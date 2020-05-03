Новые случаи заражения коронавирусом в Смоленске на 3 мая 2020: за сутки заболели 9
В регионе растет число людей, победивших инфекцию
Названо число новых случаев заражения коронавирусом.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Оперативный штаб обновил данные по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. По данным на 3 мая, за сутки диагноз Covid-19 подтвержден у 9 человек. В настоящее время число заразившихся превысило отметку в 500 случаев и составило 508 человек.
Также за сутки еще больше людей пошли на поправку. Инфекцию удалось победить 81 человеку. Новых погибших нет.
Ранее «КП» писал о регионах-лидерах, в которых зарегистрировано больше всего заразившихся (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU