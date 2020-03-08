Дети-ангелы поздравили своих заботливых и красивых мам

7 марта 2020 года председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов посетил праздничный концерт, организованный в честь мам, воспитывающих особенных детей. Игорь Васильевич поздравил женщин с наступающим международным Днем 8 марта и передал средства, собранные ранее на благотворительной предновогодней ярмарке детских поделок, в третий раз прошедшей в стенах регионального парламента.

Председатель областной Думы прибыл на мероприятие с супругой. Гости первым делом осмотрели выставку художественных фотографий «Моя прекрасная мама». Тридцать снимков запечатлели мгновения, на которых мамы детей-ангелов выглядят особенно колоритно, возвышенно и трепетно.

По словам президента областной организации «Дети-Ангелы-Смоленск» Натальи Богдаевой, так и было задумано, ведь каждая женщина не только мама, но и неповторимый образ красоты: «Они прекрасные женщины и чудесные подруги, они великолепны».

Кстати, идея выставки родилась в декабре во время очередной благотворительной выставки-ярмарки «От сердца к сердцу», организованной по инициативе председателя областной Думы. Собранные благодаря неравнодушным людям средства пойдут на многие добрые дела для особенных детей.

Необычная выставка вызвала массу теплых эмоций. Многие работы были отмечены друзьями и партнерами организации. Специальные призы героиням работ вручили представители редакции газеты «Рабочий путь», Центра детского развития «Вишенки», кондитерской «Бисквит», и, конечно, Смоленской областной Думы. Председатель регионального парламента пожелал участникам праздника крепкого здоровья, чтобы каждого радовали родные и близкие, а в жизни находилось время для творчества.

«Рутинная работа порой человека уносит в совершенно другой мир, и мы забываем о прекрасном: говорить хорошие слова, об улыбках и том, что когда-то были детьми, что по-детски, как ангелы, любили своих близких и дарили им самые простые и скромные подарки, но они были очень важны тем, кому их дарили. И, наверное, эти подарки хранят наши близкие всю свою жизнь», - сказал Игорь Ляхов.

Он напомнил, что многие добрые люди, от школьников, их родителей и педагогов, до высоких руководителей стали участниками проекта «От сердца к сердцу». Собранные средства Игорь Васильевич передал со словами: «Уверен, что, как и в предыдущий раз, они будут потрачены на добрые дела».

У нас необычные дети и мероприятия тоже особенные, говорили организаторы выставки и праздника. В зале царила самая искренняя и доброжелательная атмосфера любви, заботы и взаимопомощи, широких открытых улыбок и сияющих глаз.

С помощью своих родителей и педагогов дети-ангелы исполнили для мам яркие, трогательные номера. В концерте воспитанники студий, созданных при организации, исполнили песни и танцы, театральные сценки и пантомиму.

В Смоленске прошел необычный концерт, приуроченный к празднику 8 марта. Фото: smoloblduma.ru.

«Такие встречи мотивируют нас. Они заряжают энергией, придают силы», – поделилась Наталья Богдаева. Наталья Анатольевна поблагодарили всех за помощь организации «Дети-Ангелы-Смоленск».

Она отметила, что после состоявшегося открытия выставка «Моя прекрасная мама» отправится в путешествие и будет представлена в Смоленской областной Думе, в Департаментах образования и социальной защиты, реабилитационном центре «Вишенки» и на других площадках.