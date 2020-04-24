Игорь Ляхов: Мы постараемся создать условия для дистанционного обучения школьников

Смоленские школьники полностью погружены в «дистанционку». Однако не у всех родителей сегодня есть возможность организовать онлайн-процесс. Изучив ситуацию, единороссы и сторонники «Единой России» выделили собственные средства на покупку техники для выпускников, которые проживают в многодетных семьях.

В семье Александровых - двое школьников. Выпускница Александра готовится поступать в медицинский университет, средняя дочь Екатерина учится в четвертом классе. Младшая Ольга в этом году только обретет статус первоклассника. Для полноценной учебы современные гаджеты просто необходимы.

Секретарь регионального отделения партии Игорь Ляхов совместно с координатором партпроекта «Крепкая семья» Светланой Новиковой вручил школьницам два ноутбуку и пожелал успехов в учебе.

«Проблема организации дистанционного обучения беспокоит и меня, и моих коллег-однопартийцев. Мы прекрасно понимаем всю важность обучения, особенно для сегодняшних выпускников, которым сдавать государственный экзамен в условиях пандемии. Нам очень важно, чтобы ребята имели возможность продолжить обучение, поступить в вузы», - отметил Игорь Ляхов.

Многодетной семье подарили ноутбуки. Фото: smolensk.er.ru.

Юлия Александрова поблагодарила гостей за подарок. «Девочкам приходилось заниматься с телефонов. А это тяжело и для зрения, и некоторые программы невозможно было установить. Огромное вам спасибо за поддержку с оргтехникой. Для нашей семьи это очень важно», - сказала многодетная мама.

Всего для многодетных семей, где есть выпускники, партийцы и сторонники «Единой России» закупили на личные средства более 20 ноутбуков.

«Эти многодетные семьи – пример для подражания. И наша задача – их поддержать. Всем выпускникам хочется пожелать успешно выдержать экзамены и осуществить свою мечту», - отметила региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Светлана Новикова.

Постигать науку для них станет удобнее: школьники смогут выполнять задания в положенное время, не дожидаясь, когда брат или сестра освободят компьютер.

«Мы параллельно решаем вопрос и с интернетом. Это еще одна проблема, с которой столкнулись некоторые семьи. Постараемся создать все условия для дистанционного обучения детей», - подчеркнул Игорь Ляхов.

«Региональный совет сторонников Партии «Единая Россия» в свою очередь организует техническую поддержку. Мы настроим программы, которые необходимы для дистанционного обучения школьников», - отметил председатель регионального совета сторонников «Единой России» Бронислав Бацанов.