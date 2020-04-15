Есть ли дефицит?

Гагарин: проблем с поставками нет

Аптека на ул. 26 Бакинских комиссаров обеспечивает жителей Гагарина льготными лекарствами. Алексей Островский поинтересовался у фармацевта наличием противовирусных и жаропонижающих лекарственных средств, а также препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, болезнями дыхательной системы, сахарным диабетом и пр. К слову, ранее Алексей Островский поручил департаменту по здравоохранению контролировать их наличие во всех аптеках области.

Дефицита каких-либо препаратов в гагаринской аптеке не оказалось, в том числе и парацетамола. Фармацевт заверила, что и на складе их достаточно. По 150 руб. за шт. продавались и защитные многоразовые маски для лица.

Вопрос о том, выполняется ли его поручение об улучшении ситуации с поставками масок в торговую и аптечную сеть, Алексей Островский задал начальнику департамента по здравоохранению Елене Войтовой. Она заверила, что работа ведётся:

- К изготовлению медицинских масок для населения уже приступил ряд предприятий нашего региона. В их числе - Смоленская фабрика «Наше», фабрика «Юлла», ИП Могучева С.В., ООО «ТексПром» и пр. В дополнение к этому мы прорабатываем вопрос пошива на предприятиях области специальных защитных костюмов для медицинских работников, которые взаимодействуют с пациентами, заражёнными коронавирусной инфекцией.

Глава Гагаринского района Роман Журавлёв также сообщил, что в Гагарине предприятия «ЛЕО», «РозТех» и «Флокс» начали пошив многоразовых масок.

- Ещё важный момент: нужно разъяснять населению, что есть существенные различия в ценообразовании на маски одноразовые и многоразовые, поскольку это обусловлено разницей в цене материалов - для изготовления многоразовых масок необходимы более прочные, качественные и соответственно более дорогие материалы, - обратил внимание губернатор. - Что касается «РозТеха», то я на выходных общался с владельцем предприятия, и он меня заверил, что со следующей недели компания значительно увеличит объёмы производства медицинских масок.

Также глава региона посетил один из магазинов «У дома» на ул. Гагарина. Его сотрудники работали в защитных масках и перчатках.

- Дефицита нет. Все, что заказываем, нам доставляют с базы. Хлеб, молоко, сметану, творог всегда можно купить, - рассказала товаровед Елена. - Цены остались такими же, как и прежде. Если один поставщик завышает цену, то мы заказываем товар у другого. При этом все продукты свежие и качественные.

Вязьма: в наличии не всё

Уже в Вязьме губернатор снова посетил аптеку - на этот раз это был аптечный пункт нерецептурного отпуска на ул. Комсомольской. Парацетамола там не оказалось. Купить можно было лишь содержащие его другие жаропонижающие препараты. Фармацевт заверила, что привоз препарата ожидается в ближайшие дни. Масок в продаже не было, и поставщики не обещали восполнить дефицит.

Работу магазина «У дома» в Вязьме губернатор проверил в пер. Степана Разина.

- Продуктов всем хватает, ассортимент не изменился, то есть недостатка в чем-либо мы не испытываем, - заверила продавец-товаровед. - Если на какие-то товары цены и повысились, то незначительно. К примеру, хлеб мы продаём по той же цене, что и раньше. На другие товары первой необходимости цена также не изменилась.

МНЕНИЕ

Комментируя итоги поездки, губернатор Алексей Островский отметил:

- Картина, которую я увидел в рамках инспекционной поездки в Гагаринский и Вяземский районы, с одной стороны, меня порадовала, поскольку всё больше смолян пользуются медицинскими масками, а это значит, что данные средства индивидуальной защиты в аптечную сеть поступают. В то же время в ряде аптек в указанных районах мне напрямую заявили, что масок нет уже на протяжении двух-трёх недель. Это станет предметом самого серьёзного обсуждения на сегодняшнем совещании с руководителями предприятий лёгкой промышленности, которые производят средства индивидуальной защиты.

С другой стороны, меня совсем не порадовал тот факт, что жители региона не до конца осознают масштабы бедствия. Люди гуляют по улицам, общаются друг с другом, не соблюдая при этом рекомендуемую эпидемиологами дистанцию в полтора-два метра. В этой связи главы районов, сельских поселений должны сыграть ключевую роль в донесении до населения информации о том, насколько опасен коронавирус и последствиях его распространения.

К сожалению, проведённый мною мониторинг показал, что не везде в аптечной сети в достаточном количестве есть и жизненно необходимые препараты. И это в первую очередь зона ответственности не столько и не только департамента по здравоохранению, но и глав районных администраций. Это работа, которую нужно проводить совместно, постоянно анализировать ситуацию на возглавляемых вами территориях, докладывать в администрацию области.

Каждый должен понимать, что, только мобилизовав усилия органов власти и населения, следуя рекомендациям специалистов, проявляя сознательность и здравый смысл, мы сможем остановить распространение коронавирусной инфекции.