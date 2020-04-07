2020-04-07T16:27:22+03:00
Общество

Режим самоизоляции на даче в Смоленске: разрешено ли отдыхать приезжим из других регионов

Губернатор Алексей Островский внес изменения в Указ № 24 «О введении режима повышенной готовности».
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Жителей других регионов, приехавших в Смоленск, ждет самоизоляция. Фото: pixabay.com.Жителей других регионов, приехавших в Смоленск, ждет самоизоляция. Фото: pixabay.com.
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7 апреля губернатор Алексей Островский внес изменения в Указ № 24 «О введении режима повышенной готовности». Одно из изменений касается людей, которые переезжают в другие регионы или приезжают на Смоленщину на самоизоляцию. Отныне, согласно документу, все приезжие должны оставаться на месте временного пребывания, ни с кем не контактируя, сообщить по телефону 27-10-95 о свой ситуации и соблюдать карантин.

Ранее региональный Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим. Стало известно, что первый пациент с коронавирусом выписана из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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