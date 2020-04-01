Повышенная бдительность

Соблюдаем режим

В Смоленске под председательством губернатора Алексея Островского прошло заседание оперативного штаба по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременное выявление и изоляцию лиц с признаками новой коронавирусной инфекции.

- Уважаемые коллеги, мы собрались сегодня с вами, поскольку эпидемиологическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции как в мире, так и, к сожалению, в нашей стране пока ещё остаётся напряжённой. Поводов для паники у россиян и, особо подчёркиваю, у смолян нет! Но тем не менее нам нужно сегодня рассмотреть и принять ряд дополнительных мер как медицинского характера, так и по иным направлениям, - подчеркнул Алексей Островский.

Об эпидемиологической обстановке по новой коронавирусной инфекции доложил руководитель управления Роспотребнадзора по Смоленской области Сергей Рогутский.

- На первый план сейчас выносятся вопросы соблюдения гражданами режима самоизоляции, - сообщил он. - Хочу напомнить, что за нарушение данных правил предусмотрено наложение административного штрафа.

О работе системы здравоохранения региона рассказала начальник профильного департамента Елена Войтова:

- В связи с меняющейся эпидемиологической ситуацией система здравоохранения региона наращивает коечный фонд для условных пациентов с COVID-19. Определены медицинские организации по госпитализации пациентов с внебольничными пневмониями. В Смоленске - это Клиническая больница № 1, в области - Вяземская, Сафоновская, Демидовская, Рославльская, Ярцевская ЦРБ. Кроме этого, организована работа регионального дистанционного консультативного центра анестезиологии-реаниматологии для взрослых по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного COVID-19, и пневмоний. Аналогичные центры созданы для беременных на базе перинатального центра и для детей - в Смоленской областной детской клинической больнице. Стоит подчеркнуть, что исследования на выявление данной инфекции с использованием тест-систем теперь проводятся не только на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Смоленской области, но и в Клинической больнице №1. Также продолжаются круглосуточные дежурства медицинских работников на контрольно-пропускном пункте «Красная Горка».

На связи

Для смолян продолжает работать «горячая линия» по вопросам коронавирусной инфекции 8 (4812) 27-10-95.

- На сегодняшний день на «горячую линию» поступило более 100 обращений, - рассказал начальник департамента по информационным технологиям Андрей Рудометкин.

О том, будут ли принимать граждан органы власти, рассказала заместитель руководителя аппарата администрации - начальник управления по работе с обращениями граждан аппарата администрации Смоленской области Юлия Кормер:

- В целях реализации комплекса мер, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, принято решение о временном ограничении личных приёмов граждан членами администрации Смоленской области, руководителями и должностными лицами органов исполнительной власти региона в приёмной администрации региона по обращениям граждан (в том числе выездных личных приёмов граждан заместителями губернатора в муниципальных районах, городских округах) до отмены режима повышенной готовности. Гражданам, пришедшим на личный приём, рекомендовано обращаться в администрацию Смоленской области в письменной форме. В дополнение к этому сохранена и гарантирована возможность направлять свои обращения в форме электронного документа через интернет-приёмную администрации области.

Региональные и муниципальные органы власти остаются открытыми для диалога с населением, подчеркнул Алексей Островский:

- Подобные ограничительные меры направлены, прежде всего, на обеспечение безопасности здоровья и жизни смолян. Вместе с тем, Юлия Григорьевна (Кормер), прошу вас обеспечить работу возглавляемого вами управления в интенсивном режиме, чтобы не было нарушения сроков рассмотрения обращений. Потому что, безусловно, сейчас, когда личный приём временно ограничен, количество обращений возрастёт. Надо это учитывать!

О поддержке бизнеса рассказала и.о. начальника департамента инвестиционного развития Екатерина Сырченкова:

- Департамент инвестиционного развития совместно с Минэкономразвития прорабатывает вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на поддержку малого и среднего предпринимательства в виде субсидий бюджетам субъектов РФ на докапитализацию региональных микрофинансовых организаций. Также на федеральном уровне уже предпринят ряд мер, включая отсрочку арендной платы по договорам аренды при предоставлении федерального имущества. Аналогичные меры рекомендовано принять в части государственного и муниципального имущества. Здесь важно органам местного самоуправления оперативно оценить ситуацию на местах. В связи с чем прошу вас, Алексей Владимирович, дать поручение органам местного самоуправления рассмотреть возможность заключения дополнительных соглашений к действующим договорам аренды, предусматривающих в том числе отмену начисления пеней, штрафов по арендным платежам, просрочка по которым возникла с марта 2020 года.

Губернатор поддержал предложение:

- Необходимо оказать помощь нашему бизнес-сообществу, в том числе нужно провести работу с банковским сектором на предмет предоставления отсрочки по кредитным платежам. Малый и средний бизнес - это залог успеха развития нашей области. Если мы его, столько лет создавая, «похороним» сейчас, то потом очень много времени понадобится, чтобы хотя бы частично вернуть то, что было совместно с бизнесом наработано. Кроме того, надо посмотреть, что предлагает, как вы доложили, Екатерина Анатольевна, Минэкономразвития, надо изучить опыт иных субъектов и постараться внедрить его на территории Смоленской области.

КСТАТИ

В Смоленской области работает «горячая линия» для предпринимателей, столкнувшихся с проблемами из-за коронавирусной инфекции, 8 (4812) 63-80-38 (доб. 1). Обращения предпринимателей обрабатываются региональным центром «Мой бизнес» и для оперативного решения направляются в профильные департаменты либо организации поддержки бизнеса.