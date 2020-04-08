2020-04-08T16:13:24+03:00
Общество

Конференция Владимира Путина с Алексеем Островским по теме коронавируса 8 апреля 2020: какие решение были приняты во время совещания

В Смоленской области заразились 7 человек, один выздоровел
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: duma.gov.ru.Фото: duma.gov.ru.
Изменить размер текста:

Днем 8 апреля президент России Владимир Путин обсудил с губернаторами регионов меры, которые должны быть приняты в областях для предотвращения распространения коронавируса.

Главная задача – повышенная готовность медучреждений и наращивание их мощностей.

- Мы должны бороться за жизнь каждого человека, - сказал глава государства.

Владимир Путин поручил действовать быстро и собрано, "дорожить рублем".

Также, как стало известно, в ходе беседы, медицинский персонал, кто непосредственно контактирует с потенциальными больными коронавирусом, будет получать федеральную поддержку. Ее хотят выплачивать с апреля сроком на три месяца. Врачам предлагается добавлять к зарплате 80 тысяч в месяц, медсестрам - 50, младшему медперсоналу - 25. Бригады скорой помощи будут получать от 50 до 25 тысяч рублей в зависимости от роли каждого.

Также президент поручил вникать в проблемы каждого предприятия, которое вынуждено простаивать из коронавируса.

Сообщение дополняется...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мэр Южно-Курильска извинился за то, что ласкал свою вице-мэра во время онлайн-совещания с губернатором
Кресло под игривым чиновником пошатнулось после того, как в сеть попало видео фрагмента конференц-связи губернатора Сахалинской области с главами муниципалитетов
Новости 24