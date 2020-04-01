Проезды приведут в порядок

Во время рабочей поездки по городу губернатор посетил территорию около школы №29 на улице Маршала Соколовского. Ранее вблизи школы стояли незаконно установленные гаражи. Их демонтировали в конце 2019 года, но прилегающую территорию до сих пор не привели в порядок.

- У нас сложилась сложная ситуация, - обратился Алексей Островский к главе города Андрею Борисову, - дорожное покрытие во дворах многих домов находится в ненадлежащем состоянии и требует обновления, однако в своё время межевание этих территорий происходило таким образом, что часть из них являются придомовыми и могут быть отремонтированы только за счёт собственных средств жильцов, а часть - межквартальными, средства на ремонт которых можно изыскать в бюджете области или города. Поскольку эта проблема серьёзная, по моему поручению, начиная с этого года, стартует реализация программы ремонта дорожного полотна межквартальных проездов. На эти цели будет выделено около 150 млн руб. Ваша задача как градоначальника - определить территории, которые необходимо отремонтировать в первую очередь. Андрей Александрович, какие мысли по этому поводу?

- Должен признать, что это беспрецедентное решение, - ответил градоначальник. - Большое спасибо за помощь, которую вы готовы оказать городу. 150 млн - это серьёзная сумма. Считаю, что начать следует с дворовых проездов около школ, детских садов и других объектов социальной инфраструктуры, каким, например, является и данная территория.

- Поддерживаю. Программа будет разработана на ближайшие шесть лет, так что постепенно реконструируем и другие проезды. Ежегодно будем выделять финансирование на проведение подобных работ в том или ином объёме, - резюмировал губернатор.