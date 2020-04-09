Sim-карта с доставкой и детализация расходов через приложение

Сегодня смоляне перешли на удаленный режим работы и соблюдают рекомендации властей как можно реже выходить на улицу, минимизируя количество контактов. Тем не менее, кажется, что ряд необходимых сейчас сервисов и услуг иначе как «лично» получить невозможно. Например, покупатели привыкли лично выбирать смартфон с витрины, в салоне менять sim-карту и подключать домашнее ТВ. Как получить эти услуги онлайн в период самоизоляции мы спросили у директора МТС в Смоленске Игоря Драля.

- Можно ли из дома приобрести новый смартфон сразу с SIM-картой?

- Да, конечно. Заказ на смартфон и sim-карту можно сделать в интернет-магазине МТС с доставкой. Телефоны выбирайте на этой странице, SIM-карту с нужным вам тарифом — на этой. После оформления заказа с вами свяжется сотрудник МТС и уточнит детали по доставке.

- Что делать, если необходимо заменить SIM-карту? Бывает, что со временем sim-ка перестает работать.

- Да, такое случается. Поэтому на сайте МТС есть форма для замены с доставкой. После того, как вы оформите заказ, день и время доставки с вами по телефону согласует представитель курьерской службы. Это произойдёт ближе ко дню возможной доставки. Если в процессе оформления замены SIM-карты на сайте МТС вы не нашли вашего населённого пункта в списке доступных для курьерской доставки, значит, мы сможем сделать доставку по почте. Заказать такую доставку можно, позвонив в контактный центр по телефону 0890. Сроки доставки зависят от режима работы “Почты России”.

- Как из дома подключить или отключить услуги, проверить расходы на связь и начисления за услуги?

- Всё это можно делать в приложении “Мой МТС”, пользоваться им очень просто и удобно. Стартовая страница приложения отобразит баланс вашего номера, остатки пакета минут и интернет-трафика, а также те услуги, которые у вас подключены. Для того чтобы посмотреть, сколько денег вы тратите, прокрутите стартовую страницу вниз до блока «Расходы». Нажмите на этот блок и попадёте в раздел «Контроль расходов». Появившаяся диаграмма наглядно показывает распределение потраченных средств. С помощью приложения вы можете помочь старшим членам вашей семьи – просто скачайте им на телефоны “Мой МТС” и научите пользоваться приложением. Важно, чтобы люди из группы риска не подвергали себя опасности, выходя из дома.

- Можно ли сменить тариф без посещения салона?

- Это можно легко сделать в пределах своей квартиры - все в том же приложении Мой МТС. Открывайте и смотрите, какой у вас тариф, условия по нему, там же можно поменять тариф на более выгодный. Пошаговая инструкция такая: заходите в приложение «Мой МТС», нажмите на «Подробное описание тарифа» — приложение предложит открыть ссылку в браузере. Тут же рядом можно всё разузнать о других тарифах: нажмите на вкладку «Доступные» в приложении. Появятся предложения «Для смартфона и телефона», «Для планшета и компьютера» и «Для особых случаев»: изучайте, выбирайте и подключайте — для себя или близких.

- А пополнить свой баланс и баланс своих близких, оплатить домашнее или спутниковое телевидение МТС, домашний интернет из дома – тоже можно через приложение Мой МТС?

- Совершенно верно. В верхней части главного экрана приложения вы увидите текущий баланс, а справа от него — красную кнопку-кошелёк «Пополнить без комиссии». Нажимайте на неё.

Появится экран выбора способа оплаты:

· обещанный платеж

· автоплатеж

· банковская карта

· Google pay

После выбора способа оплаты нужно выбрать, что именно вы хотите оплатить: мобильную связь, домашний интернет и ТВ, спутниковое телевидение. Как видите, вопросы с мобильной и домашней связью МТС можно решить, не выходя из дома. Почти во всём поможет приложение Мой МТС. А если нужна помощь техподдержки, достаточно позвонить на короткий номер 0890, наши специалисты во всем разберутся и проконсультируют.

- Можно ли что-то сделать, если на номере закончились средства и номер из-за этого временно заблокирован?

- Сейчас можно принимать звонки и оставаться на связи даже если на счете недостаточно средств и номер попал в блокировку. Особенно актуально это для владельцев кнопочных телефонов, которым несколько сложнее пополнить счет.

- Продолжили ли работу салоны МТС в Смоленской области?

- Да, наши салоны продолжили работу. Они есть в каждом районе Смоленска, и в других городах. Наши сотрудники постоянно проходят проверку состояния здоровья, а в самих салонах проводятся все меры дополнительной обработки витрин и оборудования. Мы понимаем, что иногда без похода в салон не обойтись, но все же призываем смоляне решать свои вопросы онлайн. Тем более, что большинство из них действительно можно решить, как говорится, не вставая с дивана.

Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких!

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