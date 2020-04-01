Как в Смоленске работает волонтерский центр

Максим Фёдоров – волонтер, студент Финансового университета при Правительстве РФ. Парень учится на первом курсе, но уже успел зарекомендовать себя как человека с активной гражданской позицией.

- Волонтерством я занимался еще со времен школы. Мы оказывали поддержку детским домам, приютам для бездомных животных. Наверное, еще тогда я понял, что в моих силах помочь тем, кто в этом нуждается, - рассказывает Максим.

По его словам, узнав о созданном волонтерском центре, Максим сразу решил, что будет волонтером.

- Волонтерство - не требует больших усилий, это добровольный выбор. В сложившейся ситуации, мне хочется быть полезным людям, ведь волонтер - это, прежде всего, помощник, - говорит Максим Фёдоров.

Напомним, что волонтерский центр «Единой России» открылся еще 25 марта. Главная задача, которую ставят перед собой партийцы и волонтеры - помощь наиболее уязвимым в условиях распространения коронавирусной инфекции категориям граждан: одиноким пожилым людям и инвалидам.

Центр работает ежедневно. Совместно с партийцами в прошедшие выходные Максим помогал пенсионерам приобретать продукты питания и предметы первой необходимости.

- Поскольку сейчас многие пожилые люди находятся на самоизоляции, по их звонку мы выезжаем на адреса, закупаемся в магазинах и передаем продукты, - рассказывает волонтер.

Отметим, чтобы получить помощь, смоляне могут позвонить в колл-центр по номеру +7 (4812) 31-95-13 . Кроме того, сотрудники Смоленского регионального отделения Партии ежедневно обзванивают тех, кто находится в группе риска.

По словам Максима Фёдорова, который одним из первых стал волонтером центра Партии, в связи со сложившейся ситуацией важно оказывать помощь одиноким пожилым людям.

К добровольцам может присоединиться каждый неравнодушный смолянин. Фото: smolensk.er.ru

- Внимание со стороны волонтеров сегодня напрямую влияет на жизнь и здоровье наших бабушек и дедушек, - отмечает парень.

На вопрос, чтобы ты, как волонтер, порекомендовал сейчас жителям нашей области, Максим без сомнений отвечает:

- Просто необходимо соблюдать все меры предосторожности, о которых нам постоянно говорят. Нельзя допустить дальнейшего распространения этой болезни, - говорит доброволец.

Напомним, что штабы волонтерских центров «Единой России» сейчас открываются в каждом районе города, чтобы сделать работу мобильнее. К добровольцам может присоединиться каждый неравнодушный смолянин, позвонив по номеру +7 (4812) 31-95-13.