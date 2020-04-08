Во всеоружии

Специализированный госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией в Смоленске развернут на базе Клинической больницы №1. Губернатор Алексей Островский побывал в нём с рабочим визитом и обсудил с руководством учреждения и профильного департамента вопросы защиты населения от нового заболевания.

Вопросы, интересующие всех

Начиная разговор с главным врачом Клинической больницы №1 Сергеем Крюковским, глава региона спросил, как себя чувствует единственная в области пациентка, у которой подтвердился диагноз COVID-19.

- Эта пациентка находится в инфекционном госпитале уже 10 дней, - рассказал главврач. - В настоящее время её состояние удовлетворительное. Согласно методическим рекомендациям, вчера у неё взят повторный анализ на выявление данной инфекции, через сутки будет сделан ещё один. Если оба исследования покажут отрицательный результат, её выпишут и отправят домой.

Людям, контактировавшим с заболевшей, по словам Сергея Крюковского, провели тестирование на COVID-19, и его результаты отрицательные. Симптомов заболевания у них нет, но они могут быть носителями коронавирусной инфекции, поэтому эти лица находятся в госпитале под медицинским наблюдением.

- Что касается периода самоизоляции, уточните, пожалуйста, о каком именно временном промежутке идёт речь? - поинтересовался губернатор. - Некоторые специалисты говорят, что достаточно 14 дней, другие настаивают на 28 днях.

- Средний максимальный инкубационный период коронавирусной инфекции для человека составляет 14 дней. Первые клинические проявления заболевания могут возникать на четвёртые сутки, в большинстве случаев - на десятые, - пояснил Крюковский.

Также губернатора интересовало, почему смоляне вынуждены долгое время ждать результатов теста на новую инфекцию.

- Об этом мне докладывали и мои подчинённые, и смоляне обращали внимание в социальных сетях. Чем вызвана сложившаяся ситуация? - спросил глава региона.

- В настоящий момент в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Смоленской области и Клинической больницы №1 поступает большое количество материалов для исследования на наличие коронавируса. Сотрудники Центра работают в три смены и без выходных, за сутки они могут обработать не менее 60 анализов. Такое же количество исследований проводится и у нас.

Персонал защищён

Далее глава региона лично ознакомился с организацией работы лаборатории клинической иммунологии и диагностики СПИД, где также организованы исследования на выявление COVID-19.

- На базе Смоленского центра профилактики и борьбы со СПИД функционирует лаборатория клинической иммунологии и диагностики СПИД, - рассказала руководитель лаборатории Илона Сухорукова. - Мы проводим скринниговые исследования материалов со всей области. Теперь на нашей базе проводятся и исследования на коронавирусную инфекцию. В ближайшее время ожидаем поступления новых тест-систем для диагностики COVID-19, что позволит увеличить количество исследований. Анализы обрабатываются в лаборатории методом полимеразной цепной реакции, что позволяет выявить инфекцию на самом раннем этапе. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, в помещениях установлены ламинарные боксы (лабораторные приборы для работы с биологическими объектами в стерильных условиях), современное оборудование.

- Какова вероятность инфицирования того сотрудника, который занимается непосредственно анализом крови? - спросил губернатор.

- Вероятность инфицирования сводится к нулю, - заверил Сергей Крюковский.

- Я удовлетворён тем, что увидел здесь, - сказал Алексей Островский, завершая визит. - Условия для пациентов созданы хорошие, лаборатория работает, все требования защиты от дальнейшего распространения вируса соблюдаются. Спасибо большое за эту работу!

ВАЖНО

Инфекционный госпиталь, развёрнутый на базе Клинической больницы №1, рассчитан на 382 койки. Работает реанимационное отделение на 12 коек, оснащённых аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Учреждение имеет наборы портативного оборудования, которое обеспечит дополнительное развёртывание реанимации в боксовых отделениях, средства индивидуальной защиты для персонала, запас дезинфицирующих средств, лекарственные противовирусные и антибактериальные препараты.