Режим самоизоляции на даче в Смоленске: разрешено ли отдыхать приезжим из других регионов

7 апреля губернатор Алексей Островский внес изменения в Указ № 24 «О введении режима повышенной готовности». Одно из изменений касается людей, которые переезжают в другие регионы или приезжают на Смоленщину на самоизоляцию. Отныне, согласно документу, все приезжие должны оставаться на месте временного пребывания, ни с кем не контактируя, сообщить по телефону 27-10-95 о свой ситуации и соблюдать карантин.

Ранее региональный Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим. Стало известно, что первый пациент с коронавирусом выписана из больницы.