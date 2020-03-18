Для души и тела

С очередной рабочей поездкой губернатор Смоленской области Алексей Островский отправился в Краснинский район. Он оценил обновлённое футбольное поле в спортшколе райцентра, побывал в центральной районной библиотеке, а также внепланово заехал в Краснооктябрьскую школу в деревне Малеево.

«Спорт - норма жизни»

В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» в детско-юношеской спортивной школе в посёлке Красном заменили покрытие футбольного поля. Для этого выделили 41 млн руб. из федерального и областного бюджетов. На праздничных выходных, приуроченных к 8 Марта, на обновлённом стадионе состоялся турнир-открытие.

- Когда я посещал этот объект ранее, при прежнем руководстве района, он был в крайне плачевном состоянии, - отметил глава региона. - Именно поэтому мною были даны поручения о необходимости привлечения федеральных средств на новое качественное покрытие для футбольного поля, чтобы спортсмены тренировались в достойных условиях. Я очень рад, что моё поручение выполнено, и то, что мы видим здесь сегодня, уверен, радует всех жителей района, особенно тех, кто планирует заниматься спортом на данной площадке. Следующий вопрос, который требуется решить, - это неудовлетворительное состояние трибун.

- Мы прорабатываем этот вопрос, - ответил глава Краснинского района Сергей Архипенков. - В рамках следующего этапа реализации регпроекта, во втором квартале этого года, у нас, в частности, запланировано устройство беговых легкоатлетических дорожек. В дополнение к этому совместно с футбольным клубом «Красный» мы рассматриваем возможность установки новых посадочных мест, а также вопрос лицензирования стадиона в будущем.

Губернатор поручил начальнику главного управления спорта Эдуарду Заенчковскому в кратчайшие сроки дать предложения по ремонту трибун.

Почему уголь не греет

Алексей Островский внепланово побывал в Краснооктябрьской школе в деревне Малеево.

- Константин Николаевич (Ростовцев, и.о. начальника департамента по строительству и ЖКХ), ко мне уже неоднократно обращались жители области, крайне обеспокоенные недопустимой ситуацией с температурным режимом, которая сложилась в ряде сельских и районных школ, отапливаемых углём. По их мнению - и данную позицию подтверждают эксперты - это связано исключительно с использованием некачественного топлива. Я хотел бы от вас услышать пояснения, почему такая ситуация является нормой, и как ваш департамент совместно с главами районов эту проблему решает? - спросил губернатор.

- В настоящее время муниципальные образования закупают уголь самостоятельно. При поступлении в адрес департамента обращений о некачественном угле мы совместно с муниципалитетами прорабатываем возможные механизмы применения к поставщикам санкций, которые предусмотрены конкурсной документацией. Для того, чтобы не допускать подобной ситуации в дальнейшем, со следующего года мы будем проверять документацию до проведения конкурсных процедур муниципальными образованиями. Также мы предлагаем муниципалитетам прописывать в конкурсной документации то, чтобы каждая партия поставляемого угля проходила процедуру входного контроля.

- Константин Николаевич, это ваша персональная ответственность - подготовка рекомендаций, направленных на поставку качественного угля, - подчеркнул Островский. - И их нужно довести для руководства в работе до муниципальных образований. В муниципалитетах нет специалистов, которые могли бы формировать необходимую документацию, а также контролировать качество угля при поставке. Следует брать на контроль подобные вопросы, Константин Николаевич, не дожидаясь моих приездов в муниципалитеты. Это проблема не этого дня, даже не этого года, и есть чиновники - профильный заместитель губернатора, профильные сотрудники департамента - вы все за это получаете зарплату. Если к следующему отопительному сезону школы области подойдут с некачественным углём, если подходы не изменятся - зарплату на ваших местах будут получать другие. Чтобы больше я ни разу не слышал подобных жалоб!

Медали ветеранам

Губернатор вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»

жителям Краснинского района - труженикам тыла, бывшим малолетним узникам, вдовам ветеранов Великой Отечественной войны, а также пообщался с ними в неформальной обстановке за чашкой чаю.

- Я к вам приехал в первую очередь по поручению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации, нашего президента Владимира Владимировича Путина, а также по зову своего сердца и совести, - обратился губернатор к собравшимся. - Для меня большая честь вручить вам от имени главы государства юбилейные медали, посвящённые 75-летию Великой Победы, которой мы обязаны вам, вашим товарищам - живущим и, к сожалению, уже ушедшим из жизни.

После церемонии вручения юбилейных наград состоялось чаепитие, на котором Островский пообщался с ветеранами в неформальной обстановке. Глава региона поинтересовался, как в муниципальном образовании организована работа социальных служб с пожилыми людьми, в частности, с теми, кто проживает в отдалённых населённых пунктах. Бывшая малолетняя узница Лилия Ивановна Хотулева отметила, что в силу возраста у ветеранов возникает много бытовых вопросов, которые без посторонней помощи бывает сложно решить.

Глава региона поручил начальнику департамента по социальному развитию Татьяне Конашенковой подготовить служебную записку о работе с престарелыми людьми, которые живут вдали от районных центров.

- Надо, чтобы для пожилых людей жизнь была комфортной, поэтому необходимо приезжать и спрашивать, в чем они нуждаются. Чтобы обязательно на этой неделе социальные службы приехали к Лилии Ивановне Хотулевой, которая является несовершеннолетним узником концлагеря, пережила такое, что нам никому, слава Богу, не довелось. Нужно узнать, в чём ей нужна помощь, и оказать содействие, - подчеркнул губернатор.

Также во время встречи поднимались вопросы длительности стационарного лечения в Смоленском областном клиническом госпитале для ветеранов войн, оплаты коммунальных услуг, доставки пенсий и др. Глава региона в конце встречи пригласил ветеранов в Смоленск на Парад Победы.

В конце визита Островский побывал в краснинской Центральной районной библиотеке, которая стала победителем конкурсного отбора в рамках федерального проекта «Культурная среда» (нацпроект «Культура») и получит 10 млн руб. из федерального бюджета. За счёт выделенных средств в нынешнем году планируется модернизация - ремонт помещений, увеличение площади для читателей, обновление книжного фонда, приобретение мебели и современного оборудования.

- К сожалению, по условиям конкурса мы не можем направить выделенные средства на обновление материально-технической базы и ремонт нашей детской библиотеки, так как траты на текущий ремонт не включены в сумму гранта, - рассказал губернатору Сергей Архипенков.- В связи с этим во время рабочей встречи с вами я обратился с просьбой о выделении средств из регионального бюджета на эти цели. Спасибо, что оказали содействие в решении данного вопроса, так как реализация такого важного для всех краснинцев проекта требует комплексного подхода.

- Главная наша задача сейчас - полная модернизация библиотечного пространства для того, чтобы библиотека была удобной для жителей района разных возрастов, - отметила директор Краснинской централизованной библиотечной системы Дина Дудовцева. - В соответствии с дизайн-проектом у нас появится детская зона, мобильная мебель позволит трансформировать пространство в зависимости от запросов наших читателей, в фойе библиотеки будет установлена перегородка, благодаря чему мы сможем организовать здесь конференц-зал для проведения мероприятий на 20-25 человек. Благодаря дополнительному финансированию из областного бюджета мы сможем отремонтировать детскую библиотеку, фасад, заменить окна.

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Спортшколе в Красном также ранее из областного бюджета выделили средства на покупку микроавтобуса и тренажёров. Тренажёрный зал сейчас могут посещать все желающие. По словам начальника областного Главного управления спорта Эдуарда Заенчковского, в нынешнем году на территории спортшколы планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Коммуникации уже подведены.