2020-03-10T14:39:42+03:00
Общество

Окружили заботой

Активисты побывали в гостях у жительниц Смоленского района
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Активисты побывали в гостях у жительниц Смоленского района. Фото: smolensk.er.ru.Активисты побывали в гостях у жительниц Смоленского района. Фото: smolensk.er.ru.
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В Смоленской области уже год работает проект «Забота». Его задача - помочь малообеспеченным, одиноким и пожилым жителям сельской местности. В преддверии Международного женского дня активисты партпроекта «Единой России» навестили жительниц Смоленского района.

Деревня Нагать расположена совсем рядом с областным центром. Сюда приехала большая команда волонтеров. Среди них – депутаты областной Думы от «Единой России», представители Смоленского районного отделения Партии, поисковики, неравнодушные смоляне.

«Идея оказывать поддержку жителям сельской местности появилась еще в недрах поискового движения Смоленской области. Мы несем вахты в тех местах, куда редко приезжает транспорт, где у людей нет стабильного заработка или возможности обеспечить себя чем-то необходимым, - рассказала руководитель проекта «Забота», депутат Смоленской областной Думы Нина Куликовских. – Поэтому мы решили оказывать помощь тем, кто действительно в ней нуждается. Так родилась акция «Забота», которая в дальнейшем стала поддерживаться региональным отделением «Единой России». В скромном небольшом доме гостей встречает Галина Сухорученкова. Женщине 77 лет, и уже многие годы она живет одна. В прошлом Галина Платоновна – учитель начальных классов. Общий педагогический стаж работы составляет 49 лет. За все это время у нее накопилось большое количество наград и благодарностей.

«После смерти мужа одной стало тяжело справляться по дому. Сегодня приехали по-настоящему добрые люди. Не хватает слов, чтобы выразить благодарность каждому из них», - поделилась Галина Платоновна.

Активисты побывали в гостях у жительниц Смоленского района. Фото: smolensk.er.ru.

Активисты побывали в гостях у жительниц Смоленского района. Фото: smolensk.er.ru.

Активисты привели в порядок двор, починили проводку в доме, поставили забор. Другая бригада, вооружившись тряпками и швабрами, очистила комнаты от скопившегося мусора и пыли. Помощь в проведении и организации мероприятий оказали Секретарь районного отделения Партии Артем Малащенков и депутат Смоленской областной Думы от «Единой России» Виктор Разуваев. Они поздравили Галину Сухорученкову с 8 марта и вручили подарки и цветы.

«Мы побывали в гостях у выдающейся женщины, которая всю свою жизнь посвятила воспитанию детей. Она долгие годы проявляла заботу к ученикам, теперь внимание необходимо ей самой. И таких людей большое количество. Мы хотим показать смолянам, что помочь тем, кто живет рядом, может любой житель, не обязательно дожидаться приезда волонтеров», - отметил Артем Малащенков.

Активисты побывали в гостях у жительниц Смоленского района. Фото: smolensk.er.ru.

Активисты побывали в гостях у жительниц Смоленского района. Фото: smolensk.er.ru.

Делая небольшой перерыв в работе, команда «Заботы» едет в соседнее село Пригорское, чтобы навестить Анастасию Теренину и ее четверых дочерей. Многодетная мама встречает гостей у праздничного стола. «Поздравляем вас всех с наступающим Международным женским днем!», - с улыбкой на лице произносит Виктор Разуваев и вручает семье подарки. Гости тепло пообщались с Анастасией, а также узнали, с какими трудностями чаще всего ей приходится сталкиваться.

«Проявлять заботу нужно не только в преддверии праздников, но и в обычные дни. Ведь это так здорово, когда видишь улыбки на лицах смолян и счастливые глаза их детей», - подытожил Виктор Разуваев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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