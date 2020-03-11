О спорте и комфорте

Долгожданный ремонт

В специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №1 сейчас тренируются около 300 ребят от восьми до 18 лет. Они занимаются в секциях фехтования, гиревого спорта, биатлона, каратэ. Трёхэтажный спортивный комплекс школы включает в себя тренажёрный и спортивный залы, а также специализированный зал гиревого спорта.

Напомним, что ранее глава региона, получив от смолян в соцсетях жалобы на плохое состояние помещений в этой школе, во время одной из таких же рабочих поездок внепланово заехал в неё. Убедившись в справедливости нареканий, Алексей Островский дал главе города указание в кратчайшие сроки провести ремонт.

- По вашему указанию здесь, на первом этаже, произведена покраска стен, циклёвка (выравнивание и шлифование) пола, а также осуществлена полная замена осветительных приборов на более современные, - рассказал Алексею Островскому директор спортшколы Иван Кочнов. - Общая стоимость всех работ составила 2,5 млн руб. Денежные средства были выделены из городского бюджета.

- Совсем другое дело, - отметил губернатор, осматривая помещения. - Спасибо, Андрей Александрович (Борисов, глава города Смоленска), что оперативно эти работы провели. Думаю, что и дети, и родители тоже оценили позитивные изменения.

На втором этаже глава региона осмотрел отремонтированный спортивный зал.

- Здесь проведён капитальный ремонт - выполнены работы по замене напольного покрытия, установке системы шумоизоляции, покраске стен, потолков, - рассказал Кочнов. - Кроме того, мы полностью заменили сантехнику и отремонтировали раздевалки. Также хочу добавить, что в отремонтированном зале мы уже провели городские соревнования по гиревому спорту и фехтованию.

- А как оценивают качество проведённого ремонта родители, сами воспитанники и тренерский состав? Все ли их устраивает или есть какие-либо замечания? - поинтересовался губернатор.

- Замечаний никаких к нам не поступало, - ответил директор школы. - За последние 15 лет - это первый капитальный ремонт спортивной школы, который стал возможен благодаря вашему содействию, Алексей Владимирович, и от родителей мы слышим только слова благодарности.

Коммунальные инновации

Далее губернатор проверил работу муниципального бюджетного учреждения «СпецАвто». Алексей Островский отметил, что глава города уже проинформировал его о ходе реформирования предприятия и о внедрении в нём инновационных подходов. Кстати, процесс позитивных изменений ранее был запущен по поручению главы региона.

- Наша главная задача, чтобы в летний период смоляне и гости нашего города не испытывали негативных эмоций от последствий уборки города зимой, когда, несмотря на работу всех коммунальных служб, весь город буквально изнемогает от песка и пыли, люди ею дышат, - подчеркнул глава региона и попросил заместителя главы города Смоленска по городскому хозяйству Анну Пархоменко рассказать подробнее, в каком направлении развивается предприятие.

- Администрация города кардинально меняет подходы к уборке и уже к следующему зимнему сезону планирует применить инновационную технологию обработки улично-дорожной сети солевыми растворами, - ответила Анна Пархоменко. - На территории предприятия «СпецАвто» планируется размещение автоматической универсальной станции для приготовления противогололёдных растворов и установка заправочных станций в отдельных точках города, предположительно в Заднепровском районе, с целью оптимизации логистики движения спецтранспорта. Новые технологии позволят повысить уровень безопасности дорожного движения с учётом возможности оперативного реагирования на природные зимние явления, сократить время работы уборочной кампании города в весенний период, благодаря тому, что при борьбе со скользкими зимними дорогами не будет использоваться песок. Кроме этого, сократятся затраты на устранение засоров ливневой канализации. Нововведения поспособствуют не только оптимизации бюджетных расходов, но и сохранению здоровья граждан. Алексей Владимирович, в рамках этого проекта мы планируем переукомплектовать шесть единиц техники, которая имеется на балансе «СпецАвто», а также приобрести три комплексные дорожные машины. Я думаю, что к следующему зимнему сезону мы уже будем готовы в полном объёме начать применение этого инновационного способа обработки улично-дорожной сети города.

Также главе региона продемонстрировали проект информационной системы управления «Монитор мэра». О нём рассказал Николай Прусаков - представитель компании, которая разрабатывает этот сервис:

- Ожидается, что «СпецАвто» до конца этого года уже начнёт использовать сервисное программное обеспечение мониторинга и оперативного контроля за показателями специализированной уборки улично-дорожной сети города. Глава города дистанционно сможет отслеживать в режиме реального времени результаты проведённых работ, передвижение всей коммунальной техники, контролировать расход топлива.

- Данная система позволит нам не только количественно, но и качественно изменить механизм уборки города: отслеживать показатели выполнения заданий по важности и видам уборки (подметание, полив, обработка дорог), проводить мониторинг уровня удовлетворённости граждан качеством уборки, в частности, спецтранспорт сможет оперативно выезжать на те участки, где не только руководством предприятий, но и смолянами зафиксированы случаи недостаточной уборки, - добавила Анна Пархоменко. - Кроме того, благодаря указанному сервису легче будет синхронизировать задания по уборке с погодными условиями, контролировать работу бортовых механизмов и расход топлива.

- Очень рассчитываю, что использование этих инновационных технологий, новой спецтехники с учётом тех финансовых ресурсов, которые в рамках межбюджетных отношений по моему поручению столице субъекта предоставила область, - все это в итоге приведёт к качественному улучшению ситуации, к пересмотру подходов при уборке улично-дорожной сети, чтобы смоляне реально почувствовали эти позитивные изменения, - резюмировал губернатор.

СПРАВКА

МБУ «СпецАвто» - единственное предприятие в Смоленске, которое специализируется на уборке улично-дорожной сети. Автохозяйство занимается уборкой дорог, сбором и транспортировкой снега, обработкой территорий противогололёдными материалами и др.