2020-04-15T14:23:44+03:00
Общество

Еще у 50 человек из дома престарелых в Вязьме подтвержден коронавирус

У большинства заболевание протекает бессимптомно, заверяют в Роспотребнадзоре
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Еще у 50 человек из дома престарелых в Вязьме подтвержден коронавирус. Фото: pixabay.com.Еще у 50 человек из дома престарелых в Вязьме подтвержден коронавирус. Фото: pixabay.com.
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Еще у 50 человек из дома престарелых в Вязьме подтвержден коронавирус. По данным на 15 апреля, положительный текст подтвержден у 83 сотрудников и постояльцев интерната. У большинства заболевание протекает бессимптомно, заверяют в Роспотребнадзоре.

Ранее замгубернатора Полина Хомайко отметила, что круг лиц, с которыми могли контактировать работники учреждения, достаточно широк, поэтому не исключено дальнейшее увеличение количества заразившихся.

В настоящее время из Вяземского дома-интерната для престарелых и инвалидов отправлен в больницу 21 человек, из них 8 переведены в Смоленск в Клиническую больницу №1. Также еще 10 пациентов планировалось направить в инфекционный госпиталь Вяземской ЦРБ.

Власти разработали два сценария развития событий - те, у кого заболевание протекает в легкой форме, останутся в вяземском госпитале, при ухудшении состояния здоровья они незамедлительно будут переведены на Покровку.

Также, как сообщили «КП» в пресс-службе областной администрации, смолян с коронавирусом планируют направлять в Тулу и Калугу. Накануне власти региона обсудили второй сценарий в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Всего в Смоленской области тест подтвердил коронавирус у 106 человек. На карте России регион занимает 21 место по числу заразившихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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