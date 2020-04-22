Для борьбы с вирусом

Крупную партию средств индивидуальной защиты доставили в смоленский областной медицинский центр. Губернатор Алексей Островский проинспектировал продукцию, предназначенную для медучреждений региона.

В период пандемии коронавируса по всей стране остро стал вопрос дефицита средств индивидуальной защиты. И в первую очередь в них нуждаются работники системы здравоохранения, те, кто сейчас на передовой борьбы с распространением COVID-19.

По поручению главы региона на обеспечение защиты медицинского персонала выделили средства из бюджета региона и провели успешные переговоры с поставщиками. После поступления в Смоленский областной медицинский центр, расположенный на ул. Аптечной, первой партии средств индивидуальной защиты губернатор Алексей Островский посетил его во время рабочего визита.

- В настоящее время медицинские учреждения нашего региона из-за резко повысившейся нагрузки испытывают острую потребность в средствах индивидуальной защиты, - подчеркнул Островский. - Чтобы обезопасить медперсонал, мною было принято решение о выделении свыше 60 млн руб. из регионального бюджета на эти цели. В условиях сложившегося дефицита администрации области с большим трудом при содействии Министерства промышленности и торговли удалось найти компанию, которая обеспечила поставку первой партии масок и защитных костюмов для наших учреждений здравоохранения. Алина Станиславовна (Легонькова, директор Смоленского областного медицинского центра), я знаю, что первая партия поступила сегодня ночью, и приехал, чтобы на месте оценить качество продукции, а также узнать, как вами организована работа по максимально оперативному распределению и доставке масок и костюмов в медицинские учреждения города и области, в том числе центральные районные больницы.

Директор медцентра Алина Легонькова подтвердила, что учреждение получило 386 тыс. одноразовых гигиенических масок и 1 тыс. одноразовых защитных костюмов, которые будут использоваться медперсоналом.

- Это позволит обеспечить десятидневную потребность наших учреждений здравоохранения в данных изделиях, - рассказала Легонькова.

О том, сколько ещё масок и защитных костюмов должно быть получено в ближайшее время, рассказала начальник областного департамента по здравоохранению Елена Войтова:

- Мы сделали заявку федеральному оператору на поставку ещё 3,5 млн масок, а также 900 тыс. респираторов и 900 штук одноразовых очков, чтобы обеспечить медицинских работников полными защитными костюмами.

Полученные средства защиты уже начали отгружать в районы области.

- В первую очередь защитные маски и костюмы следует отправить в Вяземский район с учётом сложившейся там неблагоприятной эпидемиологической ситуации, далее - в другие муниципальные образования, - подчеркнул губернатор. - Кроме того, очень важно отгрузить партию данных средств индивидуальной защиты в Клиническую больницу №1, на базе которой развернут инфекционный госпиталь, где в настоящее время на лечении находится большая часть пациентов, заражённых новой коронавирусной инфекцией.

- Большинство учреждений здравоохранения региона, в том числе Вяземская ЦРБ и Клиническая больница №1, получат необходимые маски и костюмы уже сегодня, - заверила Алина Легонькова.

Также она обозначила кадровый вопрос:

- Алексей Владимирович, хотела бы попросить вас увеличить штатную численность сотрудников нашего учреждения, так как в нынешней ситуации значительно вырос объём работы и, как следствие, увеличилась нагрузка на сотрудников. В связи с этим прошу рассмотреть, в частности, вопрос создания в Центре отдела закупок.

- Алина Станиславовна, я, безусловно, вашу просьбу поддержу. Прошу вас совместно с Еленой Николаевной Войтовой детально проработать данный вопрос и направить соответствующую служебную записку на моё имя, - ответил губернатор.