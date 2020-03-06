Наставническому проекту 5 лет, но волонтеры все также нужны! Присоединяйтесь!

В рамках проекта воспитанник детского дома знакомится с индивидуальным волонтером-наставником. Наставник помогает подростку подготовиться к выпуску из детского дома, рассказывает, как устроена обычная жизнь, делится своим жизненным опытом.

Эти знания помогут будущим выпускникам сиротских учреждений сформировать реальный взгляд на взрослую самостоятельную жизнь.

Проект «Будем вместе» работает в Смоленской области с 2015 года. Сейчас в нем 40 пар: наставник + ребенок, число участников все время растет. Однако среди детей-сирот, воспитанников Сафоновского и Шаталовского детских домов, все еще высок запрос на «индивидуального взрослого».

Ребята, живущие в учреждениях, нуждаются в надежном взрослом человеке рядом, который даст совет, направит, выслушает и будет рядом в первый год после выпуска.

Поэтому фонд «Дети наши» приглашает взрослых успешных людей пройти специальное обучение и стать индивидуальными наставниками для детей-сирот.

Стать участником проекта можно, если:

— вам больше 23 лет;

— вы хотите помогать детям-сиротам;

— готовы к ответственности за другого;

— стабильны эмоционально и психически;

— живете в Смоленской области.

Фонд ищет людей, настроенных на долгосрочное сотрудничество и готовых еженедельно встречаться с подопечными. Встречи проходят на территории детских домов.

Наставники получают поддержку психологов фонда на протяжении всего участия в проекте.

Узнайте подробности и оставьте заявку на сайте проекта http://nastavnik.detinashi.ru/.

Благотворительный фонд «Дети наши» 13 лет работает на территории Смоленской области и помогает детям-сиротам и семьям в кризисе.