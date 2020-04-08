Масок хватит всем

Губернатор Алексей Островский побывал с рабочим визитом на Смоленском электротехническом заводе, который при содействии региональной администрации приступил к производству защитных масок для лица, которые смоляне уже в ближайшем будущем смогут купить в торговых сетях области.

Борьба с дефицитом

Ранее Алексей Островский поставил перед экономическим блоком областной администрации задачу активизировать работу промышленных предприятий Смоленщины по расширению номенклатуры выпускаемых изделий. В первую очередь требовалось запустить производство защитных масок для лица, в которых смоляне сейчас испытывают острую потребность в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Сразу несколько предприятий лёгкой промышленности с готовностью взялись за выполнение задачи. В их числе - Смоленский электротехнический завод.

- Наше предприятие занимается выпуском электропатронов, розеток, светильников, но на сегодняшний день в числе наиболее востребованной продукции - лицевые защитные маски, - рассказал генеральный директор предприятия Сергей Гольцов. - На заводе работает специализированная линия по пошиву трёхслойных масок из нетканого материала спанбонда. Понимая важность поставленной вами задачи, мы организовали производственный процесс в ускоренном режиме, ввели дополнительную третью смену.

- Какой объём лицевых защитных масок может производиться на предприятии ежемесячно? - поинтересовался Алексей Островский.

- Около 400 тыс. штук, - ответил Гольцов. - В настоящее время у нас уже закупают маски предприятия и организации области. Также я хочу проинформировать, что заводу выдан сертификат соответствия, позволяющий реализовывать лицевые защитные маски в торговых сетях.

- Насколько я проинформирован, в ближайшее время возглавляемое вами предприятие при содействии Министерства промышленности и торговли РФ получит регистрационное удостоверение на выпуск медицинских масок от Росздравнадзора, что позволит запустить их в продажу в аптечной сети региона, а также обеспечить потребность учреждений здравоохранения, - сказал глава региона.

- Да, это так, - подтвердил Гольцов.

Путь до прилавка

Масок хватит всем. Фото: администрации Смоленской области.

- Игорь Анатольевич, - обратился глава региона к и.о. начальника департамента промышленности и торговли Игорю Соколову, - ключевая задача, которая должна быть вами реализована, - «настроить» прямую связь между производителем и потребителем. Необходимо организовать системную работу по обеспечению смолян защитными тканевыми средствами, помочь предприятиям, которые занимаются производством медицинских масок. У жителей региона возникают опасения, что масок не хватает, и они частично справедливы, поскольку перебои с их поставками в аптечную сеть, к сожалению, остаются. Теперь, когда электротехнический завод и ряд иных региональных предприятий наладили производство масок, причём в значительных объёмах, задача вашего департамента, чтобы столь востребованная продукция в кратчайшие сроки дошла до торговой и аптечной сети и её дефицит был ликвидирован. Какие мысли по этому поводу?

- Алексей Владимирович, в настоящее время сотрудники департамента консолидировали информацию о необходимом количестве поставок лицевых защитных масок в торговые сети, - ответил Соколов. - Все заявки переданы предприятиям лёгкой промышленности, которые уже приступили к их пошиву.

Ценообразование

- Какое количество смоленских предприятий на данный момент уже приступило к производству масок? - спросил губернатор.

- На сегодняшний день о начале пошива защитных тканевых масок заявили 15 предприятий лёгкой промышленности. В их числе - смоленские швейные фабрики «Наше» и «Шарм», - рассказал Соколов.

- С учётом того, что 15 предприятий будут производить маски, это, как следствие, повлечёт за собой снижение или завышение цен на данное изделие. Тогда как вопрос ценообразования также вызывает справедливые нарекания со стороны смолян, которые информируют меня, что стоимость масок колеблется от 12 до 120 руб. Какова стоимость ваших масок, Сергей Владимирович (Гольцов)?

- 12 рублей за штуку.

- Это приемлемая стоимость для смолян, хотя, на мой взгляд, можно проработать вопрос и в сторону её уменьшения. Игорь Анатольевич (Соколов), анализировали ли вы месячную потребность смолян в подобных защитных тканевых масках?

- Да, она составляет до 500 тыс. штук.

- Учитывая тот объём, который завод может производить ежемесячно - около 400 тыс. масок, и нынешнюю потребность, данное предприятие совместно с ещё одним смоленским производством смогут полностью её «закрыть», - сказал губернатор.

- Более того, мы с Сергеем Владимировичем (Гольцовым) прорабатываем вопрос, чтобы завод смог полностью обеспечить потребность жителей региона в лицевых защитных масках, - отметил Соколов.

- То есть я как руководитель региона могу гарантировать смолянам, что, начиная со следующей недели, проблема с обеспеченностью населения масками будет ликвидирована, и они появятся в большинстве федеральных и местных торговых сетей? - поинтересовался Островский.

- Совершенно верно, - заверил и.о. начальника департамента промышленности и торговли.

- Спасибо большое, Сергей Владимирович (Гольцов), что поддержали руководство области и смолян. Вы человек ответственный, всегда им были и остаётесь, - отметил губернатор.

Сергей Гольцов сообщил также, что на руководимом им предприятии работают люди с ограниченными возможностями здоровья. Более того, для этой категории граждан планируется создать и дополнительные рабочие места.

- От всего нашего трудового коллектива хочу выразить вам слова благодарности за то внимание и содействие, которое вы оказываете нашему предприятию, - сказал Гольцов.

- Благодарю вас от лица всех смолян, которые очень ждут эти маски. Они сегодня крайне востребованы, - ещё раз подчеркнул губернатор.

ВАЖНО

Предприятие получило сертификат соответствия, необходимый для реализации защитных масок в торговых сетях. Кроме этого, после получения необходимого регистрационного удостоверения от Росздравнадзора завод сможет начать обеспечивать защитными масками и медиков региона.