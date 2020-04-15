Как работают волонтёры?

300 плюс 1

Волонтёрский штаб расположился в Смоленске на ул. Марины Расковой - в Региональном ресурсном центре по поддержке добровольчества. Открыли его в прошлом году благодаря поддержке администрации области в рамках национального проекта «Образование».

- С 20 марта здесь работает волонтёрский штаб помощи пожилым людям, - рассказала заместитель начальника Главного управления по делам молодёжи и гражданско-патриотическому воспитанию Анастасия Гапеева. - К проекту уже присоединились около 300 добровольцев. БОльшая часть обращений, поступающих от пожилых людей, касается приобретения продуктов питания, товаров первой необходимости и, конечно, лекарств. Подчеркну, что большое внимание уделяется мерам безопасности и профилактики коронавирусной инфекции. Перед тем, как приступить к работе, все добровольцы проходят термометрию - волонтёрам с температурой тела выше 37 °C запрещено находиться в штабе и выездных группах.

Руководитель штаба #Мы Вместе в Смоленской области, региональный координатор отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» Алексей Масляный сообщил, что у волонтёров есть колл-центр для приёма заявок от пожилых людей. Его помогло создать региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Содействие в обеспечении центра оборудованием, которое позволяет обрабатывать большой объём заявок, оказала администрация области.

- Алексей, я благодарю лично вас, благодарю всех ребят, которые откликнулись на призыв администрации Смоленской области, на мой личный призыв к участию в этой общественной благотворительной волонтёрской работе, - сказал Островский. - Благодарю руководство исполкома регионального отделения ОНФ за то, что включились в эту работу, благодарю ректора медицинского университета Романа Сергеевича Козлова, который привлёк своих студентов к участию в проекте. Готов также принять участие в этой работе. Хочу уже на этой неделе присоединиться к волонтёрам, работающим в выездных группах, и, начиная с завтрашнего дня, лично помогать пожилым людям - развозить лекарства, продукты, оплачивать услуги ЖКХ - в зависимости от того, какая именно помощь будет необходима по тем заявкам, которые мне предстоит обработать.

- Я думаю, что ваш пример сподвигнет многих смолян присоединиться к проекту и оказывать посильную помощь пожилым людям, - отметил Масляный.

Легко ли дозвониться?

Глава региона поинтересовался, чем конкретно занимаются волонтёры, насколько эффективна адресная помощь пожилым людям, всё ли устраивает добровольцев в организации рабочего процесса и, главное, соблюдении требований безопасности и профилактики.

- Специалисты Роспотребнадзора подтвердили, что в нашем колл-центре соблюдаются все необходимые меры профилактики, в частности, волонтёры работают на расстоянии не менее полутора метров друг от друга, все обеспечены масками, - рассказал Алексей Масляный. - Ребята работают здесь с 10:00 до 18:00 - принимают и оформляют заявки, которые поступают на федеральный сайт доброонф.ру, после чего связываются по телефону с заявителями, чтобы получить дополнительную информацию.

- Насколько доступна телефонная связь и какое минимальное время проходит с момента набора телефонного номера заявителем и ответа оператора? - спросил Островский.

- Вначале люди звонят на федеральную «горячую линию» ОНФ (8-800-200-34-11). После того, как обращение переадресовывается на наш сайт, на его дальнейшую обработку и звонок заявителю для получения уточняющей информации требуется около пяти минут, - сообщил координатор проекта #МыВместе.

Глава региона спросил у руководителя регионального исполнительного комитета ОНФ в Смоленской области Наталии Семенцовой, насколько принципиально, чтобы заявки сначала проходили через федеральный колл-центр.

- Мы обсуждали с вашими подчинёнными возможность открыть в многофункциональных центрах окна «ОНФ помощь», куда смоляне могли бы подавать заявки на получение волонтёрской помощи в рамках проекта #МыВместе. Такая мера позволила бы нам существенно сократить время обработки обращений, - ответила Семенцова.

- Вчера я проводил видеоселекторное совещание, посвящённое в том числе и этому вопросу, поскольку считаю, что для пожилого человека даже семь-десять минут ожидания ответа оператора, не говоря уже про полчаса, - это недопустимо долго, - подчеркнул губернатор. - С учётом того, что люди пожилые, волнуются, не дай бог, какие-то проблемы с сердцем возникнут по этой причине, я готов оказать финансовую и организационную помощь для того, чтобы мы работали через региональное отделение ОНФ и на местном уровне оперативно решали эти задачи.

Помочь адресно

Наталия Семенцова сообщила, что 20 тыс. жителей Смоленской области старше 65 лет могут быть обеспечены бесплатными едиными типовыми продуктовыми наборами.

- Для этого нам необходимо содействие со стороны сотрудников социальных служб в муниципалитетах в составлении списков граждан, которым необходима данная помощь, - рассказала она. - Я хочу попросить вас дать такое поручение своему заместителю, курирующему эти вопросы. Вместе с тем мы понимаем, что обработку 20 тыс. заявок практически нереально сделать только силами данного колл-центра - для этого необходимо обрабатывать более 750 заявок в день. А ведь ещё требуется доставить наборы на 20 тыс. потребителей. В связи с этим вопрос наличия транспорта также крайне актуален, и его решение позволило бы волонтёрам оперативно отрабатывать заявки, которых поступает большое количество.

- Наталия Анатольевна, вчера мною было дано поручение о предоставлении машин чиновников для работы волонтёров, - рассказал губернатор. - Как вы видите, сегодня транспорт уже сюда направлен. Он обязательно должен пройти требуемую дезинфекцию с тем, чтобы волонтёры, не опасаясь за своё здоровье, могли спокойно ездить по городу и области и оказывать помощь пожилым людям. Надеюсь, что того количества машин, которое выделено по моему поручению, будет достаточно. Потому что территория города большая, области - огромная, и без наличия транспорта, конечно, сложно эффективно организовать эту работу. По моему указанию машины предоставляются вам на весь период, пока совместными усилиями органов власти всех уровней - федеральной, региональной и муниципальной - мы не остановим распространение коронавирусной инфекции как на территории Российской Федерации в целом, так и в Смоленской области, в частности.

Алексей Масляный также попросил главу региона оказать содействие в покупке гарнитуры для добровольцев, которые работают в колл-центре: в помещении, где принимают звонки, довольно шумно, и это мешает работать.

- Безусловно, я поддержу вашу просьбу, Алексей. А насколько сами волонтёры не только в Смоленске, но и в области обеспечены средствами индивидуальной защиты?

- Наши волонтёры во всех районах сейчас полностью обеспечены антисептиками и масками. К слову, Смоленский областной противотуберкулёзный клинический диспансер очень помогает нам в утилизации медицинских масок, которые относятся к отходам класса Б (эпидемиологически опасные медицинские отходы).

- Вы затронули крайне актуальный вопрос, - подчеркнул глава региона. - Важно, чтобы все граждане, привлечённые к волонтёрской деятельности, понимали необходимость правильной утилизации масок и иных средств индивидуальной защиты в целях предотвращения дальнейшего распространения инфекции, в том числе коронавирусной.

Наталия Семенцова также попросила губернатора поручить руководству муниципалитетов оказать содействие волонтёрам. В частности, им требуется горячее питание.

- Наталия Анатольевна, прошу вас в кратчайшие сроки направить на моё имя соответствующую служебную записку, где должны быть изложены все ваши предложения и просьбы, которые мы сейчас обсудили, - резюмировал глава региона. - Я сразу же дам поручение своим профильным заместителям обеспечить всестороннее содействие в решении всех без исключения поставленных вопросов. Спасибо вам, ребята, за работу, неравнодушие и активную гражданскую позицию. Здоровья вам!

КСТАТИ

К добровольческой деятельности в рамках проекта присоединились все районы области - в каждом из них определены люди, ответственные за его реализацию. После того, как заявку оформили в колл-центре, её обрабатывают волонтёры на местах. На момент посещения штаба губернатором добровольцы получили 159 заявок, выполнили 149. Проекту #МыВместе помогает православная церковь, представители автоклубов, мотоклуб «Ночные волки».