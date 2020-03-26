2020-03-26T15:30:45+03:00
Общество

Точка роста

Как бизнесу пережить карантин и найти новых клиентов в сети
Поделиться:
Смолян приглашают на серию бесплатных вебинаров. Фото: pixabay.com.Смолян приглашают на серию бесплатных вебинаров. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Если раньше развивать бизнес онлайн параллельно с традиционной моделью было скорее прихотью, то сегодня это стало жизненной необходимостью. Чтобы помочь предпринимателям Смоленска интегрироваться в новой среде, платформа спонсорского контента PRNEWS.IO проведет серию бесплатных вебинаров.

Один из главных инструментов продвижения в интернете — построение эффективного ссылочного окружения. Несмотря на рекомендации поисковые системы, ссылочная масса все еще остается весомым фактором при ранжировании сайтов.

Чтобы вывести сайт на первую страницу поисковой выдачи, нужно приложить немало усилий. Особенно задача кажется неподъемной новичкам, предпринимателям, которые еще вчера вели бизнес офлайн, а сегодня вынуждены искать новые пути решения проблем.

По словам основателя платформы Александра Сторожука, компаниям необходимо пересмотреть подход к присутствию в интернете. И чем быстрее пройдет адаптация, тем быстрее бизнес сможет минимизировать убытки от карантина и встать на ноги.

Именно для таких целей задуман цикл вебинаров. Во время этих встреч предпринимателям расскажут про факторы ранжирования сайтов, про ссылочный профиль сайта, где брать ссылки, чем одна биржа вечных ссылок отличается от другой, как анализировать конкурентов в поисковой выдаче, и как оценивать эффект от поискового трафика.

Планируется, что вебинары будут проходить дважды в неделю. Чтобы стать участником вебинара, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Реклама. 16+

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Аптеки разводят покупателей на ненужные лекарства и наживают миллионы
Депутаты Госдумы подготовили законопроекты, которые должны сдержать в России рост цен на лекарства. Корреспондент «Комсомолки» попробовала устроиться на работу фармацевтом и выяснить, к чему приведет закручивание гаек
Дневной дожор: как не набрать лишний вес на самоизоляции или нерабочей неделе из-за коронавируса
Врач, фитнес-тренер и ЗОЖ-блогер рассказали, как не набрать лишний вес, сидя дома на карантине по коронавирусу, что делать, чтобы не приближаться к холодильнику и кто поможет контролировать себя
Новости 24
Двое жителей Вязьмы украли железнодорожные детали и сдали на лом
Под Смоленском жестко столкнулись мотоцикл и грузовик
Мобильное приложение МФЦ начало работать в Смоленске
На карантин попали 270 смолян
Цифровой Диктант пройдет в Смоленске онлайн
Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Сафонове
Жители центра Смоленска останутся без холодной воды
Смоленские школы могут перейти на дистанционное обучение
В Смоленской области отремонтируют дорогу к школе
Смоленская семья снялась в шоу на Первом канале
В Смоленской области приступают к ремонту переездов
В Смоленской области увеличат коечный фонд для пациентов с коронавирусом
Горнолыжному курорту быть
В Смоленске заработал центр мониторинга ситуации с коронавирусом при УФНС
В Смоленске мужчину забили до смерти на улице Витебское шоссе
СКР проверит транспортную доступность к микрорайону в Вязьме
В Новодугинском районе сгорел автомобиль
Бывшим малолетним узникам помогли с ремонтом приемной в Смоленске
В Смоленской области ищут способы поддержки бизнеса
Смолян просят не создавать ажиотаж вокруг тестов на коронавирус