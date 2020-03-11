Вице-спикер Государственной Думы и глава фракции единороссов в нижней палате российского парламента Сергей Неверов в Холм-Жирковском обсудил с «первичками» и активом «Единой России» поправки в Конституцию, сообщает пресс-служба реготделения партии. Во встрече также приняли участие Секретарь Смоленского регионального отделения Партии Игорь Ляхов и секретарь местного отделения Партии, глава Холм-Жирковского района Ашот Егикян.

Масштабное обсуждение поправок в Конституцию, внесенных Президентом, началось в конце января. По инициативе Сергея Неверова встречи со смолянами по разъяснению предстоящих изменений проводятся в еженедельном режиме.

Поправки в Конституцию РФ – историческое событие, подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме. Неверов напомнил, что утвердить все изменения в Основном законе страны предстоит гражданам общенародным голосованием 22 апреля.

«Президентом, в первую очередь, в Конституции закладываются социальные обязательства государства: индексация пенсий, МРОТ не ниже прожиточного минимума, поддержка многодетных семей. Закрепляется суверенитет нашей страны, а также ставится приоритет Конституции над международными соглашениями», – рассказал парламентарий.

Традиционно секретари первичных организаций смогли задать однопартийцам интересующие вопросы.

«Считаю, что Сергей Иванович Неверов федеральную власть сделал ближе к народу. Вчера по телевизору смотрел, как он сидит напротив Президент и обсуждает вопросы по Конституции, сегодня, буквально через 12 часов, мы общаемся с ним лично. Мы очень благодарны за такую конструктивную встречу», - отметил местный житель Валерий Шашков.

В Смоленской области обсудили поправки в Конституцию. Фото: smolensk.er.ru.

Еще одним важным вопросом встречи стали предстоящие выборы 13 сентября.

«В Холм-Жирковском районе пройдут выборы в районный и городской Советы депутатов, а также Совет депутатов Игоревского сельского поселения. Замещению подлежит 37 мандатов», – напомнил Игорь Ляхов.

В этот же день в рамках рабочей поездки в Холм-Жирковский район Сергей Неверов посетил Холмовскую школу, где обсудил готовность учреждения к обеспечению учащихся начальных классов горячим питанием.

Ранее по инициативе парламентария в школьной столовой был проведен ремонт, а силами фонда «СозИдаНие» отремонтированы беговые дорожки и баскетбольная площадка перед зданием.

Парламентарий пообщался с коллективом школы и ответственными за питание детей.

«Готовим все своими силами. У нас три повара, два работника по кухне и буфетчица. Выпечку свою делаем для деток. Оборудование хоть пока и справляется, но старенькое. Поэтому хотелось бы обновить жарочную печь», – обратился коллектив школы к Неверову.

Парламентарий обещал решить вопрос с приобретением необходимого оборудования. В завершении беседы Сергей Неверов поздравил женщин с Международным женским днем и вручил букеты тюльпанов.