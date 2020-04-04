2020-04-04T11:36:20+03:00
Общество

Коронавирус в Смоленске, последние новости на 4 апреля 2020 года: инфекцией заразились два человека

«КП» собрала последние новости о числе заболевших коронавирусом в Смоленске на 4 апреля 2020 года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске выявлен новый случай заражения коронавирусом. Фото: из архива издания.В Смоленске выявлен новый случай заражения коронавирусом. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Новые данные по распространению коронавирусной инфекции привел региональный Роспотребнадзор. По последним сведениям, на Смоленщине увеличилось количество заболевших коронавирусом. По данным на 4 апреля 2020 года, положительный диагноз был зафиксирован у двух человек. Первый поставлен неделю назад, женщина ранее отдыхала в Турции. Сегодня ее состояние не вызывает опасений. О втором случае стало известно накануне.

- Заболевший выявлен по контакту с прибывшим из неблагополучной по новой коронавирусной инфекции территории. Человек своевременно госпитализирован, в очаге проведены противоэпидемические мероприятия. Состояние удовлетворительное, - сообщают сотрудники управления.

Всего по Смоленской области под медицинским наблюдением находится 842 человека, из них 787 - в режиме самоизоляции, 55 – в больницах региона.

В тоже время наблюдение снято с 268 человек. Ранее эти люди посещали страны неблагополучные по COVID-19.

Всего на наличие инфекции обследовано более 1000 жителей области. В настоящее время тесты делают две лаборатории – в Центре гигиены и эпидемиологии и Первой клинической больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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