побуждает искать конструктивные выходы из затруднительных ситуаций.

6. Помогает адаптироваться к жизни за стенами детского дома.

Кто может стать наставником?

Эмоционально и психически стабильный человек в возрасте от 23 лет, проживающий в Смоленске или Смоленской области, ориентированный на долгосрочное регулярное общение с подопечным.

Кстати

Благотворительный фонд «Дети наши» работает с 2006 года и оказывает всестороннюю поддержку детям-сиротам. Цели фонда:

1. Предотвращение попадания и возвратов детей в интернатные учреждения.

2. Создание эффективной системы устройства детей в семьи.

3. Оказание комплексной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, для успешной интеграции в общество.

4. Привлечение общественного внимания к проблемам социального сиротства.

В результате работы фонда более 40% выпускников учреждений благополучны в самостоятельной жизни после выпуска – в то время как дети, не участвовавшие в проектах фонда, успешно адаптируются, по разным данным, лишь в 10-20% случаев.