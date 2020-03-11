Проблемы решаемы

Губернатор Алексей Островский и глава Смоленского района Ольга Павлюченкова обсудили ремонт водопровода в Русилове, возможности скорейшего приведения в порядок дорог в нескольких сельских поселениях, а также работу строительных компаний, не достаточно заботящихся о комфорте жителей

Затянувшийся ремонт

Алексей Островский пригласил на встречу своих профильных заместителей и начальников департаментов, чтобы вести диалог предметно и конструктивно.

- Постоянно бывая в муниципальных образованиях, поселениях, активно общаясь с людьми, я прекрасно знаю, насколько тяжело, имея крайне скудный бюджет, отвечать на те или иные справедливые вопросы, которые жители области ставят перед нами как перед властью, - отметил глава региона. - Между тем вы с вашим бюджетом, который намного скромнее, находитесь в более тяжёлом положении. Понимая это, мы стараемся максимально поддерживать муниципальные образования, помогать им в рамках межбюджетных отношений, в том числе и Смоленскому району.

Первый вопрос, который подняла глава района, касался капремонта водопровода в деревне Русилово.

- В прошлом году администрации сельского поселения в рамках областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Смоленской области» на ремонт этого водопровода была выделена субсидия в размере 5,3 млн руб., - рассказала Ольга Павлюченкова. - Однако организация, с которой по итогам конкурсных процедур был подписан муниципальный контракт, так и не приступила к выполнению работ, вследствие чего контракт расторгли. В октябре 2019 года мы повторно провели аукцион, по его результатам контракт с новым подрядчиком был подписан в ноябре. В итоге до конца прошлого года данная организация выполнила лишь часть работ, предусмотренных в проекте, - на их проведение потребовалось около 2 млн руб. В соответствии с условиями областной программы, в рамках которой выполнялся ремонт, неизрасходованные средства, за счёт которых планировалось проведение оставшихся работ, - почти 3 млн руб. - были возвращены в областной бюджет. Просим в нынешнем году направить эту сумму на завершение ремонта водопровода.

- Исходя из того, что это действительно жизненно важный вопрос для жителей поселения, я вашу просьбу поддержу, - ответил глава региона. - Подготовьте, пожалуйста, служебную записку в мой адрес, и я дам соответствующее поручение Алексею Александровичу Гусеву (заместитель губернатора - начальник департамента имущественных и земельных отношений).

Плохие дороги

Больше всего проблем с дорожным покрытием сейчас в Катынском, Гнёздовском, Пригорском, Печерском и Пионерском сельских поселениях. По словам главы района, чтобы исправить ситуацию, требуется около 67,3 млн руб.

- Эти вопросы нужно ставить в преддверии наступающего года, когда формируется программа дорожных работ. Сейчас у нас всё до рубля расписано, - пояснил Алексей Островский и обратился к начальнику департамента по транспорту и дорожному хозяйству Александру Тихонову с вопросом, есть ли возможность оказать району помощь.

- В настоящее время вносятся поправки в региональный бюджет, предусматривающие распределение между муниципальными образованиями дополнительных средств, поступивших в дорожный фонд Смоленской области, - ответил Тихонов. - Мы готовы совместно с Ольгой Николаевной изучить все дорожные объекты, которые требуется привести в нормативное состояние, определив те из них, где ремонт необходимо провести в первую очередь.

- Тогда во взаимодействии с главой района, Александр Юрьевич (Тихонов), совместно с Геннадием Владимировичем Наумовым (профильный заместитель губернатора) ищите компромисс между потребностями и возможностями. Ольга Николаевна, в какой-то части с ремонтом дорог также поможем, - резюмировал Островский.

Ольга Павлюченкова проинформировала губернатора и о состоянии социальных учреждений.

- В Михновской средней школе существует необходимость строительства газовой модульной котельной, - рассказала она. - За счёт средств бюджета Смоленского района выделено 780 тыс. руб. на подготовку проектно-сметной документации. По предварительным расчётам, на газификацию школы потребуется 3,4 млн руб. Ещё один проблемный вопрос касается Касплянской средней школы - корпус, где располагаются начальные классы, нуждается в капитальном ремонте. На эти цели необходимо порядка 6,5 млн рублей.

Глава региона сказал, что намерен посетить эти школы во время рабочей поездки, чтобы на месте разобраться, какие работы нужно выполнить уже в этом году.

- Совместно с профильными подчинёнными мы на месте посмотрим по степени приоритетности, какие работы будут сделаны в этом году, а какие можно перенести на следующий год.

Строят, не думая

Одним из наиболее острых вопросов встречи стали работа строительных фирм, которые застраивают деревню Киселёвку.

- Застройщики не предусматривают подведение инженерных коммуникаций к земельным участкам, создание необходимой транспортной инфраструктуры, - рассказала Павлюченкова. - Они также не учитывают, что одним из наиболее значимых факторов повышения привлекательности жилья является именно развитая социальная инфраструктура. В адрес администрации района поступают многочисленные жалобы, в которых жители деревни Киселёвки сообщают, что, в частности, при прокладке коммуникаций нарушается существующее благоустройство жилых дворов и прилегающих территорий. При этом строители не проводят работы по устранению нанесённого ущерба.

- Я уже неоднократно подчёркивал, что застройщики при строительстве многоквартирных домов должны думать о развитии необходимой транспортной и социальной инфраструктуры, - подчеркнул Островский. - И в том числе понимать, что её создание идёт им же самим в плюс, напрямую влияя на удорожание стоимости квадратного метра при реализации квартир. Поэтому я полностью поддерживаю вашу позицию. Прошу передать Геннадию Владимировичу Наумову (профильный заместитель губернатора), чтобы данную ситуацию контролировал департамент государственного строительного и технического надзора и в случае выявления подобных недочётов выдавал застройщикам соответствующие предписания об устранении нарушений.

КСТАТИ

Ольга Павлюченкова пригласила губернатора в конце марта приехать на подведение итогов муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». В этом крайне значимом для муниципалитета событии примут участие представители промышленных и сельскохозяйственных предприятий, социальных учреждений и др. Алексей Островский ответил, что посетит мероприятие, если это позволит рабочий график.