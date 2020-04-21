С каждым днем пандемия новой коронавирусной инфекции охватывает все больше стран мира. Не стала исключением и Российская Федерация.

Массовая самоизоляция вносит определенные коррективы в привычный уклад жизни граждан, которые, как и большинство организаций, переходят в режим «онлайн». Одной из таких структур стало региональное Главное бюро медико-социальной экспертизы. О том, как сейчас – в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции – получить или продлить инвалидность, рассказал руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Смоленской области, кандидат медицинских наук Александр КУЗНЕЦОВ.

Как продлить инвалидность в условиях пандемии? Фото: Главного бюро медико-социальной экспертизы по Смоленской области.

О продлении инвалидности

По словам руководителя-главного эксперта по медико-социальной экспертизе Александра Кузнецова, продление инвалидности у смолян в условиях пандемии COVID-19 – один из самых актуальных вопросов, с которым сегодня сталкивается ведомство.

– Люди не знают, что им делать, поэтому наши телефоны не умолкают, – отмечает Александр Кузнецов. – В основном граждане хотят узнать о порядке действий при продлении инвалидности в режиме самоизоляции. Но самое главное: нужно ли идти в поликлинику для того, чтобы начать оформление документов на медико-социальную экспертизу?

В соответствии же с Постановлением правительства «О временном порядке признания лица инвалидом» гражданам, которые должны пройти переосвидетельствование в период с 1 марта по 1 октября 2020г., инвалидность будет продлена автоматически на 6 месяцев – заочно, без заполнения направления на медико-социальную экспертизу.

Речь идет о людях, которым ранее по результатам освидетельствования уже была установлена та или иная группа инвалидности, а сейчас пришел срок переосвидетельствования.

Комиссии медико-социальной экспертизы будут автоматически продлевать инвалидность гражданину на основании тех документов, которые были предоставлены ранее, а Пенсионный фонд продолжит выплаты уже на основании новой справки, выданной при заочном освидетельствовании. При этом сам человек будет оставаться дома, а данная работа совершится без какого-либо его участия.

– Предположим, у человека 1 мая заканчивается срок инвалидности, а в прошлом году он уже приходил к нам с направлением на медико-социальную экспертизу, ему установили II группу инвалидности. В этом году ему не нужно никуда ходить, потому что по всей России у нас работает единая база, где хранятся все документы, которые были предоставлены на момент прошлого освидетельствования. На их основании заочно оформляется акт и протокол медико-социальной экспертизы – все, как мы делаем и при очном освидетельствовании. В результате оформляется новая справка, остается та же II группа инвалидности, та же причина, но срок продлевается на полгода, – пояснил наш собеседник.

О первичном установлении инвалидности

Если ранее у человека не было группы инвалидности, а медицинский работник или он сам считает, что ему она положена, гражданин имеет право обратиться в медицинскую организацию и попросить направление на медико-социальную экспертизу, которая будет проведена в заочной форме.

– Направление на медико-социальную экспертизу – это утвержденная Министерством труда и социальной защиты РФ совместно с Министерством здравоохранения РФ форма, куда вносятся все данные гражданина, его диагноз и все те функциональные нарушения, к которым привел этот диагноз. Это достаточно объемный документ, который медицинская организация предоставляет нам без участия гражданина. На его основании мы и выносим свое решение – положена человеку группа инвалидности или нет, – отмечает Александр Кузнецов. – Если лицо признается инвалидом, то ему выписывается справка об инвалидности, которая будет отправлена по почте заказным письмом с уведомлением. Выписка из акта освидетельствования отправляется в Пенсионный фонд в положенный законом трехдневный срок. На основании только этих документов лицу полагается выплата пенсии.

Ввиду того, что теперь процедура экспертизы не требует личного присутствия человека, у комиссий появилась возможность увеличить количество проводимых освидетельствований в день.

– Нами прекращены все личные приемы граждан. Вместе с тем все наши комиссии остаются легитимными для вынесения решений, – подчеркивает Главный эксперт по медико-социальной экспертизе.

Установление степени утраты профессиональной трудоспособности

Когда граждане получают увечья на производстве либо получают профессиональные заболевания, комиссия медико-социальной экспертизы выносит свое решение на основании акта о несчастном случае или на основании акта о профессиональном заболевании.

– Если у граждан есть нарушения функций организма, приведшие к инвалидности, то мы устанавливаем инвалидность и степень утраты профессиональной трудоспособности, который произошел после того или иного неcчастного случая, – говорит Александр Кузнецов.

Выплатами пособий гражданам, утратившим профессиональную трудоспособность, занимается уже не Пенсионный фонд, а Фонд социального страхования. Процедура получения справки проходит так же – в заочной форме. Одновременно с этим гражданину, утратившему трудоспособность, разрабатывается программа реабилитации.

– Если ранее такую категорию граждан мы могли освидетельствовать только очно, то в настоящее время даже в отношении этих пациентов процедура становится заочной, – подчеркнул руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Смоленской области.

Важность очного освидетельствования в данном случае всегда была связана в первую очередь с тем, чтобы лица, получившие травму на производстве, могли после максимальной реабилитации и по возможности вернуться в строй.

– Сегодня человек может нуждаться в одном средстве реабилитации, а завтра – уже в другом. Чтобы грамотно оценить, в чем именно он нуждается, для того, чтобы уменьшить последствия несчастного случая, и предусмотрена только очная форма освидетельствования, – поясняет Александр Кузнецов.

Однако Постановлением Правительства РФ от 15.04.2020 № 511 в период пандемии новой коронавирусной инфекции вводится временный порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. В частности, медицинское освидетельствование будет проводиться без личного участия пострадавшего – заочно.

Если такому гражданину ранее были определены, например, 40% степени утраты профессиональной трудоспособности, и сроки их продления выпадают на период с 1 марта до 1 октября, то они автоматически будут продлены на полгода. В случае, если человек не согласен и считает, что ему положены более высокие проценты, то он вправе обратиться в медицинскую организацию, которая выдаст новое направление на медико-социальную экспертизу, и оно будет рассмотрено комиссией.

Критерии установления инвалидности и документы

Инвалидность граждан устанавливается на основании ряда критериев, которые до недавнего времени были одинаковы для всех – и для взрослых, и для детей. С 1 января 2020 года в силу вступил приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 585н, который утвердил новые критерии инвалидности, а поспособствовала этому, кстати, и наша Смоленская область.

– Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов разработал новые критерии установления инвалидности, апробацию которых поручили двум областям – Воронежской и Смоленской, – рассказал кандидат медицинских наук Александр Кузнецов.

Такое поручение было дано исходя из того, что наш регион имеет одно из самых мощных педиатрических бюро в Российской Федерации.

– Бюро целый год работало с двойной нагрузкой, проводя освидетельствования и по старым документам, и по новым. Специалисты справились, провели грандиозную работу, результатом которой стало утверждение с 1 января 2020 года нового приказа о классификации критериев, осуществляемых при проведении медико-социальных экспертиз, – добавил Александр Кузнецов.

Новый документ более подробно систематизировал критерии установления инвалидности, значительно дополнив их перечень, конкретизировал степени выраженности нарушенных функций организма. Помимо этого, в перечень были введены детские критерии определения инвалидности, что помогает более точно установить состояние растущего и постоянно меняющегося организма.

– Это достаточно емкий документ. Новый приказ прорабатывался в течение нескольких лет, потому что, исходя из важности этого документа, он прошел через все общественные организации инвалидов, Министерство здравоохранения. Он был тщательно изучен специалистами, которые вносили свои корректировки. И только после того, как вся работа была проведена, он вступил в силу, – подытожил главный эксперт по медико-социальной экспертизе.

Еще одним важным документом в работе системы медико-социальной экспертизы, по словам Александра Кузнецова, является совместный приказ Минтруда РФ № 52н и Минздрава РФ № 35н, принятый в прошлом году. Он регламентирует перечень медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения МСЭ.

– Если раньше при том или ином заболевании медицинская организация проводила обследование гражданина на свое усмотрение, то теперь все мероприятия строго регламентированы, – подчеркнул собеседник.

Медицинская организация обязана провести человеку все необходимые обследования в соответствии с перечнем необходимых мероприятий при его заболевании. В случае, если гражданин является на комиссию в бюро недообследованным, организация передает данные в Фонд обязательного медицинского страхования, где в отношении медорганизации будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

Обжалование решений медико-социальной экспертизы

Если гражданин не согласен с решением бюро по медико-социальной экспертизе на уровне районного бюро, он может обжаловать его в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Смоленской области, а после этого – обратиться в Федеральное бюро МСЭ (г. Москва). Решения бюро, Главного бюро, а также Федерального бюро могут быть обжалованы в судебном порядке.

Доля обжалованных решений Главного бюро Смоленской области в вышестоящую инстанцию в I квартале 2020 года составила 3,57 %. Вместе с тем Федеральным бюро изменено или отменено 1,9 % решений.

– Я всегда настоятельно рекомендую, особенно если это касается детей: если вы обжалуете решение, лучше сделайте это очно. Потому что Федеральное бюро имеет возможность обследовать вас в клинике и на основании этого вынести свое решение, – отметил Александр Кузнецов.

Важно помнить, что решение вышестоящей инстанции может быть принято и не в пользу гражданина. Федеральное бюро может вынести решение об отмене признания лица инвалидом.

Работа с ветеранами

Работе с ветеранами, особенно в преддверии 75-й годовщины Великой Победы, Главное бюро медико-социальной экспертизы по Смоленской области уделяет отдельное внимание. Участники Великой Отечественной войны прошли медико-социальные экспертизы в заочном порядке, и практически у всех установлены I и II группа инвалидности. Многие из них– люди до 1928 года рождения.

– Мы строго следим, чтобы у ветеранов были свежие программы реабилитации, чтобы инвалиды войны были обеспечены всем необходимым, – сообщил руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Смоленской области.