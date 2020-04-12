2020-04-12T08:37:02+03:00
Общество

Пасхальные службы в Смоленске в период коронавируса: как пройдут и кто может посещать

Богослужения во время пандемии будут идти онлайн
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Пасхальные службы в Смоленске в период коронавируса будут проходить онлайн. Фото: Смоленская митрополия.Пасхальные службы в Смоленске в период коронавируса будут проходить онлайн. Фото: Смоленская митрополия.
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Пасхальные службы в Смоленске в период коронавируса будут проходить онлайн. Региональный Роспотребнадзор запретил проведение массовых религиозных мероприятий, к которым относятся обряды и церемонии с большим количеством людей в целях нераспространения COVID-19. Смолян просят оставаться дома и не посещать церкви.

Согласно Предписанию Главного санитарного врача по Смоленской области Сергея Рагутского, в помещениях люди должны находиться на удалении друг от друга на один метр, если дистанцию соблюсти не удастся – помещение должно быть закрыто. Предполагается, что принимать участие в обряде могут только церковнослужители.

Сегодня, 12 апреля, Пасху отмечают католики. А один из самых важных и древнейших христианских праздников наступит в ночь на 19 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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