Главное – безопасность населения

Постоянный мониторинг

Открывая совещание, губернатор отметил, что поводов для паники у населения области нет, однако сложившаяся ситуация требует консолидации органов власти всех уровней.

- Коллеги, я не перестану повторять, что сегодня наша основная задача - обеспечение безопасности жителей области, - отметил Алексей Островский. - И в связи с этим очень важным вопросом, про который не стоит забывать, является медицинский контроль за состоянием здоровья тех граждан, которые прибывают в регион из Москвы и Московской области, других субъектов федерации и конечно же зарубежных стран. Прошу глав муниципальных образований совместно с профильными ведомствами осуществлять соответствующий мониторинг, при необходимости направлять всех прибывающих в Смоленскую область для прохождения тестирования на наличие коронавирусной инфекции, а о результатах информировать администрацию области.

Во время совещания глава региона проверил работу «горячей линии» по вопросам коронавирусной инфекции - 8 (4812) 27-10-95.

- Восемь раз автоответчик сообщил мне, чтобы я ожидал ответа оператора, но трубку так никто и не поднял, - сообщил он. - Нахожу эту ситуацию безобразной! Ростислав Леонидович (Ровбель), как моему профильному заместителю, курирующему данное направление (IT-технологии), поручаю вам разобраться, чем вызвана такая неподобающая работа «горячей линии». Очевидно, что не хватает операторов - и это просто возмутительно и недопустимо! Смоляне должны иметь возможность дозвониться до специалистов и получить ответы на все интересующие их вопросы, связанные с коронавирусом. Надо увеличивать количество операторов. Я готов выделить средства на эти цели.

Также речь на совещании шла об обеспеченности жителей региона средствами защиты, в частности, медицинскими масками:

- Этот вопрос нужно оперативно решать! - призвал губернатор. - В ближайшие дни я намерен посетить одно из предприятий, которое активно приступило к производству масок. Знаю, что есть ещё ряд заводов, готовых активизировать деятельность в этом направлении. Прошу вас, Алексей Владимирович (Стрельцов, заместитель губернатора), и вас, Елена Николаевна (Войтова), продолжать эту работу для того, чтобы дефицит средств индивидуальной защиты в регионе был минимизирован.

Обсудили на совещании и санитарную обработку подъездов многоквартирных домов. По словам заместителя губернатора Юрия Пучкова, все управляющие компании региона уже получили подготовленные совместно с областным управлением Роспотребнадзора письма с информацией о том, какие средства дезинфекции следует использовать при обработке мест общего пользования в домах, в каком объёме. Компании должны будут отчитаться о выполненной санитарной обработке.

Товаров хватает

О ситуации на потребительском рынке Смоленской области рассказал и.о. начальника департамента промышленности и торговли Игорь Соколов:

- На сегодняшний день ситуация на региональном потребительском рынке стабильная, дефицита товаров не наблюдается. Торговые организации полностью справляются с потоком покупателей, предприняты меры по увеличению запасов, исходя из текущих темпов продаж. Все товары подвозятся ежедневно. Кроме того, осуществляются меры по недопустимости роста цен.

Также, по словам Соколова, в регионе практически все пункты общественного питания перешли на дистанционную доставку, приостановили досуговую деятельность клубы и бары, торговые и торгово-развлекательные центры ограничили доступ граждан.

- Продолжайте эту работу, активно взаимодействуйте с населением и докладывайте мне - все ли смоляне понимают причины введения данных мер, насколько это может ударить по бизнесу. Нужна детальная картина происходящего, чтобы я мог принять все необходимые меры. К слову, что касается поддержки бизнеса, минимизации потерь предпринимателей в связи с закрытием кафе, торговых точек, то нахожу целесообразным уделить этому вопросу пристальное внимание и обсудить отдельно. Алексей Владимирович (Стрельцов), подготовьте предложения в этой части.