Пасхальные службы в Смоленске в период коронавируса: как пройдут и кто может посещать

Пасхальные службы в Смоленске в период коронавируса будут проходить онлайн. Региональный Роспотребнадзор запретил проведение массовых религиозных мероприятий, к которым относятся обряды и церемонии с большим количеством людей в целях нераспространения COVID-19. Смолян просят оставаться дома и не посещать церкви.

Согласно Предписанию Главного санитарного врача по Смоленской области Сергея Рагутского, в помещениях люди должны находиться на удалении друг от друга на один метр, если дистанцию соблюсти не удастся – помещение должно быть закрыто. Предполагается, что принимать участие в обряде могут только церковнослужители.

Сегодня, 12 апреля, Пасху отмечают католики. А один из самых важных и древнейших христианских праздников наступит в ночь на 19 апреля.

Читайте также:

В Смоленске умер мужчина с коронавирусом. Житель столицы региона заразился от другого человека, будучи в Москве (подробнее).

Коронавирус в Смоленске, последние новости на 11 апреля 2020 года: 17 человек заразились, 1 умер (подробнее).