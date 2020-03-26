Точка роста

Если раньше развивать бизнес онлайн параллельно с традиционной моделью было скорее прихотью, то сегодня это стало жизненной необходимостью. Чтобы помочь предпринимателям Смоленска интегрироваться в новой среде, платформа спонсорского контента PRNEWS.IO проведет серию бесплатных вебинаров.

Один из главных инструментов продвижения в интернете — построение эффективного ссылочного окружения. Несмотря на рекомендации поисковые системы, ссылочная масса все еще остается весомым фактором при ранжировании сайтов.

Чтобы вывести сайт на первую страницу поисковой выдачи, нужно приложить немало усилий. Особенно задача кажется неподъемной новичкам, предпринимателям, которые еще вчера вели бизнес офлайн, а сегодня вынуждены искать новые пути решения проблем.

По словам основателя платформы Александра Сторожука, компаниям необходимо пересмотреть подход к присутствию в интернете. И чем быстрее пройдет адаптация, тем быстрее бизнес сможет минимизировать убытки от карантина и встать на ноги.

Именно для таких целей задуман цикл вебинаров. Во время этих встреч предпринимателям расскажут про факторы ранжирования сайтов, про ссылочный профиль сайта, где брать ссылки, чем одна биржа вечных ссылок отличается от другой, как анализировать конкурентов в поисковой выдаче, и как оценивать эффект от поискового трафика.

Планируется, что вебинары будут проходить дважды в неделю. Чтобы стать участником вебинара, нужно зарегистрироваться по ссылке.

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