В преддверии Международного женского праздника в городе чествовали смолянок, которых коснулась война. Делегации ветеранов, тружеников тыла, малолетних узников и детей войны из всех районов Смоленской области встретились в «Губернском». Мероприятие прошло в рамках проекта «Единой России» «Связь поколений».

Женщина - такая слабая и такая сильная. Предназначение женщины - создание семьи, рождение новой жизни. Что происходит с ней, когда в мирную жизнь врывается война? Вечер памяти «Не женщины придумали войну» как раз о тех смолянках, судьбы которых изменили тяжелые испытания.

В Смоленске состоялся памятный вечер. Фото: smolensk.er.ru.

«Мы хотели показать, какие большие трудности женщины испытали во время Великой Отечественной войны, многое вынесли на своих плечах. Это совершенно не привычное для них дело – брать оружие в руки. Концерт посвящён всем женщинам, которые были участницами Великой Отечественной войны, провожали своих сыновей на фронт, не отходили от станков, работали в тылу»,- рассказала координатор партийного проекта «Связь поколений», лидер поискового движения на Смоленщине Нина Куликовских.

На вечере памяти вспомнили имена женщин, чей подвиг во времена Великой Отечественной войны невозможно измерить. Среди них лётчицы Екатерина Буданова и Марина Раскова, санинструктор Екатерина Дёмина.

В Сквере Памяти Героев находится могила Героя Советского Союза Марии Октябрьской. Она была первой женщиной-танкистом. Пойти на войну ее побудила смерть мужа, воевавшего на фронте. Мария с сестрой продала все вещи, чтобы оплатить постройку танка Т-34. Командир танкового батальона ставил её экипаж в пример другим: «Сражайтесь так, как сражаются танкисты «Боевой Подруги» (так назывался танк Марии Васильевны). Только за сегодняшний день экипаж славной машины уничтожил взвод гитлеровских бандитов». Свой последний бой Мария Октябрьская приняла в Витебской области.

В Смоленске состоялся памятный вечер. Фото: smolensk.er.ru.

Сегодня в Смоленске есть улица имени Марии Октябрьской. А совсем скоро появится бюст. По словам Нины Куликовских, он будет установлен в рамках проекта «Единой России» «Защитникам Отечества посвящается..» уже в этом году.

«Президент страны Владимир Путин объявил 2020 год - годом Памяти и Славы, и главная задача для нас - увековечить память героев, почтить тех, кого уже нет с нами, поблагодарить ветеранов. Я призываю всех хранить нашу историю. Сегодня особенный день: мы говорим о женщинах, которые соприкоснулись с войной, которые на себе ощутили все тяготы военного времени. Нам, мужчинам, трудно представить, что вы перенесли. Дорогие женщины, с наступающим праздником, желаю вам крепкого здоровья и любви близких», - подчеркнул Секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия», координатор партийного проекта «Историческая память» в Смоленской области Игорь Ляхов.

В Смоленске состоялся памятный вечер. Фото: smolensk.er.ru.

Игорь Ляхов также поблагодарил руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Смоленской области Анатолия Уханова за проведение парада и другие мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны и вручил ему от имени федерального координатора проекта «Единой России» «Историческая память» Александра Хинштейна Благодарственное письмо. По словам Анатолия Юрьевича, акция «Спасибо каждому ветерану» продолжится.

Со словами благодарности к собравшимся обратилась и депутат Смоленской областной Думы, руководитель Смоленского областного Совета женщин и Комитета солдатских матерей Ольга Васильева. С наступающим праздником женщин поздравил член Совета Федерации, координатор проекта «Единой России» «Защитникам Отечества посвящается..», ветеран войны в Афганистане Франц Клинцевич.

В этот день почетных гостей радовали творческие коллективы, в их числе был и ансамбль «Боевые подруги», который исполнил попурри из военных песен. И, конечно же, был рассказ о женщинах, вынесших тяжелое время.

Когда началась война, Александре Васильевне Базылевой из Вяземского района было 12 лет. Она признаётся, что многое забыто, но только не тот день, когда оккупировали родную деревню. «Это было очень страшно, немцы приходили к нам в дома, забирали все, что только видели. Единственной радостью для нас, детей, в то время были самолеты со звездочкой, ведь мы знали, что это наши летчики. Помню радость от листовок, которые сбрасывали. Там было написано, чтобы матери держались, несмотря ни на что, чтобы берегли нас, детей, и верили в Победу».

В Смоленске состоялся памятный вечер. Фото: smolensk.er.ru.

Александра Ивановна Григорьева 1925 года рождения прожила в Кардымовском районе всю жизнь, здесь же оказалась в оккупации. Тогда юной Саше только исполнилось 14. «Мы с семьей многое пережили, были и в немецких лагерях. Я постоянно из них сбегала. После того, как освободили Смоленск, мы с подругами по сокращенной программе закончили курсы медицинских сестер. Днем мы работали вместе с хирургами, помогали им, подавали инструменты, а ночью мы стирали бинты, окровавленную форму наших солдат. С 14 до 18 лет я проработала в госпитале», - вспоминает Александра Григорьева.

Победу Александра Ивановна встретила на Дальнем Востоке. «Мы плакали от радости, потому что закончилась война и от боли, потому что были так далеко от дома», - говорит женщина.

В Смоленске состоялся памятный вечер. Фото: smolensk.er.ru.

В этот вечер говорили и о матерях, которые не дождались своих сыновей с фронта. Епистиния Степанова – «Мать героиня», потеряла сыновей на войне. Шестеро погибли на фронте. Еще трое вернулись в родной опустевший дом, но от полученных тяжелых ранений вскоре умерли. Маршал Советского Союза Андрей Антонович Гречко и генерал армии Алексей Алексеевич Епишев в 1966 году писали ей: «Девять сыновей вырастили и воспитали Вы, девять самых дорогих для Вас людей благословили на ратные подвиги во имя Советской Отчизны. Своими боевыми делами они приблизили день нашей Великой Победы над врагами, прославили свои имена. …Вас, мать солдатскую, называют воины своей матерью. Вам шлют они сыновнее тепло своих сердец, пред Вами, простой русской женщиной, преклоняют колени».

На концерте были и те матери, которые ждали своих сыновей из горячих точек уже в наше время.

Ирина Киселева из Десногорска – мать троих взрослых сыновей. В 2000 годах ее сын Артём служил в Северной Осетии. Парень оказался в расположении воинской части, хотя мечтал о передовой. Он уговорил мать приехать и передать командиру рапорт о переводе в зону боевых действий. И она поехала. Ирина преодолела тысячи километров, чтобы выполнить просьбу сына, которая в то время могла оказаться последней. Артем достойно отслужил и остался жив. Сегодня в семье Ирины нет места войне.

На большом экране показывали военную хронику, глаза женщин блестели от слез и воспоминаний. Закончилось мероприятие песней, посвященной женщинам, которую исполнила группа «Трассера».